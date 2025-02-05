5 февраля в 1/4 финала Кубка Нидерландов по футболу сыграют ПСВ и «Фейеноорд». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч ПСВ — «Фейеноорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ПСВ

Турнирное положение: «Красно-белые» привычно сражаются за чемпионский титул. На текущий момент они расположились на 1 месте турнирной таблицы Эредивизии.

При этом ПСВ всего на 2 очка опережает идущий следом «Аякс». А вот отличилась команда 68 забитыми мячами при 23 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Красно-белые» потеряли два очка в матче с «Неймегеном» (3:3).

А вот до того команда нанесла поражение «Ливерпулю» (3:2). При этом поединок с «Бредой» завершился натужной викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ПСВ забил 13 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Красно-белые» уже растеряли комфортное преимуществом над «Аяксом» в чемпионате. Да и в Кубке Нидерландов перед командой стоит максимальная задача.

Матчи с «Фейеноордом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков ПСВ победил 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. С результативностью у «красно-белых» полный ажур.

«Фейеноорд»

Турнирное положение: Роттердамцы бьются за попадание в тройку. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы чемпионата Нидерландов.

Причем «Фейеноорд» неплохо атакует, отличившись 43 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 26 раз в 20 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Роттердамцы уступили «Аяксу» (1:2).

До того команда оконфузилась в матче с «Лиллем» (1:6). А вот поединок с «Баварией» завершился яркой победой (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фейеноорд» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Роттердамцы угодили в некоторый кризис. Команда проиграла в 2 своих последних поединках.

При этом «Фейеноорд» в среднем пропускает чаще гола за матч. Вероятно, феерическая победа над «Баварией» отняла все эмоции…

Роттердамцы уже год не могут обыграть ПСВ. Вот и в нынешней диспозиции команда явно будет действовать вторым номером.

Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. В составе роттердамцев наличествует ряд атакующих исполнителей приличного уровня.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч

ПСВ в среднем забивает более 3 мячей за матч

Роттердамцы уступили в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

Прогноз: Обе команды в Кубке страны ставят максимальные задачи, и наверняка будут агрессивно атаковать.

Роттердамцы не собираются лишь обороняться, да и ПСВ нередко допускает ошибки в тылах.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.60