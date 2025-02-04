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    «Аль-Гарафа» — «Пахтакор». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 4 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Гарафа» — «Пахтакор»
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    «Пахтакор»
    4 февраля в 7-м туре основного раунда Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аль-Гарафа» и «Пахтакор». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Гарафа» — «Пахтакор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов Азии. Элита. Запад 04 Февраля 2025 года

    Al-Gharafa

  • Лига чемпионов Азии. Элита. Запад
    •  Al-Gharafa 19:00 Пахтакор

    Пахтакор

  • Ташкент
    •

    «Аль-Гарафа»

    Турнирное положение: Катарцы в нынешней Азиатской Лиге чемпионов выступают не столь успешно. Нынче команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Аль-Гарафа» в 6 турах набрала всего лишь 4 очка. Да и атака команды выглядит не столь ярко, настреляв всего 7 мячей.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. На выезде она расписала мировую с «Аль-Раяном» (2:2).

    При этом «Аль-Гарафа» чуть ранее смогла переиграть «Аль-Ахли» Доха (2:0). А вот до того команда уступила братиславскому «Словану» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 12 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Катарцы ныне переживают крайне сложный период. Команда на один балл отстает от зоны плей-офф.

    Вообще, «Аль-Гарафа» исторически сложно противостоит «Пахтакору». В 5 последних очных поединках катарцы победили и уступили по 2 раза.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Да и в двух последних очных встречах с узбеками они победили.

    «Пахтакор»

    Турнирное положение: Ташкентцы бьются за попадание в топ-8. Сейчас команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Пахтакор» в 6 поединках Азиатской Лиги чемпионов отличилась лишь 2 забитыми мячами. А вот в свои ворота ташкентцы пропустили 4 раза.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Ташкентцы подписали сухую мировую с «Силексом».

    При этом до того команда уступила «Радничкам» Ниш (1:2). А вот крепкому «Кавасаки» узбеки уступили вчистую (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Пахтакор» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Ташкентцы лишь на один балл отстают от зоны плей-офф. Между тем, узбеки неплохо обороняются.

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    А вот с реализацией у ташкентцев имеются серьезные проблемы. Да и вообще, в межсезонье команда значительно изменилась.

    В кадровом плане «Пахтакор» выглядит не столь выгодно. Да и катарцев команда не может обыграть уже почти 17 лет.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Ташкентцы намерены прервать свою четырехматчевую серию без побед.

    Статистика для ставок

    • Ташкентцы в Азиатской Лиге чемпионов забили всего 2 мяча в 6 матчах

    • Катарцы в Лиге чемпионов пропускают в среднем чаще 2 мячей за матч

    • «Пахтакор» проиграл «Аль-Гарафе» в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Гарафа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 4.74.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.23 и 1.65.

    Прогноз: Обе команды всеми силами бьются за попадание в первую восьмерку, и явно будут активно атаковать.

    Катарцы пропускают многовато, да и ташкентцы вполне способны поднатореть в плане реализации.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.23.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 4.10

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    «Аль-Гарафа» — «Пахтакор»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 04.02.2025. Прогнозы на футбол. Ставим на голевое изобилие!
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