1 февраля в 22-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Вальядолид». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Вальядолид», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Желтая субмарина» сражается за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Вильярреал» на 6 очков отстает от идущего четвертым «Атлетика». А вот отличилась команда 39 забитыми мячами в 21 матче чемпионата.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Желтая субмарина» подписала мировую с «Атлетико» (1:1).

А вот до того команда разгромила крепкую «Мальорку» (4:0). При этом поединок с «Реал Сосьедадом» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Вильярреал» забил 11 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Ильяс Ахомах — травмирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Субмарина» проводит крайне нестабильный отрезок. Да и проблемы с надежностью тылов никуда не испарились.

Матчи с «Вальядолидом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Вильярреал» победил 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Нужно же сокращать шестиочковое отставание от топ-4!

«Вальядолид»

Турнирное положение: «Бело-фиолетовые» бьются за выживание в Примере. Ныне они находятся на 20 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Вальядолид» слабовато атакует, отличившись всего 14 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 42 раза в 21 поединке.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Бело-фиолетовые» дома были биты мадридским «Реалом» (0:3).

До того команда потерпела поражение от «Эспаньола» (1:2). А вот поединок с «Бетисом» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вальядолид» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: Эрай Кюмарт, Рауль Моро — травмированы. Марио Мартин — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Бело-фиолетовые» пока твердо стоят на вылет. Отставание от спасительной 17 позиции составляет 6 очков.

При этом «Вальядолид» в среднем забивают реже гола за матч. И именно проблемы с реализацией мешают подняться из опасной зоны.

«Бело-фиолетовые» традиционно имеют весьма ненадежные тылы. Да и победы даются команде чересчур натужно.

Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Бело-фиолетовые» в среднем забивают реже гола за матч

«Вальядолид» в среднем пропускает аккурат 2 гола за матч

«Вальядолид» проиграл в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: «Вильярреал» выглядит в разы сильнее соперника, которому к тому же исторически успешно противостоит.

Номинальные хозяева всеми силами бьются за попадание в топ-4, и уж точно будут активны в атаке.

Ставка: Фора «Вильярреала» -2.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.15