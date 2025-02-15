«Локомотив»
Турнирное положение: «Железнодорожники» бьются за самые высокие места в РПЛ. На зимние каникулы команда ушла, находясь на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Локомотив» на 4 зачетных балла отстает от дуэта лидеров. А вот забила команда 33 мяча в 18 поединках чемпионата.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла победу. Подопечные Михаила Галактионова переиграли «Урарту» (2:0).
При этом «Локомотив» до того проиграл «Ульсан Хёндэ» (0:1). А вот немногим ранее команда потерпела поражение от «Шанхай Порта» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 4 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Железнодорожники» нынче выглядят не столь уверенно. Команда уступила в двух зимних спаррингах из трех.
При этом «Локомотив» традиционно безуспешно противостоит «Динамо». В 5 последних очных поединках «железнодорожники» победили 1 раз при 3 коллизиях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Железнодорожники» постепенно набирают оптимальные кондиции.
«Динамо»
Турнирное положение: Динамовцы в нынешнем сезоне выглядят не столь ярко. Команда ушла зимовать на 4 месте турнирной таблицы РПЛ.
Причем «Динамо» в 18 поединках чемпионата настреляло 37 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда полностью провалилась. Динамовцы были биты «Ростовом» (0:4).
При этом до того команда минимально уступила «Спартаку». Да и поединок с «Краснодаром» завершился поражением (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» добыло 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Динамовцы нынче выглядят не лучшим образом. Команда проиграла 3 матча кряду.
Причем «Динамо» имеет проблемы в плане реализации. Команда Марцела Лички не забивает уже три матча подряд.
Динамовцы в спаррингах выглядят откровенно бледно. Из 4 контрольных поединков команда победила 1 раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Динамовцы намерены прервать свою безголевую засуху.
Статистика для ставок
- «Локомотив» до последней виктории проиграл дважды кряду
- «Динамо» проиграло в 3 последних матчах
- Динамовцы не забивают 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 2.93.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.81 и 2.12.
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Прогноз: «Динамо» явно постарается как можно активнее сыграть в атаке, да и забивать в составе команды есть кому.
«Железнодорожники» в контрольных поединках явно не преуспевал, обыграв лишь нестабильных армян.
Ставка: Победа «Динамо» за 2.49.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.78