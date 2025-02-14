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    Сочинцы начнут без увертюр

    «Сочи» — «Ротор». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 14 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Ротор»
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    «Сочи»
    14 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Сочи» и «Ротор». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Ротор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Сочи»

    Турнирное положение: Сочинцы бьются за возвращение в РПЛ. На зимние каникулы команда ушла, находясь на 4 позиции.

    При этом «Сочи» на 6 зачетных баллов отстает от искомой 2 позиции. А вот забила команда 36 мячей в 21 поединке первенства.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. Южане уверенно расправились с «Нефтехимиком» (2:0).

    При этом «Сочи» до того одолел еще и «Ван» (2:1). А вот немногим ранее команда нанесла поражение КАМАЗу (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 12 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Южане в последних матчах выглядели весьма уверенно. Команда победила в 3 своих последних поединках.

    При этом «Сочи» традиционно успешно противостоит «Ротору». В 5 последних очных поединках южане победили 3 раза при 2 паритетах.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Сочинцы и состав имеют крепкий, и в игре прибавляют семимильными шагами.

    «Ротор»

    Турнирное положение: Волгоградцы в нынешнем сезоне выглядят не столь ярко. Команда ушла зимовать на 7 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

    Причем «Ротор» в 21 поединке «лучшей лиши мира» настрелял всего лишь 18 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла лишь ничью. Подопечные Дениса Бояринцева подписали паритет с «Шинником» (1:1).

    При этом до того команда не сумела переиграть тех же ярославцев (1:1). А вот битва с «Нефтехимиком» принесла минимальную викторию.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ротор» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Волгоградцы нынче смотрятся весьма привлекательно. Команда не проигрывает 5 матчей кряду.

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    Причем «Ротор» все никак не может наладить игру в атаке. Зато оборона команды Бояринцева выглядит весьма монолитно.

    Волгоградцы еще ни разу не обыгрывали «Сочи». А вот два последних очных поединка соперников завершились вничью.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Волгоградцы явно постараются сыграть как можно внимательнее у своих ворот.

    Статистика для ставок

    • «Сочи» победил в 3 своих последних поединках

    • «Ротор» не проигрывал в 5 последних матчах

    • Волгоградцы еще ни разу не обыгрывали «Сочи»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 5.73.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.09 и 1.72.

    Прогноз: «Сочи» имеет преимущество в игровой практике, да и вообще, в спаррингах выглядит выгодно.

    Сочинцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно сразу будут активно атаковать.

    Ставка: Победа «Сочи» в 1 тайме за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.09

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