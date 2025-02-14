14 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Сочи» и «Ротор». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Ротор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: Сочинцы бьются за возвращение в РПЛ. На зимние каникулы команда ушла, находясь на 4 позиции.

При этом «Сочи» на 6 зачетных баллов отстает от искомой 2 позиции. А вот забила команда 36 мячей в 21 поединке первенства.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. Южане уверенно расправились с «Нефтехимиком» (2:0).

При этом «Сочи» до того одолел еще и «Ван» (2:1). А вот немногим ранее команда нанесла поражение КАМАЗу (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 12 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Южане в последних матчах выглядели весьма уверенно. Команда победила в 3 своих последних поединках.

При этом «Сочи» традиционно успешно противостоит «Ротору». В 5 последних очных поединках южане победили 3 раза при 2 паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Сочинцы и состав имеют крепкий, и в игре прибавляют семимильными шагами.

«Ротор»

Турнирное положение: Волгоградцы в нынешнем сезоне выглядят не столь ярко. Команда ушла зимовать на 7 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

Причем «Ротор» в 21 поединке «лучшей лиши мира» настрелял всего лишь 18 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла лишь ничью. Подопечные Дениса Бояринцева подписали паритет с «Шинником» (1:1).

При этом до того команда не сумела переиграть тех же ярославцев (1:1). А вот битва с «Нефтехимиком» принесла минимальную викторию.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ротор» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Волгоградцы нынче смотрятся весьма привлекательно. Команда не проигрывает 5 матчей кряду.

Причем «Ротор» все никак не может наладить игру в атаке. Зато оборона команды Бояринцева выглядит весьма монолитно.

Волгоградцы еще ни разу не обыгрывали «Сочи». А вот два последних очных поединка соперников завершились вничью.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Волгоградцы явно постараются сыграть как можно внимательнее у своих ворот.

Статистика для ставок

«Сочи» победил в 3 своих последних поединках

«Ротор» не проигрывал в 5 последних матчах

Волгоградцы еще ни разу не обыгрывали «Сочи»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 5.73.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.09 и 1.72.

Прогноз: «Сочи» имеет преимущество в игровой практике, да и вообще, в спаррингах выглядит выгодно.

Сочинцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно сразу будут активно атаковать.

Ставка: Победа «Сочи» в 1 тайме за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.09