15 февраля в 24-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Валенсия». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Валенсия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Жёлтая субмарина» сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Вильярреал» всего на 4 очка отстает от первой четверки. А вот отличилась команда 46 забитыми мячами в 23 матчах Примеры.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Жёлтая субмарина» переиграла «Лас-Пальмас» (2:1).

А вот до того команда нанесла поражение «Вальядолиду» (5:1). А вот поединок с «Атлетико» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Вильярреал» настрелял 12 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Ильяс Ахомах, Херард Морено — травмированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Жёлтая субмарина» нынче находится на психологическом подъеме. Команда победила в 2 своих последних матчах.

Матчи с «Валенсией» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Вильярреал» победил 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Жёлтая субмарина» явно намерена продлить свой победный ход.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Летучие мыши» всеми силами бьются за выживание. Ныне они находятся на 18 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Валенсия» не столь ярко атакует, отличившись 24 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 37 раз в 23 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Летучие мыши» уверенно одолели «Леганес» (2:0).

До того команда нанесла разгромно уступила «Барселоне» (0:5). А вот поединок с «Сельтой» завершился трудовой победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Валенсия» добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 13 пропущенных.

Не сыграют: Тьерри Корреа, Димитри Фулькье — травмированы. Энцо Барренечеа — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Летучие мыши» под руководством Карлоса Корберана заметно прибавили. Отставание от спасительной 17 позиции уже минимальное.

При этом «Валенсия» в среднем забивает фактически гол за матч. А вот проблемы с надежностью тылов никуда не запропастились.

«Летучие мыши» за здорово живешь не сдаются никому. Да и Уго Дуро отличился уже 7 забитыми мячами в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда Корберана способна преуспеть в игре на контратаках.

Статистика для ставок

«Жёлтая субмарина» победила в 2 своих последних поединках

«Вильярреал» не проигрывает 4 матча кряду

«Валенсия» в среднем забивает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Валенсия» борется за выживание, и будет всеми силами цепляться за драгоценные очки.

Номинальные гости сейчас на подъеме, да и у «Вильярреала» имеются ощутимые кадровые пробоины.

Ставка: «Валенсия» не проиграет за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10