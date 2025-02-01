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    «Жёлтая субмарина» разгромит аутсайдера

    «Вильярреал» — «Вальядолид». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Примера, 1 февраля 2025 года

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    Дани Парехо
    1 февраля в 22-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Вальядолид». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Вальядолид», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 01 Февраля 2025 года

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •  Вильярреал 18:15 Вальядолид

    Вальядолид

  • Вальядолид
    •

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Желтая субмарина» сражается за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Вильярреал» на 6 очков отстает от идущего четвертым «Атлетика». А вот отличилась команда 39 забитыми мячами в 21 матче чемпионата.

    Вильярреал — Вальядолид: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Желтая субмарина» подписала мировую с «Атлетико» (1:1).

    А вот до того команда разгромила крепкую «Мальорку» (4:0). При этом поединок с «Реал Сосьедадом» завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Вильярреал» забил 11 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Ильяс Ахомах — травмирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Субмарина» проводит крайне нестабильный отрезок. Да и проблемы с надежностью тылов никуда не испарились.

    Матчи с «Вальядолидом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Вильярреал» победил 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Нужно же сокращать шестиочковое отставание от топ-4!

    «Вальядолид»

    Турнирное положение: «Бело-фиолетовые» бьются за выживание в Примере. Ныне они находятся на 20 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Вальядолид» слабовато атакует, отличившись всего 14 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 42 раза в 21 поединке.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Бело-фиолетовые» дома были биты мадридским «Реалом» (0:3).

    До того команда потерпела поражение от «Эспаньола» (1:2). А вот поединок с «Бетисом» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вальядолид» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: Эрай Кюмарт, Рауль Моро — травмированы. Марио Мартин — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Бело-фиолетовые» пока твердо стоят на вылет. Отставание от спасительной 17 позиции составляет 6 очков.

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    При этом «Вальядолид» в среднем забивают реже гола за матч. И именно проблемы с реализацией мешают подняться из опасной зоны.

    «Бело-фиолетовые» традиционно имеют весьма ненадежные тылы. Да и победы даются команде чересчур натужно.

    Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Бело-фиолетовые» в среднем забивают реже гола за матч

    • «Вальядолид» в среднем пропускает аккурат 2 гола за матч

    • «Вальядолид» проиграл в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: «Вильярреал» выглядит в разы сильнее соперника, которому к тому же исторически успешно противостоит.

    Номинальные хозяева всеми силами бьются за попадание в топ-4, и уж точно будут активны в атаке.

    Ставка: Фора «Вильярреала» -2.5 за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.15

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