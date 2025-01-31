Палермо
Пиза
«Палермо»
Турнирное положение: после 23 туров «Палермо» идет на 8-м месте в таблице Серии В с 30 очками.
Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата «Палермо» уступил в гостях «Реджане» со счетом 1:2. Уже к середине первого тайма соперники обменялись забитыми мячами.
Палермо — Пиза: коэффициенты букмекеров
Но в начале тайма «Палермо» пропустил второй мяч, который в итоге и стал решающим, хотя моменты отыграться у сицилийцев были. Единственный гол забил защитник Чеккарони.
Ранее была победа дома над «Юве Стабия» (1:0) и «Моденой» (2:0).
Не сыграют: травмированы — Ди Мариано (п), Гомис (в).
Состояние команды: перед началом сезона команду возглавил Алессио Дионизи, который в течение несколько лет качественно работал с «Сассуолой» в Серии А.
Его брали с прицелом на выход в элитный дивизион, но пока не особо получается. С первых матчей сезона «Палермо» идет в середине таблицы, хотя финансирование очень хорошее и состав состоит из качественных футболистов.
«Пиза»
Турнирное положение: сейчас «Пиза» идет на второй строчке в таблице Серии В с 50 очками.
Последние матчи: в 23-м туре «Пиза» выиграла на своем поле с минимальным счетом 1:0 у «Салернитаны». При этом команда с 15-й минуты играла в меньшинстве после удаления Марина.
Тем не менее, «Пиза» проявила характер, смогла выстоять в защите, а в одной из контратак и вообще забить победный мяч. Его автором стал нападающий Морео в середине второго тайма.
До этого была ничья в гостях с «Катанцаро» (0:0) и победа дома над «Каррарезе» (2:1).
Не сыграют: травмированы — Эстевес (з), Лери (п), дисквалифицирован — Караччьоло (з).
Состояние команды: перед началом этого сезона «Пизу» возглавил Филиппо Индзаги, и с первых туров команда идет в лидирующей группе, показывая очень качественный и сбалансированный футбол.
Состав у «Пизы» довольно неплохой по меркам Серии В, тут есть немало футболистов поигравших в Серии А и других европейских чемпионатах (Абильгорд, Марин, Караччьоло), поэтому шансы подняться этажом выше очень неплохие.
Статистика для ставок
- В первом круге «Пиза» выиграла дома (2:0)
- В прошлом сезоне «Палермо» победил на своем поле (3:2), но уступил в гостях (3:4)
- В позапрошлом сезоне обе встречи закончились ничейным исходом (1:1, 3:3)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Палермо» дают 2,37, а на «Пизу» — 3,30, ничью букмекеры оценивают в 3,10.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,69, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,17.
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Прогноз: обе команды имеют очень качественное нападение и среднюю линию по меркам своего чемпионата. «Пиза» недавно взяла в аренду качественного датчанина Майстера из «Ренна», есть его неплохой соотечественник Линд.
У «Палермо» еще более звездная атака с младшим Инсинье, Брунори, французами Анри и ле Дуароном. Голы тут должны быть с обеих сторон.
Основная ставка: обе забьют за 1,90.
Прогноз: также можно попробовать гораздо более рисковый исход, который имеет право на жизнь.
Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 3,90.