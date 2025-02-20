«Хайденхайм» сыграет против «Копенгагена» в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 20 февраля, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Копенгаген», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: Клуб немецкой Бундеслиги завершил участие в основном этапе Лиги конференций на 16 месте при 2 победах, 2 ничьих и 2 поражениях.

Последние матчи: «Хайденхайм» одержал победу над «Копенгагеном» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций (2:1).

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Не сыграют: В составе «Хайденхайма» травмирован защитник Йонас Форенбах.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В чемпионате Германии команда находится в зоне вылета, набрав 14 очков.

«Копенгаген»

Турнирное положение: В Лиге конференций «Копенгаген» занял итоговое 18 место, аккумулировав 8 пунктов: 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения.

Последние матчи: «Копенгаген» хоть и проиграл немецкому визави (1:2), но всё же сохраняет шансы на проход в следующий раунд еврокубка.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В чемпионате Дании «Копенгаген» занимает 2 место, набрав 33 очка.

Статистика для ставок

«Копенгаген» занял 18 место в Лиге конференций

«Хайденхайм» занял 16 место в Лиге конференций

«Копенгаген» проиграл «Хайденхайму» со счётом 1:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.55, а победа «Хайденхайма» — в 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00 соответственно.

Прогноз: «Хайденхайм» хоть и аутсайдер Бундеслиги, но вполне способен отстоять победный счёт в ответной игре с «Копенгагеном».

Ставка: Фора «Хайденхайма» (0) с коэффициентом 1.97.

Прогноз: Есть большая вероятность, что футболисты «Хайденхайм» и «Копенгагена» обменяются голами.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.78.