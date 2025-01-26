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    «Родина» — «Урал». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Родина» — «Урал»
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    Олег Шатов
    26 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Родина» и «Урал». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Родина» — «Урал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Родина»

    Турнирное положение: Москвичи проводят не столь продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 12 строчке турнирной таблицы первого дивизиона.

    При этом «Родина» на 13 очков отстает от искомой зоны стыков. А вот забила команда лишь 19 мячей в 21 матче первенства.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла ничью. Москвичи в контрольной встрече не уступили «Акрону» (2:2).

    При этом «Родина» до того проиграла «Ростову» (2:3). А вот несколько ранее команда потерпела поражение от «Нефтехимика» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 5 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Москвичи нынче выглядят не столь выгодно. Команда не побеждает с середины ноября.

    При этом «Родина» уже начала цикл контрольных поединков. При этом команда по разу уступила и сыграла вничью.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Москвичи уже немного успели сыграться, тогда, как оппонент только начинает серию своих контрольных матчей.

    «Урал»

    Турнирное положение: Уральцы всеми силами бодаются за возвращение в РПЛ. На зимнюю паузу команда Олега Шатова ушла на 3 позиции.

    Причем «Урал» в 21 поединках первенства настрелял 31 мяч. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Урал» подписал мировую с «Чайкой» (1:1).

    При этом до того команда в серии пенальти одолела «Химки». А вот кризисная «Алания» была также обыграна весьма натужно (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Уральцы при Шатове заметно прибавили во всех компонентах. А вот не проигрывает команда еще с конца октября.

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    Причем «Урал» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Да и вообще, команда в кадровом плане сильно изменилась уже нынешней зимой.

    Уральцы еще не начали серию контрольных поединков. Так что вряд ли стоит ожидать от игроков команды оптимального взаимодействия.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут пытаться преуспеть в атаке. Уральцы явно настроены начать серию спаррингов успешно.

    Статистика для ставок

    • Уральцы не проигрывают уже 3 месяца

    • «Родина» не побеждает с середины ноября

    • Обе команды в среднем пропускают гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.04.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.23 и 1.66.

    Прогноз: Москвичи в последних матчах неплохо действовали в атаке, к тому же мотивированы наконец-то победить.

    «Урал» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и оппонент не собирается отсиживаться в тылах.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.23.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.25

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