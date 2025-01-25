25 января в 19-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Штутгарт». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Штутгарт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Майнц»

Турнирное положение: «Карнавальники» бьются за выход в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Майнц» набрал 28 зачетных баллов в 18 турах. А вот отличилась команда 31 забитым мячом при 23 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Карнавальники» были биты «Унионом» (1:2).

А вот до того команда минимально уступила «Байеру». При этом поединок с «Бохумом» завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Майнц» забил 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Джонатан Буркардт, Морис Йенц — травмированы.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Карнавальники» нынче пребывают не в самом радужном настроении. Команда проиграла в двух своих последних матчах.

Матчи со «Штутгартом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Майнц» уступил 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются прервать свой пораженческий сериал. Вот только швабов команда не может обыграть уже 6 лет.

«Штутгарт»

Турнирное положение: Швабы отчаянно сражаются за место в Лиге чемпионов. Ныне команда находится на 4 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Штутгарт» неплохо атакует, отличившись 36 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 26 раз в 18 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Швабы в рамках Лиги чемпионов переиграли братиславский «Слован» (3:1).

До того команда уверенно переиграла «Фрайбург» (4:0). А вот поединок с «РБ Лейпцигом» завершился трудовой победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Штутгарт» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Энцо Мийо — дисквалифицирован.

Состояние команды: Швабы проводят весьма продуктивный отрезок. Команда победила в четырех своих последних поединках.

При этом «Штутгарт» в среднем пропускает больше гола за матч. Да и отрыв от пятой позиции всего лишь минимальный.

Команда не проигрывала в пяти своих последних поединках. Да и вообще, после рождественской паузы швабы заметно прибавили!

Безусловно, номинальные гости постараются продолжить свой успешный ход. Плюс оппонент в последнее время угодил в психологическую яму.

Статистика для ставок

«Штутгарт» в среднем забивает 2 гола за матч

Швабы победили в 4 последних матчах

«Майнц» проиграл в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее соперника, который к тому же уступил в двух своих последних поединках.

Швабы намереваются закрепиться в зоне Лиги чемпионов, плюс заметно прибавили после паузы.

Ставка: Победа «Штутгарта» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75