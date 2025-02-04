4 февраля в 7-м туре основного раунда Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аль-Гарафа» и «Пахтакор». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Гарафа» — «Пахтакор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аль-Гарафа»

Турнирное положение: Катарцы в нынешней Азиатской Лиге чемпионов выступают не столь успешно. Нынче команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Гарафа» в 6 турах набрала всего лишь 4 очка. Да и атака команды выглядит не столь ярко, настреляв всего 7 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. На выезде она расписала мировую с «Аль-Раяном» (2:2).

При этом «Аль-Гарафа» чуть ранее смогла переиграть «Аль-Ахли» Доха (2:0). А вот до того команда уступила братиславскому «Словану» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 12 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Катарцы ныне переживают крайне сложный период. Команда на один балл отстает от зоны плей-офф.

Вообще, «Аль-Гарафа» исторически сложно противостоит «Пахтакору». В 5 последних очных поединках катарцы победили и уступили по 2 раза.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Да и в двух последних очных встречах с узбеками они победили.

«Пахтакор»

Турнирное положение: Ташкентцы бьются за попадание в топ-8. Сейчас команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Пахтакор» в 6 поединках Азиатской Лиги чемпионов отличилась лишь 2 забитыми мячами. А вот в свои ворота ташкентцы пропустили 4 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Ташкентцы подписали сухую мировую с «Силексом».

При этом до того команда уступила «Радничкам» Ниш (1:2). А вот крепкому «Кавасаки» узбеки уступили вчистую (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Пахтакор» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ташкентцы лишь на один балл отстают от зоны плей-офф. Между тем, узбеки неплохо обороняются.

А вот с реализацией у ташкентцев имеются серьезные проблемы. Да и вообще, в межсезонье команда значительно изменилась.

В кадровом плане «Пахтакор» выглядит не столь выгодно. Да и катарцев команда не может обыграть уже почти 17 лет.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Ташкентцы намерены прервать свою четырехматчевую серию без побед.

Статистика для ставок

Ташкентцы в Азиатской Лиге чемпионов забили всего 2 мяча в 6 матчах

Катарцы в Лиге чемпионов пропускают в среднем чаще 2 мячей за матч

«Пахтакор» проиграл «Аль-Гарафе» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Гарафа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 4.74.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.23 и 1.65.

Прогноз: Обе команды всеми силами бьются за попадание в первую восьмерку, и явно будут активно атаковать.

Катарцы пропускают многовато, да и ташкентцы вполне способны поднатореть в плане реализации.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 4.10