15 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Енисей» и «Пари НН». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «Пари НН», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы бьются за попадание в стыки. На зимние каникулы команда ушла, находясь на 10 месте в первом дивизионе.

При этом «Енисей» на 10 зачетных баллов отстает от искомой 4 позиции. А вот забила команда 23 мяча в 21 поединке первенства.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. Подопечные Андрея Тихонова уступили «Насафу» (0:2).

При этом «Енисей» до того проиграл еще и «Ахмату» (0:2). А вот немногим ранее команда нанесла поражение «Кыргызалтыну» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Красноярцы нынче выглядят не столь уверенно. Команда уступила в 2 своих последних поединках.

При этом «Енисей» традиционно успешно противостоит «Пари ННу». В 5 последних очных поединках красноярцы победили 4 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Красноярцы вполне способны дать знатный бой полпреду элиты.

«Пари НН»

Турнирное положение: Нижегородцы в нынешнем сезоне выглядят не столь ярко. Команда ушла зимовать на 12 месте турнирной таблицы РПЛ.

Причем «Пари НН» в 18 поединках чемпионата настрелял всего лишь 15 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 34 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла лишь ничью. Подопечные Виктора Гончаренко подписали паритет с «Крыльями Советов» (3:3).

При этом до того команда сумела переиграть «Кайрат» (4:2). А вот битва с «Факелом» принесла лишь паритет (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Пари НН» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Нижегородцы нынче смотрятся довольно привлекательно. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Причем «Пари НН» постепенно налаживает игру в атаке. А вот оборона команды Гончаренко выглядит не столь монолитно.

Нижегородцы уже более 4 лет не обыгрывают «Енисей». А вот два последних очных поединка были проиграны (1:2, 0:4).

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Нижегородцы постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Енисей» проиграл в 2 своих последних поединках

«Пари НН» не проигрывал в 3 последних матчах

Нижегородцы уже более 4 лет не обыгрывают «Енисей»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пари НН» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: «Пари НН» имеет преимущество в классе, да и вообще, в спаррингах выглядит выгодно.

Красноярцы в последних контрольных поединках явно не преуспевал, не сумев отличиться в двух последних встречах.

Ставка: Победа «Пари НН» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50