1 февраля в 20-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Сент-Этьен». Начало игры — в 23:05 мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Сент-Этьен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» после 19-ти туров национального чемпионата Франции находится в зоне еврокубков на пятой позиции.

«Лилль» набрал 32 балла и лишь на один пункт отстает от лидера зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также на два очка опережает седьмое место, что уже вне зоны континентальных турниров.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках заключительного тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на своем поле разгромил «Фейеноорд» (6:1).

Ранее в 19-м туре французского первенства коллектив на этот раз уже в чужих стенах потерпел поражение от «Страсбурга» с результатом 1:2.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Исмаили, Бенталеб, Умтити, Фернандес-Пардо, Жергова и Тиаго Сантуш, дисквалифицирован — Андре.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лилль» два раза проиграл при одной победе.

Очевидно, что это говорит о не лучшей форме коллектива и сулит вроде как не лучшие шансы на успех, тем не менее, если учесть явное преимущество в классе и фактор своего поля, они все же высоки.

Джонатан Дэвид — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 11-ю голами.

«Сент-Этьен»

Турнирное положение: «Сент-Этьен» после 19-ти туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы на 15-й позиции.

«Сент-Этьен» набрал 18 очков и только на один пункт опережает зону плей-офф за выживание в элите (16-е место), а также на три балла — зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура французского первенства «Стефануа» на чужом поле сыграли вничью с «Осером» (1:1).

Перед этим в 18-м туре французского чемпионата коллектив в своих стенах также потерял очки, разойдясь мировой с конкурентом в борьбе за выживание «Нантом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Муэффек, Ваджи, Масон, Монкондюи и Олд, дисквалифицирован — Сиссоко.

Состояние команды: в трех из четырех последних поединков, которые пришлись на Лигу 1, «Сент-Этьен» не проиграл, а в одном случае даже выиграл.

Такая форма вроде бы сулит неплохие шансы гостям хотя бы на ничью, тем не менее, с учетом превосходящего в классе соперника, а также фактора чужого поля, они все же невысоки.

Зурико Давиташвили — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Лилля» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Лилля» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Сент-Этьен» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.70, победа «Сент-Этьена» — в 7.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было в их четырех из пяти последних домашних поединков.

Между тем, в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти последних матчах «Лилля».

Ставка: обе команды забьют за 2.05.