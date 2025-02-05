«Олимпиакос»
Турнирное положение: «Красно-белые» привычно сражаются за чемпионский титул. На текущий момент они расположились на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Олимпиакос» на 4 очка опережает дуэт ближайших конкурентов. А вот отличилась команда 36 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Красно-белые» переиграли «Левадиакос» (1:0).
А вот до того команда уверенно одолела «Карабах» (3:0). При этом поединок с «Панатинаикосом» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Олимпиакос» забил 8 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Красно-белые» постепенно набирают обороты. Да и в Кубке Греции перед командой стоит максимальная задача.
Матчи с «Панатинаикосом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Олимпиакос» уступил 1 раз при 4 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. После ничьей в первой встрече «Оли» намерен дожать принципиального оппонента.
«Панатинаикос»
Турнирное положение: «Зелёные» бьются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы чемпионата Греции.
Причем «Панатинаикос» не столь ярко атакует, отличившись всего 25 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой лишь 15 раз в 21 поединке.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Зелёные» нанесли поражение ОФИ (3:2).
До того команда подписала мировую с «Олимпиакосом» (1:1). А вот поединок с АЕКом завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Панатинаикос» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Зелёные» проводят довольно приличный отрезок. Команда не проигрывает уже почти 3 месяца.
При этом «Панатинаикос» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот с реализацией имеются серьезные проблемы.
Четыре последних очных поединка с «Олимпиакосом» принесли ничейные результаты. В нынешней же диспозиции команда явно будет действовать вторым номером.
Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Да и тылы соперника нередко совершают результативные сбои.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают реже одного мяча за матч
- «Олимпиакос» в среднем забивает реже 2 мячей за матч
- «Зелёные» уже почти 2 года не проигрывают «Оли»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Олимпиакос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 3.16.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.56.
- 2.85Зенит — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Ле Ман — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 23:10
- 2.10Леганес — Реал Мадрид: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Номинальные хозяева нынче выглядят монолитнее соперника, и наверняка будут агрессивно атаковать.
«Зелёные» не собираются лишь обороняться, да и «Олимпиакос» нередко допускает ошибки в обороне.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.24