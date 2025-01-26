26 января в 19-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Монпелье». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Тулуза» — «Монпелье», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Тулуза» после 18-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в верхней половине таблицы.

«Тулуза» набрала 25 баллов и лишь на четыре очка отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на шесть пунктов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле сыграл вничью с «Лионом» (0:0).

Ранее в 1/16 финала Кубка Франции коллектив в домашних стенах одержал победу над представителем второго дивизиона «Лавалем» со счетом 2:1.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Сьерро, Сидибе и Шмидт, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Тулуза» четыре раза выиграла при одной ничьей и одном поражении.

Очевидно, что это говорит о неплохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, особенно если учесть в целом слабые результаты соперника в последнее время.

Закария Абухляль — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

«Монпелье»

Турнирное положение: «Монпелье» после 18-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится на самом дне турнирной таблицы.

«Монпелье» набрал 12 очков и занимает последнюю, 18-ю позицию, на пять баллов отставая как безопасного 15-го места, так и от зоны плей-офф за выживание (16-я строчка).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура национального первенства клуб на своем поле сенсационно обыграл «Монако» (2:1).

Перед этим в 17-м туре французского чемпионата коллектив опять-таки в домашних стенах уже остался без очков, проиграв одному из аутсайдеров «Анже» (1:3).

Не сыграют: травмированы — Гегин, Иссуфу, Ндиайе, Жюльен, Минкарелли, Максимович, дисквалифицирован — Ферри.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Монпелье» три раза проиграл при одной победе.

Очевидно, что это говорит в целом о плохой форме коллектива, что не сулит ему хороших шансов даже на ничью, особенно на чужом поле против борца за еврокубки.

Арно Норден — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Тулузы» забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Тулузы» хотя бы одна команда не забивала

в трех из пяти последних матчей «Монпелье» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.05, победа «Монпелье» — в 5.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.12.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

Между тем, в двух из трех последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Монпелье».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.70.