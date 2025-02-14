«Сочи»
Турнирное положение: Сочинцы бьются за возвращение в РПЛ. На зимние каникулы команда ушла, находясь на 4 позиции.
При этом «Сочи» на 6 зачетных баллов отстает от искомой 2 позиции. А вот забила команда 36 мячей в 21 поединке первенства.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. Южане уверенно расправились с «Нефтехимиком» (2:0).
При этом «Сочи» до того одолел еще и «Ван» (2:1). А вот немногим ранее команда нанесла поражение КАМАЗу (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 12 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Южане в последних матчах выглядели весьма уверенно. Команда победила в 3 своих последних поединках.
При этом «Сочи» традиционно успешно противостоит «Ротору». В 5 последних очных поединках южане победили 3 раза при 2 паритетах.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Сочинцы и состав имеют крепкий, и в игре прибавляют семимильными шагами.
«Ротор»
Турнирное положение: Волгоградцы в нынешнем сезоне выглядят не столь ярко. Команда ушла зимовать на 7 месте турнирной таблицы первого дивизиона.
Причем «Ротор» в 21 поединке «лучшей лиши мира» настрелял всего лишь 18 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла лишь ничью. Подопечные Дениса Бояринцева подписали паритет с «Шинником» (1:1).
При этом до того команда не сумела переиграть тех же ярославцев (1:1). А вот битва с «Нефтехимиком» принесла минимальную викторию.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ротор» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Волгоградцы нынче смотрятся весьма привлекательно. Команда не проигрывает 5 матчей кряду.
Причем «Ротор» все никак не может наладить игру в атаке. Зато оборона команды Бояринцева выглядит весьма монолитно.
Волгоградцы еще ни разу не обыгрывали «Сочи». А вот два последних очных поединка соперников завершились вничью.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Волгоградцы явно постараются сыграть как можно внимательнее у своих ворот.
Статистика для ставок
- «Сочи» победил в 3 своих последних поединках
- «Ротор» не проигрывал в 5 последних матчах
- Волгоградцы еще ни разу не обыгрывали «Сочи»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 5.73.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.09 и 1.72.
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Прогноз: «Сочи» имеет преимущество в игровой практике, да и вообще, в спаррингах выглядит выгодно.
Сочинцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно сразу будут активно атаковать.
Ставка: Победа «Сочи» в 1 тайме за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.09