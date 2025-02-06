«Гёзтепе»
Турнирное положение: «Гёзтепе» сражается за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.
При этом «Гёзтепе» на 5 зачетных баллов отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 21 матче.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Дома она минимально уступила «Аланьяспору».
До того команда досадным образом уступила «Фенербахче» (2:3). При этом чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Антальяспор».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Гёзтепе» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Гёзтепе» не столь результативно атакует. Команда настреляла 40 мячей в 21 поединке чемпионата Турции.
Матчи с «Газиантепом» для команды исторически складываются безуспешно. Из 5 последних очных поединков «Гёзтепе» победил 1 раз при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в Кубке Турции команда мотивирована забраться как можно дальше.
«Газиантеп»
Турнирное положение: Эта команда ходит в середняках турецкой Суперлиги. Там команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Газиантеп» на 9 зачетных баллов опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 21 матче.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. Дома она минимально уступила «Галатасараю».
До того команда потерпела поражение от «Самсунспора» (1:2). А вот поединок с «Бодрумспором» завершился паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Газиантеп» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе «Газиантеп» выглядит не столь выгодно. Команда проиграла в 2 своих последних поединках.
При этом «Газиантеп» не особо преуспевает в плане реализации. В чемпионате команда настреляла 26 голов в 21 матче.
В Кубке Турции команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы своей группы. И теперь она явно постарается зацепиться за очки.
Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и оппонент в последних матчах выглядел бледновато.
Статистика для ставок
- Обе команды уступили в 2 своих последних матчах
- «Газиантеп» не побеждал в 3 последних поединках
- «Газиантеп» уже 3 года не проигрывает «Гёзтепе»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Гёзтепе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.95.
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Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.
«Гёзтепе» способен прибавить в плане реализации, да и в Кубке команда мотивирована преуспеть.
Ставка: Победа «Гёзтепе» за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.25