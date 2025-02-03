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    «Брага» продлит победную гостевую серию в Примейре

    «Морейренсе» — «Брага». Ставка (к. 1.94) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 3 февраля 2025 года

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    «Брага»
    3 февраля в 20-м туре португальской Примейры «Брага» на выезде сыграет против «Морейренсе». Начало игры запланировано на 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Морейренсе» — «Брага», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 03 Февраля 2025 года

    Морейренсе

  • Морейра-де-Конегуш
    •  Морейренсе 21:45 Брага

    Брага

  • Брага
    •

    «Морейренсе»

    Турнирное положение: Клуб из города Морейра-де-Конегуш с 23 очками разместился на 11 позиции, существенно проигрывая еврозоне и на шесть пунктов опережает опасную зону.

    «Морейренсе» выиграл шесть встреч из 19 проведенных, пять раз сыграл вничью и потерпел восемь фиаско, разница мячей составляет 22:26.

    Морейренсе — Брага: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В минувшем туре чемпионата Португалии «зелено-белые» потерпели минимальное гостевое фиаско от «Ароки» со счетом 0:1. А до этого они три встречи завершили мировыми результатами, поделив очки на выезде с «Эшторилом» 2:2, а также на своем поле с «АВС» 1:1 и «Фаренсе» 0:0.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сейчас у «Морейренсе» 7-матчевая серия без побед с учетом всех соревнований. За это время команда четыре раза уступала и столько же встреч свела вничью. Непосредственно в чемпионате страны в данном отрезке она сперва три раза терпела фиаско, а также три игры завершила миром. Победить же коллектив в Примейре смог только один раз за предыдущие восемь игр при четырех проигрышах и трех ничьих.

    «Брага»

    Турнирное положение: Данный коллектив с 37 баллами идет на четвертой строке, опережая на пять пунктов пятую позицию и на четыре очка отстает от третьего места.

    «Брага» отпраздновала 11 викторий, а также по четыре раза уступала и играла вничью, разница забитых и пропущенных составляет 34:19.

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  • Вчера

    • Последние матчи: Несколько дней тому назад «оружейники» на своем поле обыграли римский «Лацио» со счетом 1:0 в заключительном туре основного этапа Лиги Европы, но выйти в плей-офф не смогли. В последней же игре чемпионата страны они разгромили дома аутсайдера «Боавишту» со счетом 3:0.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: В рамках чемпионата Португалии «Брага» вышла победителем из своих трех предыдущих поединков, забив в них шесть мячей при всего лишь одном пропущенном.

    Статистика для ставок

    • «Морейренсе» в текущем чемпионате дома проиграл лишь раз за девять игр при четырех викториях и четырех ничьих

    • «Брага» выиграла пять последних гостевых игр в Примейре

    • «Брага» обыграла «Морейренсе» в предыдущих десяти очных противостояниях

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Браги» — 1.94, победа «Морейренсе» — 4.05, ничья — 3.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.77 соответственно.

    Прогноз: В данном поединке ставим на викторию «Браги», которая выиграла свои пять предыдущих гостевых игр в чемпионате и вот уже на протяжении десяти встреч кряду обыгрывает предстоящего оппонента.

    Рекомендуемая ставка: победа «Браги» за 1.94.

    Прогноз: И также еще ставим здесь на то, что приезжий коллектив сможет отличится в воротах хозяев поля более одного раза.

    Ставка: ИТ «Браги» больше 1,5 2.03.

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    1.95
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    «Морейренсе» — «Брага»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 03.02.2025. Прогнозы на футбол. «Брага» продлит победную гостевую серию в Примейре
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