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    ПСВ — «НАК Бреда». Ставка (к. 3.50) и прогноз на футбол, Эредивизия, 25 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «НАК Бреда»
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    Люк Де Йонг
    25 января в 20-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют ПСВ и «НАК Бреда». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч ПСВ — «НАК Бреда», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 25 Января 2025 года

    ПСВ

  • Эйндховен
    •  ПСВ 20:45 НАК Бреда

    НАК Бреда

  • Нидерланды. Эредивизия
    •

    ПСВ

    Турнирное положение: «Крестьяне» привычно сражаются за чемпионство. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице.

    При этом ПСВ на один зачетный балл опережает «Аякс». А вот в собственные ворота команда пропустила 18 раз в 19 матчах Эредивизии.

    ПСВ — НАК Бреда: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Крестьяне» в рамках Лиги чемпионов переиграли «Црвену Звезду» (3:2).

    До того команда потерпела поражение от нестабильного «Зволле» (1:3). При этом чуть ранее она в кубковой перестрелке одолела «Эксельсиор» (5:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ПСВ забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: Малик Тиллман — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Крестьяне» уже растеряли серьезный гандикап от преследователей. А вот средняя результативность команды превышает 3 гола за матч.

    Матчи с «крысами» для команды традиционно складываются успешно. В пяти очных поединках ПСВ победил 4 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и опытнейший Люк Де Йонг ныне пребывает в шикарных кондициях.

    «НАК Бреда»

    Турнирное положение: «Крысы» на всех парах несутся в зону еврокубков. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «НАК Бреда» лишь по дополнительным показателям отстает от искомой 8 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 32 раза.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных балла. «Крысы» переиграли «Твенте» (2:1).

    До того команда по всем статьям уступила «Херенвену» (2:4). А вот поединок с «Серветтом» завершился викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «НАК Бреда» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Крысы» крепки, однако не блещут стабильностью. Зато настрой на матч с лидером будет максимальным.

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    При этом «НАК Бреда» в среднем пропускает без малого 2 гола за матч. Да и вообще, команда уже 5 лет не обыгрывала ПСВ.

    В кадровом плане у команды нынче вполне позитивная ситуация. Лазарет фактически пустеет, да и в плане свежести у «крыс» имеется преимущество.

    Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в обороне. «Крысы» явно намерены дать бой нестабильному гранду.

    Статистика для ставок

    • «НАК Бреда» уже 5 лет не может победить «крестьян»

    • «Крысы» в среднем пропускают меньше 2 мячей за матч

    • ПСВ в среднем забивает больше 3 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 10.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.25 и 4.00.

    Прогноз: «НАК Бреда» имеет преимущество в свежести, да и ПСВ нынче нестабилен.

    «Крысы» намереваются подняться в первую восьмерку, плюс ПСВ в последнее время частенько теряет очки.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.50

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    ПСВ — «НАК Бреда»: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 25.01.2025. Прогнозы на футбол. Первый тайм принесет паритет?
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