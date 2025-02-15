«Енисей»
Турнирное положение: Красноярцы бьются за попадание в стыки. На зимние каникулы команда ушла, находясь на 10 месте в первом дивизионе.
При этом «Енисей» на 10 зачетных баллов отстает от искомой 4 позиции. А вот забила команда 23 мяча в 21 поединке первенства.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. Подопечные Андрея Тихонова уступили «Насафу» (0:2).
При этом «Енисей» до того проиграл еще и «Ахмату» (0:2). А вот немногим ранее команда нанесла поражение «Кыргызалтыну» (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Красноярцы нынче выглядят не столь уверенно. Команда уступила в 2 своих последних поединках.
При этом «Енисей» традиционно успешно противостоит «Пари ННу». В 5 последних очных поединках красноярцы победили 4 раза при одной коллизии.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Красноярцы вполне способны дать знатный бой полпреду элиты.
«Пари НН»
Турнирное положение: Нижегородцы в нынешнем сезоне выглядят не столь ярко. Команда ушла зимовать на 12 месте турнирной таблицы РПЛ.
Причем «Пари НН» в 18 поединках чемпионата настрелял всего лишь 15 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 34 раза.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла лишь ничью. Подопечные Виктора Гончаренко подписали паритет с «Крыльями Советов» (3:3).
При этом до того команда сумела переиграть «Кайрат» (4:2). А вот битва с «Факелом» принесла лишь паритет (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Пари НН» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Нижегородцы нынче смотрятся довольно привлекательно. Команда не проигрывает 3 матча кряду.
Причем «Пари НН» постепенно налаживает игру в атаке. А вот оборона команды Гончаренко выглядит не столь монолитно.
Нижегородцы уже более 4 лет не обыгрывают «Енисей». А вот два последних очных поединка были проиграны (1:2, 0:4).
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Нижегородцы постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Статистика для ставок
- «Енисей» проиграл в 2 своих последних поединках
- «Пари НН» не проигрывал в 3 последних матчах
- Нижегородцы уже более 4 лет не обыгрывают «Енисей»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пари НН» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.
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Прогноз: «Пари НН» имеет преимущество в классе, да и вообще, в спаррингах выглядит выгодно.
Красноярцы в последних контрольных поединках явно не преуспевал, не сумев отличиться в двух последних встречах.
Ставка: Победа «Пари НН» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.50