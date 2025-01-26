Тулуза
Монпелье
«Тулуза»
Турнирное положение: «Тулуза» после 18-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в верхней половине таблицы.
«Тулуза» набрала 25 баллов и лишь на четыре очка отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на шесть пунктов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Тулуза — Монпелье: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле сыграл вничью с «Лионом» (0:0).
Ранее в 1/16 финала Кубка Франции коллектив в домашних стенах одержал победу над представителем второго дивизиона «Лавалем» со счетом 2:1.
Не сыграют: травмированы — Сьерро, Сидибе и Шмидт, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Тулуза» четыре раза выиграла при одной ничьей и одном поражении.
Очевидно, что это говорит о неплохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, особенно если учесть в целом слабые результаты соперника в последнее время.
Закария Абухляль — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.
«Монпелье»
Турнирное положение: «Монпелье» после 18-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится на самом дне турнирной таблицы.
«Монпелье» набрал 12 очков и занимает последнюю, 18-ю позицию, на пять баллов отставая как безопасного 15-го места, так и от зоны плей-офф за выживание (16-я строчка).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура национального первенства клуб на своем поле сенсационно обыграл «Монако» (2:1).
Перед этим в 17-м туре французского чемпионата коллектив опять-таки в домашних стенах уже остался без очков, проиграв одному из аутсайдеров «Анже» (1:3).
Не сыграют: травмированы — Гегин, Иссуфу, Ндиайе, Жюльен, Минкарелли, Максимович, дисквалифицирован — Ферри.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Монпелье» три раза проиграл при одной победе.
Очевидно, что это говорит в целом о плохой форме коллектива, что не сулит ему хороших шансов даже на ничью, особенно на чужом поле против борца за еврокубки.
Арно Норден — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Тулузы» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Тулузы» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из пяти последних матчей «Монпелье» забивали больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.05, победа «Монпелье» — в 5.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.12.
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Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.
Между тем, в двух из трех последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Монпелье».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.70.