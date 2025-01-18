Бетис
Алавес
«Бетис»
Турнирное положение: Севильцы нынче ходит в середняках чемпионата. На текущий момент команда расположилась на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Бетис» вполне способен пободаться за попадание в еврокубки. А вот отличилась команда лишь 21 забитым мячом в 19 поединках Примеры.
Бетис — Алавес: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Встреча с «Барселоной» завершилась провалом (1:5).
А вот до того команда минимально уступила «Вальядолиду». При этом поединок с «Уэской» завершился викторией со счетом 1:0.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Бетис» забил всего 4 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Эктор Беллерин, Джованни Ло Селсо, Марк Рока — травмированы.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Бетис» проводит крайне бледный отрезок. Да и проблемы с созиданием никуда не запропастились.
Матчи с «Алавесом» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Бетис» победил 1 раз при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда намерена подтянуться к первой шестерке.
«Алавес»
Турнирное положение: «Славные» сражаются за выживание. Ныне они находятся на 17 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Алавес» слабовато атакует, отличившись 21 забитым мячом. При этом оборона команды дала результативный сбой 31 раз в 19 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Дома она минимально уступила «Жироне».
До того команда расписала мировую с «Валенсией» (2:2). Плюс поединок с «Атлетиком» также завершился вничью (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Алавес» добыл 4 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: Сантьяго Моуриньо, Антонио Сивера — травмированы.
Состояние команды: «Алавес» проводит бледноватый отрезок. Команда не может победить еще с 1 ноября.
При этом «Алавес» в среднем пропускает реже 2 голов за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет всего один зачетный пункт.
«Славные» уже 3 года не проигрывают «Бетису». При этом в трех последних очных поединках команда не пропускала от севильцев.
Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и соперник нынче пребывает не в самой позитивной психологической ситуации.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч
- «Алавес» не побеждает с 1 ноября
- «Алавес» не пропускал от «Бетиса» в 3 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
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Прогноз: «Бетис» постарается оперативно воспользоваться фактором своего поля, и уж точно будет активно атаковать.
«Алавес» крайне слаб в плане реализации, да и в последних матчах выглядел не лучшим образом.
Ставка: Победа «Бетиса» в 1 тайме за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10