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    «Копенгаген» продлит победную серию до шести матчей?

    «Хайденхайм» — «Копенгаген»: Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, Лига конференций, 20 февраля 2025 года

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    «Хайденхайм» — «Лейпциг»
    «Хайденхайм» сыграет против «Копенгагена» в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 20 февраля, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Копенгаген», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 20 Февраля 2025 года

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •  Хайденхайм 20:45 Копенгаген

    Копенгаген

  • Копенгаген
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    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: Клуб немецкой Бундеслиги завершил участие в основном этапе Лиги конференций на 16 месте при 2 победах, 2 ничьих и 2 поражениях.

    Последние матчи: «Хайденхайм» одержал победу над «Копенгагеном» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций (2:1).

    Хайденхайм — Копенгаген: коэффициенты букмекеров

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  • 2.373.502.70Бонус$1500
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    Не сыграют: В составе «Хайденхайма» травмирован защитник Йонас Форенбах.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В чемпионате Германии команда находится в зоне вылета, набрав 14 очков.

    «Копенгаген»

    Турнирное положение: В Лиге конференций «Копенгаген» занял итоговое 18 место, аккумулировав 8 пунктов: 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения.

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  • 16/02/2025

    • Последние матчи: «Копенгаген» хоть и проиграл немецкому визави (1:2), но всё же сохраняет шансы на проход в следующий раунд еврокубка.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В чемпионате Дании «Копенгаген» занимает 2 место, набрав 33 очка.

    Статистика для ставок

    • «Копенгаген» занял 18 место в Лиге конференций

    • «Хайденхайм» занял 16 место в Лиге конференций

    • «Копенгаген» проиграл «Хайденхайму» со счётом 1:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.55, а победа «Хайденхайма» — в 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: «Хайденхайм» хоть и аутсайдер Бундеслиги, но вполне способен отстоять победный счёт в ответной игре с «Копенгагеном».

    Ставка: Фора «Хайденхайма» (0) с коэффициентом 1.97.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что футболисты «Хайденхайм» и «Копенгагена» обменяются голами.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.78.

    «Хайденхайм» — «Копенгаген»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 20.02.2025. Прогнозы на футбол. «Копенгаген» продлит победную серию до шести матчей?
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