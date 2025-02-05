ПСВ
Виллем II
ПСВ
Турнирное положение: «Красно-белые» привычно сражаются за чемпионский титул. На текущий момент они расположились на 1 месте турнирной таблицы Эредивизии.
При этом ПСВ всего на 2 очка опережает идущий следом «Аякс». А вот отличилась команда 68 забитыми мячами при 23 пропущенных в свои ворота.
ПСВ — Виллем II: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Красно-белые» потеряли два очка в матче с «Неймегеном» (3:3).
А вот до того команда нанесла поражение «Ливерпулю» (3:2). При этом поединок с «Бредой» завершился натужной викторией (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ПСВ забил 13 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Красно-белые» уже растеряли комфортное преимуществом над «Аяксом» в чемпионате. Да и в Кубке Нидерландов перед командой стоит максимальная задача.
Матчи с «Фейеноордом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков ПСВ победил 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. С результативностью у «красно-белых» полный ажур.
«Фейеноорд»
Турнирное положение: Роттердамцы бьются за попадание в тройку. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы чемпионата Нидерландов.
Причем «Фейеноорд» неплохо атакует, отличившись 43 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 26 раз в 20 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Роттердамцы уступили «Аяксу» (1:2).
До того команда оконфузилась в матче с «Лиллем» (1:6). А вот поединок с «Баварией» завершился яркой победой (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Фейеноорд» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Роттердамцы угодили в некоторый кризис. Команда проиграла в 2 своих последних поединках.
При этом «Фейеноорд» в среднем пропускает чаще гола за матч. Вероятно, феерическая победа над «Баварией» отняла все эмоции…
Роттердамцы уже год не могут обыграть ПСВ. Вот и в нынешней диспозиции команда явно будет действовать вторым номером.
Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. В составе роттердамцев наличествует ряд атакующих исполнителей приличного уровня.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч
- ПСВ в среднем забивает более 3 мячей за матч
- Роттердамцы уступили в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.
- 2.85Зенит — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Ле Ман — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 23:10
- 2.10Леганес — Реал Мадрид: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Обе команды в Кубке страны ставят максимальные задачи, и наверняка будут агрессивно атаковать.
Роттердамцы не собираются лишь обороняться, да и ПСВ нередко допускает ошибки в тылах.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.60