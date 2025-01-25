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    «Майнц» снова потерпит поражение?!

    «Майнц» — «Штутгарт». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Бундеслига, 25 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Штутгарт»
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    Арминдо Зиб
    25 января в 19-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Штутгарт». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Штутгарт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 25 Января 2025 года

    Майнц

  • Майнц
    •  Майнц 17:30 Штутгарт

    Штутгарт

  • Штутгарт
    •

    «Майнц»

    Турнирное положение: «Карнавальники» бьются за выход в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Майнц» набрал 28 зачетных баллов в 18 турах. А вот отличилась команда 31 забитым мячом при 23 пропущенных в свои ворота.

    Майнц — Штутгарт: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Карнавальники» были биты «Унионом» (1:2).

    А вот до того команда минимально уступила «Байеру». При этом поединок с «Бохумом» завершился уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Майнц» забил 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Джонатан Буркардт, Морис Йенц — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Карнавальники» нынче пребывают не в самом радужном настроении. Команда проиграла в двух своих последних матчах.

    Матчи со «Штутгартом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Майнц» уступил 3 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются прервать свой пораженческий сериал. Вот только швабов команда не может обыграть уже 6 лет.

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: Швабы отчаянно сражаются за место в Лиге чемпионов. Ныне команда находится на 4 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Штутгарт» неплохо атакует, отличившись 36 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 26 раз в 18 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Швабы в рамках Лиги чемпионов переиграли братиславский «Слован» (3:1).

    До того команда уверенно переиграла «Фрайбург» (4:0). А вот поединок с «РБ Лейпцигом» завершился трудовой победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Штутгарт» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Энцо Мийо — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Швабы проводят весьма продуктивный отрезок. Команда победила в четырех своих последних поединках.

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    При этом «Штутгарт» в среднем пропускает больше гола за матч. Да и отрыв от пятой позиции всего лишь минимальный.

    Команда не проигрывала в пяти своих последних поединках. Да и вообще, после рождественской паузы швабы заметно прибавили!

    Безусловно, номинальные гости постараются продолжить свой успешный ход. Плюс оппонент в последнее время угодил в психологическую яму.

    Статистика для ставок

    • «Штутгарт» в среднем забивает 2 гола за матч

    • Швабы победили в 4 последних матчах

    • «Майнц» проиграл в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее соперника, который к тому же уступил в двух своих последних поединках.

    Швабы намереваются закрепиться в зоне Лиги чемпионов, плюс заметно прибавили после паузы.

    Ставка: Победа «Штутгарта» за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

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    «Майнц» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 25.01.2025. Прогнозы на футбол. «Майнц» снова потерпит поражение?!
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