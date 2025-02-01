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    Поднимется ли «Лилль» в зону Лиги чемпионов?

    «Лилль» — «Сент-Этьен». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига 1, 1 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Сент-Этьен»
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    Джонатан Дэвид
    1 февраля в 20-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Сент-Этьен». Начало игры — в 23:05 мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Сент-Этьен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Февраля 2025 года

    Лилль

  • Франция. Кубок
    •  Лилль 23:05 Сент-Этьен

    Сент-Этьен

  • Франция. Лига 1
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    «Лилль»

    Турнирное положение: «Лилль» после 19-ти туров национального чемпионата Франции находится в зоне еврокубков на пятой позиции.

    «Лилль» набрал 32 балла и лишь на один пункт отстает от лидера зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также на два очка опережает седьмое место, что уже вне зоны континентальных турниров.

    Лилль — Сент-Этьен: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках заключительного тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на своем поле разгромил «Фейеноорд» (6:1).

    Ранее в 19-м туре французского первенства коллектив на этот раз уже в чужих стенах потерпел поражение от «Страсбурга» с результатом 1:2.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Исмаили, Бенталеб, Умтити, Фернандес-Пардо, Жергова и Тиаго Сантуш, дисквалифицирован — Андре.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лилль» два раза проиграл при одной победе.

    Очевидно, что это говорит о не лучшей форме коллектива и сулит вроде как не лучшие шансы на успех, тем не менее, если учесть явное преимущество в классе и фактор своего поля, они все же высоки.

    Джонатан Дэвид — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 11-ю голами.

    «Сент-Этьен»

    Турнирное положение: «Сент-Этьен» после 19-ти туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы на 15-й позиции.

    «Сент-Этьен» набрал 18 очков и только на один пункт опережает зону плей-офф за выживание в элите (16-е место), а также на три балла — зону вылета.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура французского первенства «Стефануа» на чужом поле сыграли вничью с «Осером» (1:1).

    Перед этим в 18-м туре французского чемпионата коллектив в своих стенах также потерял очки, разойдясь мировой с конкурентом в борьбе за выживание «Нантом» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Муэффек, Ваджи, Масон, Монкондюи и Олд, дисквалифицирован — Сиссоко.

    Состояние команды: в трех из четырех последних поединков, которые пришлись на Лигу 1, «Сент-Этьен» не проиграл, а в одном случае даже выиграл.

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    Такая форма вроде бы сулит неплохие шансы гостям хотя бы на ничью, тем не менее, с учетом превосходящего в классе соперника, а также фактора чужого поля, они все же невысоки.

    Зурико Давиташвили — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Лилля» забивали обе команды

    • в четырех последних матчах «Лилля» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Сент-Этьен» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.70, победа «Сент-Этьена» — в 7.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было в их четырех из пяти последних домашних поединков.

    Между тем, в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти последних матчах «Лилля».

    Ставка: обе команды забьют за 2.05.

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    «Лилль» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 01.02.2025. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Лилль» в зону Лиги чемпионов?
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