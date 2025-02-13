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    Три очка для команды Роналду?

    «Аль-Ахли» — «Аль-Наср». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 13 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Ахли» — «Аль-Наср»
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    Криштиану Роналду
    13 февраля в 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Ахли» и «Аль-Наср». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Ахли» — «Аль-Наср», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 13 Февраля 2025 года

    Аль-Ахли

  • Джидда
    •  Аль-Ахли 20:30 Аль-Наср

    Аль-Наср

  • Эр-Рияд
    •

    «Аль-Ахли»

    Турнирное положение: «Аль-Ахли» все никак не включится в чемпионскую гонку. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

    При этом «Аль-Ахли» на 11 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей в 19 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Дома она переиграла «Аль-Фатех» (2:0).

    До того команда уверенно одолела «Аль-Садд» (3:1). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Аль-Орубой» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Аль-Ахли» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Ахли» относительно результативно атакует. Команда настреляла 34 мяча в 19 поединках чемпионата Саудовской Аравии.

    Матчи с «Аль-Насром» для команды исторически складываются неудачно. В пяти очных поединках «Аль-Ахли» уступил 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда мотивирована подтянуться к лидерам, да и мотивация продлить победный сериал огромная.

    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: Эта команда сражается за чемпионский титул. Ныне она находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Наср» на 8 зачетных баллов отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 17 мячей в 19 матчах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться тремя очками. Дома она расправилась с «Аль-Фейхой» (3:0).

    До того команда нанесла поражение «Аль-Васлу» (4:0). Плюс поединок с «Аль-Раедом» также завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Наср» победил 5 раз. В этих поединках игроки команды отличились 15 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Аль-Наср» смотрится весьма выгодно. Команда победила в 5 своих последних поединках.

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    При этом «Аль-Наср» пока не так ярко преуспевает в плане реализации. В чемпионате Саудовской Аравии команда настреляла 40 мячей в 19 матчах.

    Зато привычно полезен Криштиану Роналду. 40-летний португалец наколотил уже 16 мячей в нынешнем чемпионате, возглавляя гонку бомбардиров.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Команде Роналду непременно нужно рисковать, ведь конкуренты стабильно берут свое.

    Статистика для ставок

    • Обе команды победили в 5 своих последних матчах

    • «Аль-Наср» не пропускал в 2 последних матчах

    • «Аль-Наср» уже больше 4 лет не проигрывает «Аль-Ахли»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    «Аль-Наср» способен еще прибавить в плане реализации, да и Роналду явно скажет свое веское слово.

    Ставка: Победа «Аль-Насра» за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

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    «Аль-Ахли» — «Аль-Наср»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 13.02.2025. Прогнозы на футбол. Три очка для команды Роналду?
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