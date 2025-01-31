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    «Палермо» — «Пиза». Ставка (к. 1.90) и прогноз на итальянскую Серию В 31 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Палермо» — «Пиза»
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    Роберто Инсинье
    31 января в 24-м туре итальянской Серии В по футболу сыграют «Палермо» и «Пиза». Начало встречи — 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Палермо» — «Пиза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 31 Января 2025 года

    Палермо

  • Италия. Серия B
    •  Палермо 22:30 Пиза

    Пиза

  • Италия. Серия B
    •

    «Палермо»

    Турнирное положение: после 23 туров «Палермо» идет на 8-м месте в таблице Серии В с 30 очками.

    Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата «Палермо» уступил в гостях «Реджане» со счетом 1:2. Уже к середине первого тайма соперники обменялись забитыми мячами.

    Палермо — Пиза: коэффициенты букмекеров

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    Но в начале тайма «Палермо» пропустил второй мяч, который в итоге и стал решающим, хотя моменты отыграться у сицилийцев были. Единственный гол забил защитник Чеккарони.

    Ранее была победа дома над «Юве Стабия» (1:0) и «Моденой» (2:0).

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    • Не сыграют: травмированы — Ди Мариано (п), Гомис (в).

    Состояние команды: перед началом сезона команду возглавил Алессио Дионизи, который в течение несколько лет качественно работал с «Сассуолой» в Серии А.

    Его брали с прицелом на выход в элитный дивизион, но пока не особо получается. С первых матчей сезона «Палермо» идет в середине таблицы, хотя финансирование очень хорошее и состав состоит из качественных футболистов.

    «Пиза»

    Турнирное положение: сейчас «Пиза» идет на второй строчке в таблице Серии В с 50 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 23-м туре «Пиза» выиграла на своем поле с минимальным счетом 1:0 у «Салернитаны». При этом команда с 15-й минуты играла в меньшинстве после удаления Марина.

    Тем не менее, «Пиза» проявила характер, смогла выстоять в защите, а в одной из контратак и вообще забить победный мяч. Его автором стал нападающий Морео в середине второго тайма.

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    До этого была ничья в гостях с «Катанцаро» (0:0) и победа дома над «Каррарезе» (2:1).

    Не сыграют: травмированы — Эстевес (з), Лери (п), дисквалифицирован — Караччьоло (з).

    Состояние команды: перед началом этого сезона «Пизу» возглавил Филиппо Индзаги, и с первых туров команда идет в лидирующей группе, показывая очень качественный и сбалансированный футбол.

    Состав у «Пизы» довольно неплохой по меркам Серии В, тут есть немало футболистов поигравших в Серии А и других европейских чемпионатах (Абильгорд, Марин, Караччьоло), поэтому шансы подняться этажом выше очень неплохие.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Пиза» выиграла дома (2:0)

    • В прошлом сезоне «Палермо» победил на своем поле (3:2), но уступил в гостях (3:4)

    • В позапрошлом сезоне обе встречи закончились ничейным исходом (1:1, 3:3)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Палермо» дают 2,37, а на «Пизу» — 3,30, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,69, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,17.

    Прогноз: обе команды имеют очень качественное нападение и среднюю линию по меркам своего чемпионата. «Пиза» недавно взяла в аренду качественного датчанина Майстера из «Ренна», есть его неплохой соотечественник Линд.

    У «Палермо» еще более звездная атака с младшим Инсинье, Брунори, французами Анри и ле Дуароном. Голы тут должны быть с обеих сторон.

    Основная ставка: обе забьют за 1,90.

    Прогноз: также можно попробовать гораздо более рисковый исход, который имеет право на жизнь.

    Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 3,90.

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    «Палермо» — «Пиза»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 31.01.2025. Прогнозы на футбол. Соперники не станут отсиживаться в обороне
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