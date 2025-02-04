Штутгарт
Аугсбург
«Штутгарт»
Турнирное положение: «швабы» в немецкой Бундеслиге борются за попадание в зону Лиги чемпионов.
Сейчас в активе команды из Штутгарта 32 очка и пятая строчка в турнирной таблице.
Штутгарт — Аугсбург: коэффициенты букмекеров
Коллектив из одноименного города смог 37 раз поразить ворота соперника и 30 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «Штутгарт» проиграл «Боруссии» (1:2) и «Майнцу» (0:2).
Также подопечные Себастьяна Хёнесса уступили «ПСЖ» (1:4) и покинули Лигу чемпионов.
В Кубке Германии команда же смогла переиграть «Регенсбург» (3:0).
Не сыграют: травмированы Дэн-Аксель Загаду, Эль Билал Туре, Лука Раймунд, Кристофер Оливье и Джастин Диль.
Состояние команды: в этом сезоне «Штутгарт» нестабилен. В последних встречах команда не может победить, поэтому откатилась за топ-4 Бундеслиги.
Думается, что «Штутгарт» должен бороться за топ-4 и постараться навязать борьбу за Кубок страны. У команды для этого все есть.
«Аугсбург»
Турнирное положение: команда из одноименного города является середняком текущего сезона чемпионата Германии.
Сейчас у «фуггеров» 26 очков и 12-я строчка в турнирной таблице.
Коллектив из Аугсбурга смог 24 раза поразить ворота соперника и 35 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлом туре «Аугсбург» сыграл вничью с «Санкт-Паули» (1:1).
До этого же подопечные Йесса Торупа переиграли «Хайденхайм» (2:1), «Вердер» (2:0) и «Унион» (2:0).
В Кубке же команда по пенальти смогла пройти «Карлсруэ».
Не сыграют: в лазарете коллектива находятся Юсуф Кабадай, Анри Кудоссу, Рис Оксфорд и Седрик Цезигер.
Статистика для ставок
- «Штутгарт» проиграл 3 последних матча во всех турнирах
- «Аугсбург» не проигрывает на протяжении 4 матчей
- В последней очной игре команд «Штутгарт» переиграл «Аугсбург» со счетом 1:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа «Аугсбурга» — в 2.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.35.
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Прогноз: «Штутгарт» сейчас выступает не очень, а вот «Аугсбург» набрал ход. Поставим на то, что гости не проиграют в основное время.
Ставка: победа «Аугсбурга» или ничья за 2.50.
Прогноз: это Кубок, поэтому команды не будут особо раскрываться и могут много не забить.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.35.