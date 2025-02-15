15 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Динамо». Начало игры — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» бьются за самые высокие места в РПЛ. На зимние каникулы команда ушла, находясь на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Локомотив» на 4 зачетных балла отстает от дуэта лидеров. А вот забила команда 33 мяча в 18 поединках чемпионата.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла победу. Подопечные Михаила Галактионова переиграли «Урарту» (2:0).

При этом «Локомотив» до того проиграл «Ульсан Хёндэ» (0:1). А вот немногим ранее команда потерпела поражение от «Шанхай Порта» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 4 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Железнодорожники» нынче выглядят не столь уверенно. Команда уступила в двух зимних спаррингах из трех.

При этом «Локомотив» традиционно безуспешно противостоит «Динамо». В 5 последних очных поединках «железнодорожники» победили 1 раз при 3 коллизиях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Железнодорожники» постепенно набирают оптимальные кондиции.

«Динамо»

Турнирное положение: Динамовцы в нынешнем сезоне выглядят не столь ярко. Команда ушла зимовать на 4 месте турнирной таблицы РПЛ.

Причем «Динамо» в 18 поединках чемпионата настреляло 37 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда полностью провалилась. Динамовцы были биты «Ростовом» (0:4).

При этом до того команда минимально уступила «Спартаку». Да и поединок с «Краснодаром» завершился поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» добыло 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Динамовцы нынче выглядят не лучшим образом. Команда проиграла 3 матча кряду.

Причем «Динамо» имеет проблемы в плане реализации. Команда Марцела Лички не забивает уже три матча подряд.

Динамовцы в спаррингах выглядят откровенно бледно. Из 4 контрольных поединков команда победила 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Динамовцы намерены прервать свою безголевую засуху.

Статистика для ставок

«Локомотив» до последней виктории проиграл дважды кряду

«Динамо» проиграло в 3 последних матчах

Динамовцы не забивают 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 2.93.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.81 и 2.12.

Прогноз: «Динамо» явно постарается как можно активнее сыграть в атаке, да и забивать в составе команды есть кому.

«Железнодорожники» в контрольных поединках явно не преуспевал, обыграв лишь нестабильных армян.

Ставка: Победа «Динамо» за 2.49.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.78