ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Денис Казанский «В АПЛ тяжелая гонка и еще ничего не решено». Денис Казанский — об английском футболе и своей профессии ВиллианТрансферный дайджест. 28 января — 4 февраля Иван ИличПерспективный, но «хрустальный». Сработает ли авантюра «Спартака» с подписанием Илича?
    Все новости спорта

    Ставим на голевое изобилие!

    «Олимпиакос» — «Панатинаикос». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Кубок Греции, 5 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Олимпиакос Прогнозы на Панатинаикос
    Прогноз и ставки на «Олимпиакос» — «Панатинаикос»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Олимпиакос»
    5 февраля в 1/4 финала Кубка Греции по футболу сыграют «Олимпиакос» и «Панатинаикос». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Олимпиакос» — «Панатинаикос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Олимпиакос»

    Турнирное положение: «Красно-белые» привычно сражаются за чемпионский титул. На текущий момент они расположились на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Олимпиакос» на 4 очка опережает дуэт ближайших конкурентов. А вот отличилась команда 36 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Красно-белые» переиграли «Левадиакос» (1:0).

    А вот до того команда уверенно одолела «Карабах» (3:0). При этом поединок с «Панатинаикосом» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Олимпиакос» забил 8 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Красно-белые» постепенно набирают обороты. Да и в Кубке Греции перед командой стоит максимальная задача.

    Матчи с «Панатинаикосом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Олимпиакос» уступил 1 раз при 4 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. После ничьей в первой встрече «Оли» намерен дожать принципиального оппонента.

    «Панатинаикос»

    Турнирное положение: «Зелёные» бьются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы чемпионата Греции.

    Причем «Панатинаикос» не столь ярко атакует, отличившись всего 25 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой лишь 15 раз в 21 поединке.

  • Вернуться, чтобы победить. Переход Неймара в «Сантос» может спасти его мечту о Кубке мира
  • Возвращение форварда на родину может оживить его карьеру — и надежды Бразилии на Кубок мира
  • 01/02/2025

    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Зелёные» нанесли поражение ОФИ (3:2).

    До того команда подписала мировую с «Олимпиакосом» (1:1). А вот поединок с АЕКом завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Панатинаикос» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Зелёные» проводят довольно приличный отрезок. Команда не проигрывает уже почти 3 месяца.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Панатинаикос» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот с реализацией имеются серьезные проблемы.

    Четыре последних очных поединка с «Олимпиакосом» принесли ничейные результаты. В нынешней же диспозиции команда явно будет действовать вторым номером.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Да и тылы соперника нередко совершают результативные сбои.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают реже одного мяча за матч

    • «Олимпиакос» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

    • «Зелёные» уже почти 2 года не проигрывают «Оли»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Олимпиакос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 3.16.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.56.

    Прогноз: Номинальные хозяева нынче выглядят монолитнее соперника, и наверняка будут агрессивно атаковать.

    «Зелёные» не собираются лишь обороняться, да и «Олимпиакос» нередко допускает ошибки в обороне.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.24

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Лада — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Торпедо — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Аль-Гарафа — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Лудогорец — Ботев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.85
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Куньлунь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бешикташ — Киркларелиспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Пол — Бруксби
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лилль — Дюнкерк
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Труа — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Олимпиакос» — «Панатинаикос»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 05.02.2025. Прогнозы на футбол. Ставим на голевое изобилие!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры