25 января в 20-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют ПСВ и «НАК Бреда». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч ПСВ — «НАК Бреда», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ПСВ

Турнирное положение: «Крестьяне» привычно сражаются за чемпионство. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице.

При этом ПСВ на один зачетный балл опережает «Аякс». А вот в собственные ворота команда пропустила 18 раз в 19 матчах Эредивизии.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Крестьяне» в рамках Лиги чемпионов переиграли «Црвену Звезду» (3:2).

До того команда потерпела поражение от нестабильного «Зволле» (1:3). При этом чуть ранее она в кубковой перестрелке одолела «Эксельсиор» (5:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ПСВ забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: Малик Тиллман — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Крестьяне» уже растеряли серьезный гандикап от преследователей. А вот средняя результативность команды превышает 3 гола за матч.

Матчи с «крысами» для команды традиционно складываются успешно. В пяти очных поединках ПСВ победил 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и опытнейший Люк Де Йонг ныне пребывает в шикарных кондициях.

«НАК Бреда»

Турнирное положение: «Крысы» на всех парах несутся в зону еврокубков. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «НАК Бреда» лишь по дополнительным показателям отстает от искомой 8 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 32 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных балла. «Крысы» переиграли «Твенте» (2:1).

До того команда по всем статьям уступила «Херенвену» (2:4). А вот поединок с «Серветтом» завершился викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «НАК Бреда» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Крысы» крепки, однако не блещут стабильностью. Зато настрой на матч с лидером будет максимальным.

При этом «НАК Бреда» в среднем пропускает без малого 2 гола за матч. Да и вообще, команда уже 5 лет не обыгрывала ПСВ.

В кадровом плане у команды нынче вполне позитивная ситуация. Лазарет фактически пустеет, да и в плане свежести у «крыс» имеется преимущество.

Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в обороне. «Крысы» явно намерены дать бой нестабильному гранду.

Статистика для ставок

«НАК Бреда» уже 5 лет не может победить «крестьян»

«Крысы» в среднем пропускают меньше 2 мячей за матч

ПСВ в среднем забивает больше 3 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 10.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.25 и 4.00.

Прогноз: «НАК Бреда» имеет преимущество в свежести, да и ПСВ нынче нестабилен.

«Крысы» намереваются подняться в первую восьмерку, плюс ПСВ в последнее время частенько теряет очки.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.50