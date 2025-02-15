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    Вернется ли «Динамо» на победный путь?

    «Локомотив» — «Динамо». Ставка (к. 2.49) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 15 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Динамо»
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    Константин Тюкавин
    15 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Динамо». Начало игры — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: «Железнодорожники» бьются за самые высокие места в РПЛ. На зимние каникулы команда ушла, находясь на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Локомотив» на 4 зачетных балла отстает от дуэта лидеров. А вот забила команда 33 мяча в 18 поединках чемпионата.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла победу. Подопечные Михаила Галактионова переиграли «Урарту» (2:0).

    При этом «Локомотив» до того проиграл «Ульсан Хёндэ» (0:1). А вот немногим ранее команда потерпела поражение от «Шанхай Порта» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 4 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Железнодорожники» нынче выглядят не столь уверенно. Команда уступила в двух зимних спаррингах из трех.

    При этом «Локомотив» традиционно безуспешно противостоит «Динамо». В 5 последних очных поединках «железнодорожники» победили 1 раз при 3 коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Железнодорожники» постепенно набирают оптимальные кондиции.

    «Динамо»

    Турнирное положение: Динамовцы в нынешнем сезоне выглядят не столь ярко. Команда ушла зимовать на 4 месте турнирной таблицы РПЛ.

    Причем «Динамо» в 18 поединках чемпионата настреляло 37 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда полностью провалилась. Динамовцы были биты «Ростовом» (0:4).

    При этом до того команда минимально уступила «Спартаку». Да и поединок с «Краснодаром» завершился поражением (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» добыло 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Динамовцы нынче выглядят не лучшим образом. Команда проиграла 3 матча кряду.

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    Причем «Динамо» имеет проблемы в плане реализации. Команда Марцела Лички не забивает уже три матча подряд.

    Динамовцы в спаррингах выглядят откровенно бледно. Из 4 контрольных поединков команда победила 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Динамовцы намерены прервать свою безголевую засуху.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» до последней виктории проиграл дважды кряду

    • «Динамо» проиграло в 3 последних матчах

    • Динамовцы не забивают 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 2.93.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.81 и 2.12.

    Прогноз: «Динамо» явно постарается как можно активнее сыграть в атаке, да и забивать в составе команды есть кому.

    «Железнодорожники» в контрольных поединках явно не преуспевал, обыграв лишь нестабильных армян.

    Ставка: Победа «Динамо» за 2.49.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.78

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    «Локомотив» — «Динамо»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 15.02.2025. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Динамо» на победный путь?
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