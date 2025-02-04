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    У «Штутгарта» будут проблемы в матче с «Аугсбургом»?

    «Штутгарт» — «Аугсбург». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 4 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Аугсбург»
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    «Штутгарт»
    4 февраля в четвертьфинале Кубка Германии сыграют «Штутгарт» и «Аугсбург». Начало встречи — 22:45мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Аугсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 04 Февраля 2025 года

    Штутгарт

  • Штутгарт
    •  Штутгарт 22:45 Аугсбург

    Аугсбург

  • Аугсбург
    •

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: «швабы» в немецкой Бундеслиге борются за попадание в зону Лиги чемпионов.

    Сейчас в активе команды из Штутгарта 32 очка и пятая строчка в турнирной таблице.

    Штутгарт — Аугсбург: коэффициенты букмекеров

    Коллектив из одноименного города смог 37 раз поразить ворота соперника и 30 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «Штутгарт» проиграл «Боруссии» (1:2) и «Майнцу» (0:2).

    Также подопечные Себастьяна Хёнесса уступили «ПСЖ» (1:4) и покинули Лигу чемпионов.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В Кубке Германии команда же смогла переиграть «Регенсбург» (3:0).

    Не сыграют: травмированы Дэн-Аксель Загаду, Эль Билал Туре, Лука Раймунд, Кристофер Оливье и Джастин Диль.

    Состояние команды: в этом сезоне «Штутгарт» нестабилен. В последних встречах команда не может победить, поэтому откатилась за топ-4 Бундеслиги.

    Думается, что «Штутгарт» должен бороться за топ-4 и постараться навязать борьбу за Кубок страны. У команды для этого все есть.

    «Аугсбург»

    Турнирное положение: команда из одноименного города является середняком текущего сезона чемпионата Германии.

    Сейчас у «фуггеров» 26 очков и 12-я строчка в турнирной таблице.

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    • Коллектив из Аугсбурга смог 24 раза поразить ворота соперника и 35 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «Аугсбург» сыграл вничью с «Санкт-Паули» (1:1).

    До этого же подопечные Йесса Торупа переиграли «Хайденхайм» (2:1), «Вердер» (2:0) и «Унион» (2:0).

    В Кубке же команда по пенальти смогла пройти «Карлсруэ».

    Не сыграют: в лазарете коллектива находятся Юсуф Кабадай, Анри Кудоссу, Рис Оксфорд и Седрик Цезигер.

    Статистика для ставок

    • «Штутгарт» проиграл 3 последних матча во всех турнирах

    • «Аугсбург» не проигрывает на протяжении 4 матчей

    • В последней очной игре команд «Штутгарт» переиграл «Аугсбург» со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа «Аугсбурга» — в 2.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: «Штутгарт» сейчас выступает не очень, а вот «Аугсбург» набрал ход. Поставим на то, что гости не проиграют в основное время.

    Ставка: победа «Аугсбурга» или ничья за 2.50.

    Прогноз: это Кубок, поэтому команды не будут особо раскрываться и могут много не забить.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.35.

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    «Штутгарт» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 04.02.2025. Прогнозы на футбол. У «Штутгарта» будут проблемы в матче с «Аугсбургом»?
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