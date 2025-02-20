Хайденхайм
Копенгаген
«Хайденхайм»
Турнирное положение: Клуб немецкой Бундеслиги завершил участие в основном этапе Лиги конференций на 16 месте при 2 победах, 2 ничьих и 2 поражениях.
Последние матчи: «Хайденхайм» одержал победу над «Копенгагеном» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций (2:1).
Хайденхайм — Копенгаген: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: В составе «Хайденхайма» травмирован защитник Йонас Форенбах.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В чемпионате Германии команда находится в зоне вылета, набрав 14 очков.
«Копенгаген»
Турнирное положение: В Лиге конференций «Копенгаген» занял итоговое 18 место, аккумулировав 8 пунктов: 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения.
Последние матчи: «Копенгаген» хоть и проиграл немецкому визави (1:2), но всё же сохраняет шансы на проход в следующий раунд еврокубка.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В чемпионате Дании «Копенгаген» занимает 2 место, набрав 33 очка.
Статистика для ставок
- «Копенгаген» занял 18 место в Лиге конференций
- «Хайденхайм» занял 16 место в Лиге конференций
- «Копенгаген» проиграл «Хайденхайму» со счётом 1:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.55, а победа «Хайденхайма» — в 2.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00 соответственно.
- 3.20Реал Мадрид — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.90ПСВ — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.93Рома — Порту: прогноз и ставкаЗавтра в 20:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Хайденхайм» хоть и аутсайдер Бундеслиги, но вполне способен отстоять победный счёт в ответной игре с «Копенгагеном».
Ставка: Фора «Хайденхайма» (0) с коэффициентом 1.97.
Прогноз: Есть большая вероятность, что футболисты «Хайденхайм» и «Копенгагена» обменяются голами.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.78.