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    «Бетис» начнет без китайских церемоний

    «Бетис» — «Алавес». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Примера, 18 января 2025 года

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    «Бетис»
    18 января в 20-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Алавес». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Алавес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Января 2025 года

    Бетис

  • Севилья
    •  Бетис 20:30 Алавес

    Алавес

  • Витория
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    «Бетис»

    Турнирное положение: Севильцы нынче ходит в середняках чемпионата. На текущий момент команда расположилась на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бетис» вполне способен пободаться за попадание в еврокубки. А вот отличилась команда лишь 21 забитым мячом в 19 поединках Примеры.

    Бетис — Алавес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Встреча с «Барселоной» завершилась провалом (1:5).

    А вот до того команда минимально уступила «Вальядолиду». При этом поединок с «Уэской» завершился викторией со счетом 1:0.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Бетис» забил всего 4 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Эктор Беллерин, Джованни Ло Селсо, Марк Рока — травмированы.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Бетис» проводит крайне бледный отрезок. Да и проблемы с созиданием никуда не запропастились.

    Матчи с «Алавесом» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Бетис» победил 1 раз при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда намерена подтянуться к первой шестерке.

    «Алавес»

    Турнирное положение: «Славные» сражаются за выживание. Ныне они находятся на 17 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Алавес» слабовато атакует, отличившись 21 забитым мячом. При этом оборона команды дала результативный сбой 31 раз в 19 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Дома она минимально уступила «Жироне».

    До того команда расписала мировую с «Валенсией» (2:2). Плюс поединок с «Атлетиком» также завершился вничью (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Алавес» добыл 4 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Сантьяго Моуриньо, Антонио Сивера — травмированы.

    Состояние команды: «Алавес» проводит бледноватый отрезок. Команда не может победить еще с 1 ноября.

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    При этом «Алавес» в среднем пропускает реже 2 голов за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет всего один зачетный пункт.

    «Славные» уже 3 года не проигрывают «Бетису». При этом в трех последних очных поединках команда не пропускала от севильцев.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и соперник нынче пребывает не в самой позитивной психологической ситуации.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч

    • «Алавес» не побеждает с 1 ноября

    • «Алавес» не пропускал от «Бетиса» в 3 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: «Бетис» постарается оперативно воспользоваться фактором своего поля, и уж точно будет активно атаковать.

    «Алавес» крайне слаб в плане реализации, да и в последних матчах выглядел не лучшим образом.

    Ставка: Победа «Бетиса» в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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    «Бетис» — «Алавес»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 18.01.2025. Прогнозы на футбол. «Бетис» начнет без китайских церемоний
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