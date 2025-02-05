5 февраля в 1/4 финала Кубка Греции по футболу сыграют «Олимпиакос» и «Панатинаикос». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Олимпиакос» — «Панатинаикос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Олимпиакос»

Турнирное положение: «Красно-белые» привычно сражаются за чемпионский титул. На текущий момент они расположились на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Олимпиакос» на 4 очка опережает дуэт ближайших конкурентов. А вот отличилась команда 36 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Красно-белые» переиграли «Левадиакос» (1:0).

А вот до того команда уверенно одолела «Карабах» (3:0). При этом поединок с «Панатинаикосом» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Олимпиакос» забил 8 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Красно-белые» постепенно набирают обороты. Да и в Кубке Греции перед командой стоит максимальная задача.

Матчи с «Панатинаикосом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Олимпиакос» уступил 1 раз при 4 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. После ничьей в первой встрече «Оли» намерен дожать принципиального оппонента.

«Панатинаикос»

Турнирное положение: «Зелёные» бьются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы чемпионата Греции.

Причем «Панатинаикос» не столь ярко атакует, отличившись всего 25 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой лишь 15 раз в 21 поединке.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Зелёные» нанесли поражение ОФИ (3:2).

До того команда подписала мировую с «Олимпиакосом» (1:1). А вот поединок с АЕКом завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Панатинаикос» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Зелёные» проводят довольно приличный отрезок. Команда не проигрывает уже почти 3 месяца.

При этом «Панатинаикос» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот с реализацией имеются серьезные проблемы.

Четыре последних очных поединка с «Олимпиакосом» принесли ничейные результаты. В нынешней же диспозиции команда явно будет действовать вторым номером.

Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Да и тылы соперника нередко совершают результативные сбои.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают реже одного мяча за матч

«Олимпиакос» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

«Зелёные» уже почти 2 года не проигрывают «Оли»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Олимпиакос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 3.16.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.56.

Прогноз: Номинальные хозяева нынче выглядят монолитнее соперника, и наверняка будут агрессивно атаковать.

«Зелёные» не собираются лишь обороняться, да и «Олимпиакос» нередко допускает ошибки в обороне.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.24