13 февраля в 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Ахли» и «Аль-Наср». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Ахли» — «Аль-Наср», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аль-Ахли»

Турнирное положение: «Аль-Ахли» все никак не включится в чемпионскую гонку. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

При этом «Аль-Ахли» на 11 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей в 19 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Дома она переиграла «Аль-Фатех» (2:0).

До того команда уверенно одолела «Аль-Садд» (3:1). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Аль-Орубой» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Аль-Ахли» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Ахли» относительно результативно атакует. Команда настреляла 34 мяча в 19 поединках чемпионата Саудовской Аравии.

Матчи с «Аль-Насром» для команды исторически складываются неудачно. В пяти очных поединках «Аль-Ахли» уступил 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда мотивирована подтянуться к лидерам, да и мотивация продлить победный сериал огромная.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: Эта команда сражается за чемпионский титул. Ныне она находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Наср» на 8 зачетных баллов отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 17 мячей в 19 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться тремя очками. Дома она расправилась с «Аль-Фейхой» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Аль-Васлу» (4:0). Плюс поединок с «Аль-Раедом» также завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Наср» победил 5 раз. В этих поединках игроки команды отличились 15 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Аль-Наср» смотрится весьма выгодно. Команда победила в 5 своих последних поединках.

При этом «Аль-Наср» пока не так ярко преуспевает в плане реализации. В чемпионате Саудовской Аравии команда настреляла 40 мячей в 19 матчах.

Зато привычно полезен Криштиану Роналду. 40-летний португалец наколотил уже 16 мячей в нынешнем чемпионате, возглавляя гонку бомбардиров.

Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Команде Роналду непременно нужно рисковать, ведь конкуренты стабильно берут свое.

Статистика для ставок

Обе команды победили в 5 своих последних матчах

«Аль-Наср» не пропускал в 2 последних матчах

«Аль-Наср» уже больше 4 лет не проигрывает «Аль-Ахли»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

«Аль-Наср» способен еще прибавить в плане реализации, да и Роналду явно скажет свое веское слово.

Ставка: Победа «Аль-Насра» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50