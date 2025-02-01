Лилль
Сент-Этьен
«Лилль»
Турнирное положение: «Лилль» после 19-ти туров национального чемпионата Франции находится в зоне еврокубков на пятой позиции.
«Лилль» набрал 32 балла и лишь на один пункт отстает от лидера зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также на два очка опережает седьмое место, что уже вне зоны континентальных турниров.
Лилль — Сент-Этьен: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках заключительного тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на своем поле разгромил «Фейеноорд» (6:1).
Ранее в 19-м туре французского первенства коллектив на этот раз уже в чужих стенах потерпел поражение от «Страсбурга» с результатом 1:2.
Не сыграют: травмированы — Исмаили, Бенталеб, Умтити, Фернандес-Пардо, Жергова и Тиаго Сантуш, дисквалифицирован — Андре.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лилль» два раза проиграл при одной победе.
Очевидно, что это говорит о не лучшей форме коллектива и сулит вроде как не лучшие шансы на успех, тем не менее, если учесть явное преимущество в классе и фактор своего поля, они все же высоки.
Джонатан Дэвид — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 11-ю голами.
«Сент-Этьен»
Турнирное положение: «Сент-Этьен» после 19-ти туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы на 15-й позиции.
«Сент-Этьен» набрал 18 очков и только на один пункт опережает зону плей-офф за выживание в элите (16-е место), а также на три балла — зону вылета.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура французского первенства «Стефануа» на чужом поле сыграли вничью с «Осером» (1:1).
Перед этим в 18-м туре французского чемпионата коллектив в своих стенах также потерял очки, разойдясь мировой с конкурентом в борьбе за выживание «Нантом» (1:1).
Не сыграют: травмированы — Муэффек, Ваджи, Масон, Монкондюи и Олд, дисквалифицирован — Сиссоко.
Состояние команды: в трех из четырех последних поединков, которые пришлись на Лигу 1, «Сент-Этьен» не проиграл, а в одном случае даже выиграл.
Такая форма вроде бы сулит неплохие шансы гостям хотя бы на ничью, тем не менее, с учетом превосходящего в классе соперника, а также фактора чужого поля, они все же невысоки.
Зурико Давиташвили — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах «Лилля» забивали обе команды
- в четырех последних матчах «Лилля» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Сент-Этьен» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.70, победа «Сент-Этьена» — в 7.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было в их четырех из пяти последних домашних поединков.
Между тем, в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти последних матчах «Лилля».
Ставка: обе команды забьют за 2.05.