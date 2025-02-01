1 февраля в 22-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Севилья». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Севилья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» после 21-го поединка испанского первенства набрал 23 очка и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда находится на 14-м месте в таблице и на три балла опережает зону вылета, а также на четыре пункта отстает от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 21-го тура испанского первенства «Хетафе» на чужом поле одержал разгромную победу над «Реал Сосьедадом» (3:0).

Перед этим в 20-м туре национального чемпионата клуб из пригорода Мадрида уже в своих стенах сенсационно отобрал очки у «Барселоны», сыграв вничью 1:1.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Ньом и Арамбарри, дисквалифицирован — Альдерете.

Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на Ла Лигу и Кубок Испании, «Хетафе» не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

Это свидетельствует об отличной форме хозяев, что сулит им хорошие шансы если не на победу (ведь уровень соперника примерно тот же), то по крайней мере на ничью.

Мауро Арамбарри — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с пятью голами.

«Севилья»

Турнирное положение: «Севилья» после 21-го поединка испанского первенства набрала 27 очков и находится в нижней половине турнирной таблицы.

Команда находится на 12-й позиции и лишь на три балла отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на семь пунктов опережает зону вылета (18-20-я места).

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 21-го тура национального первенства андалузский клуб на своем поле разошелся миром с «Эспаньолом» (1:1).

Перед этим в 20-м туре испанского первенства «Севилья» на чужом поле набрала максимум очков, на выезде одержав победу над «Жироной» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Барко, Кике Салас и Ньянзу.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Севилья» не проиграла при двух ничьих и одной победе.

Это свидетельствует о средней форме гостей, что не сулит им хороших шансов на победу, но зато обещает неплохие перспективы на ничью, хотя добиться мировой будет нелегко против крепкого соперника на его поле.

Доди Лукебакио — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с девятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Хетафе» выиграл

в 12-ти из 14-ти последних матчей «Хетафе» забивала только одна команда

в пяти последних матчах «Севильи» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 2.90, победа «Севильи» — в 3.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.80 и 1.45.

Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их пяти последних выездных поединках.

При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их четырех из пяти последних матчей.

Ставка: «Хетафе» победит за 2.45