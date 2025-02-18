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    Команда Слуцкого одолеет японцев

    «Шанхай Шеньхуа» — «Виссел Кобе». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 18 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Шанхай Шэньхуа Прогнозы на футбол Китая
    Прогноз и ставки на «Шанхай Шеньхуа» — «Виссел Кобе»
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    Леонид Слуцкий
    18 февраля в 8-м туре основного раунда Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Виссел Кобе». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Виссел Кобе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов Азии. Элита. Восток 18 Февраля 2025 года

    Шанхай Шэньхуа

  • Шанхай
    •  Шанхай Шэньхуа 15:00 Вайсел Кобе

    Вайсел Кобе

  • Лига чемпионов Азии. Элита. Восток
    •

    «Шанхай Шеньхуа»

    Турнирное положение: Шанхайцы в нынешней Азиатской Лиге чемпионов выступают не столь успешно. Нынче команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шанхай Шеньхуа» в 7 турах набрал лишь 7 зачетных баллов. Да и атака команды выглядит не столь ярко, настреляв 9 мячей.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Шанхайцы минимально уступили «Йокогаме Маринос».

    При этом «Шанхай Шеньхуа» чуть ранее смог переиграть «Шанхай Порт» (3:2). А вот до того команда одолела «Далянь Йингбо» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Шанхайцы ныне выглядят не столь выгодно. Команда отстает от искомой 6 позиции на 2 очка.

    Разумеется, «Шанхай Шеньхуа» нужно исключительно побеждать. Леонид Слуцкий наверняка настроит подопечных максимально.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Да и оппонент уже вряд ли будет особо напрягаться.

    «Виссел Кобе»

    Турнирное положение: Японцы в Азиатской Лиге чемпионов весьма преуспевают. Сейчас команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Виссел Кобе» в 7 поединках Азиатской Лиги чемпионов отличился 14 забитыми мячами. А вот в свои ворота японцы пропустили 6 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть победу. «Виссел Кобе» подписал мировую с «Уравой» (0:0).

    При этом до того команда учинила разгром «Шанхай Порту» (4:0). Зато поединок с «Хиросимой» был проигран вчистую (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Виссел Кобе» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Японцы лишь по дополнительным показателям отстают от лидера группы «Йокогамы Маринос». Вот только команда и близко не демонстрирует надлежащую стабильность в игре и результатах.

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    А вот с реализацией у команды все относительно неплохо. Японцы в среднем забивают аккурат 2 гола за матч.

    В кадровом плане «Виссел Кобе» выглядит не столь грозно. Да и особой турнирной мотивации у команды уже нет.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Японцы в среднем пропускают чуть реже гола за матч.

    Статистика для ставок

    • Шанхайцы в Азиатской Лиге чемпионов в среднем забивают чуть чаще гола за матч

    • Японцы в Лиге чемпионов забивают в среднем 2 гола за матч

    • «Виссел Кобе» не проигрывал в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 3.58.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.82 и 1.98.

    Прогноз: Шанхайцам срочно нужно побеждать, так что они явно будут активно атаковать.

    Команда Слуцкого явно способна прибавить, и наверняка максимально воспользуется фактором своего поля.

    Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.90

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    «Шанхай Шеньхуа» — «Виссел Кобе»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 18.02.2025. Прогнозы на футбол. Команда Слуцкого одолеет японцев
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