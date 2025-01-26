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    Приблизится ли «Тулуза» к зоне еврокубков?

    «Тулуза» — «Монпелье». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига 1, 26 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Монпелье»
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    Закария Абухляль
    26 января в 19-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Монпелье». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Тулуза» — «Монпелье», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 26 Января 2025 года

    Тулуза

  • Франция. Лига 1
    •  Тулуза 19:15 Монпелье

    Монпелье

  • Франция. Лига 1
    •

    «Тулуза»

    Турнирное положение: «Тулуза» после 18-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в верхней половине таблицы.

    «Тулуза» набрала 25 баллов и лишь на четыре очка отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на шесть пунктов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

    Тулуза — Монпелье: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле сыграл вничью с «Лионом» (0:0).

    Ранее в 1/16 финала Кубка Франции коллектив в домашних стенах одержал победу над представителем второго дивизиона «Лавалем» со счетом 2:1.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Сьерро, Сидибе и Шмидт, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Тулуза» четыре раза выиграла при одной ничьей и одном поражении.

    Очевидно, что это говорит о неплохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, особенно если учесть в целом слабые результаты соперника в последнее время.

    Закария Абухляль — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

    «Монпелье»

    Турнирное положение: «Монпелье» после 18-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится на самом дне турнирной таблицы.

    «Монпелье» набрал 12 очков и занимает последнюю, 18-ю позицию, на пять баллов отставая как безопасного 15-го места, так и от зоны плей-офф за выживание (16-я строчка).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура национального первенства клуб на своем поле сенсационно обыграл «Монако» (2:1).

    Перед этим в 17-м туре французского чемпионата коллектив опять-таки в домашних стенах уже остался без очков, проиграв одному из аутсайдеров «Анже» (1:3).

    Не сыграют: травмированы — Гегин, Иссуфу, Ндиайе, Жюльен, Минкарелли, Максимович, дисквалифицирован — Ферри.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Монпелье» три раза проиграл при одной победе.

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    Очевидно, что это говорит в целом о плохой форме коллектива, что не сулит ему хороших шансов даже на ничью, особенно на чужом поле против борца за еврокубки.

    Арно Норден — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Тулузы» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Тулузы» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из пяти последних матчей «Монпелье» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.05, победа «Монпелье» — в 5.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.12.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

    Между тем, в двух из трех последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Монпелье».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.70.

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    «Тулуза» — «Монпелье»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 26.01.2025. Прогнозы на футбол. Приблизится ли «Тулуза» к зоне еврокубков?
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