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    Сумеет ли «Гёзтепе» одолеть «Газиантеп»?

    «Гёзтепе» — «Газиантеп». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 6 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Гёзтепе» — «Газиантеп»
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    «Газиантеп»
    6 февраля во 2-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Гёзтепе» и «Газиантеп». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Гёзтепе» — «Газиантеп», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Гёзтепе»

    Турнирное положение: «Гёзтепе» сражается за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

    При этом «Гёзтепе» на 5 зачетных баллов отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 21 матче.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Дома она минимально уступила «Аланьяспору».

    До того команда досадным образом уступила «Фенербахче» (2:3). При этом чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Антальяспор».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Гёзтепе» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Гёзтепе» не столь результативно атакует. Команда настреляла 40 мячей в 21 поединке чемпионата Турции.

    Матчи с «Газиантепом» для команды исторически складываются безуспешно. Из 5 последних очных поединков «Гёзтепе» победил 1 раз при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в Кубке Турции команда мотивирована забраться как можно дальше.

    «Газиантеп»

    Турнирное положение: Эта команда ходит в середняках турецкой Суперлиги. Там команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Газиантеп» на 9 зачетных баллов опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 21 матче.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. Дома она минимально уступила «Галатасараю».

    До того команда потерпела поражение от «Самсунспора» (1:2). А вот поединок с «Бодрумспором» завершился паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Газиантеп» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе «Газиантеп» выглядит не столь выгодно. Команда проиграла в 2 своих последних поединках.

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    При этом «Газиантеп» не особо преуспевает в плане реализации. В чемпионате команда настреляла 26 голов в 21 матче.

    В Кубке Турции команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы своей группы. И теперь она явно постарается зацепиться за очки.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и оппонент в последних матчах выглядел бледновато.

    Статистика для ставок

    • Обе команды уступили в 2 своих последних матчах

    • «Газиантеп» не побеждал в 3 последних поединках

    • «Газиантеп» уже 3 года не проигрывает «Гёзтепе»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Гёзтепе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.95.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    «Гёзтепе» способен прибавить в плане реализации, да и в Кубке команда мотивирована преуспеть.

    Ставка: Победа «Гёзтепе» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

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