31 января в 24-м туре итальянской Серии В по футболу сыграют «Палермо» и «Пиза». Начало встречи — 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Палермо» — «Пиза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Палермо»

Турнирное положение: после 23 туров «Палермо» идет на 8-м месте в таблице Серии В с 30 очками.

Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата «Палермо» уступил в гостях «Реджане» со счетом 1:2. Уже к середине первого тайма соперники обменялись забитыми мячами.

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Но в начале тайма «Палермо» пропустил второй мяч, который в итоге и стал решающим, хотя моменты отыграться у сицилийцев были. Единственный гол забил защитник Чеккарони.

Ранее была победа дома над «Юве Стабия» (1:0) и «Моденой» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Ди Мариано (п), Гомис (в).

Состояние команды: перед началом сезона команду возглавил Алессио Дионизи, который в течение несколько лет качественно работал с «Сассуолой» в Серии А.

Его брали с прицелом на выход в элитный дивизион, но пока не особо получается. С первых матчей сезона «Палермо» идет в середине таблицы, хотя финансирование очень хорошее и состав состоит из качественных футболистов.

«Пиза»

Турнирное положение: сейчас «Пиза» идет на второй строчке в таблице Серии В с 50 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 23-м туре «Пиза» выиграла на своем поле с минимальным счетом 1:0 у «Салернитаны». При этом команда с 15-й минуты играла в меньшинстве после удаления Марина.

Тем не менее, «Пиза» проявила характер, смогла выстоять в защите, а в одной из контратак и вообще забить победный мяч. Его автором стал нападающий Морео в середине второго тайма.

До этого была ничья в гостях с «Катанцаро» (0:0) и победа дома над «Каррарезе» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Эстевес (з), Лери (п), дисквалифицирован — Караччьоло (з).

Состояние команды: перед началом этого сезона «Пизу» возглавил Филиппо Индзаги, и с первых туров команда идет в лидирующей группе, показывая очень качественный и сбалансированный футбол.

Состав у «Пизы» довольно неплохой по меркам Серии В, тут есть немало футболистов поигравших в Серии А и других европейских чемпионатах (Абильгорд, Марин, Караччьоло), поэтому шансы подняться этажом выше очень неплохие.

Статистика для ставок

В первом круге «Пиза» выиграла дома (2:0)

В прошлом сезоне «Палермо» победил на своем поле (3:2), но уступил в гостях (3:4)

В позапрошлом сезоне обе встречи закончились ничейным исходом (1:1, 3:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Палермо» дают 2,37, а на «Пизу» — 3,30, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,69, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,17.

Прогноз: обе команды имеют очень качественное нападение и среднюю линию по меркам своего чемпионата. «Пиза» недавно взяла в аренду качественного датчанина Майстера из «Ренна», есть его неплохой соотечественник Линд.

У «Палермо» еще более звездная атака с младшим Инсинье, Брунори, французами Анри и ле Дуароном. Голы тут должны быть с обеих сторон.

Основная ставка: обе забьют за 1,90.

Прогноз: также можно попробовать гораздо более рисковый исход, который имеет право на жизнь.

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 3,90.