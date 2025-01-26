«Кристал Пэлас» примет на своем поле «Брентфорд» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 26 января и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Брентфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» по итогам 22-х поединков английской Премьер-лиги находится в середине турнирной таблицы и отстает от соперника на один балл.

Команда пребывает на 12-й позиции и на 11 очков отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на те же 11 пунктов опережает зону вылета (18-20-е места).

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 22-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Вест Хэмом» (2:0).

Ранее в 21-м туре английской Премьер-лиги коллектив также набрал максимум очков, когда на выезде переиграл «Лестер» с аналогичным результатом.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Лерма, Уортон и Матеус Франса, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» не проиграл, а в трех последних — выиграл.

Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть текущий спад соперника, а также фактор своего поля.

Жан-Филипп Матета — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с восемью голами.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» по итогам 22-х туров английской Премьер-лиги также находится в середине турнирной таблицы и лишь на один балл опережает нынешнего соперника.

Команда занимает 11-ю позицию и на 10 очков отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на 12 пунктов опережает зону вылета (18-20-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура Премьер-лиги лондонцы на своем поле уступили «Ливерпулю» (0:2).

Ранее в 21-м туре национального первенства коллектив также на своем поле уже сумел набрать один балл, когда сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Тиаго, Густаво Нунеш, Тревитт, Пиннок, Дасилва, Хики, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брентфорд» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Данная форма сулит гостям не лучшие шансы не то, что на победу, а хотя бы на ничью, особенно если учесть хорошие в последнее время результаты соперника и фактор его поля.

Бриан Мбемо — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с 13-ю голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Кристал Пэлас» выиграл

в четырех последних матчей матчах «Кристал Пэлас» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Брентфорда» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.70, победа «Брентфорда» — в 3.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.

Прогноз: в трех последних матчах хозяева выиграли. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

При этом в шести из девяти последних матчей гости проиграли.

Ставка: «Кристал Пэлас» победит за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Брентфорда».

Ставка: только одна команда забьет за 2.50