16 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Нови Пазар» и «Ахмат». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нови Пазар» — «Ахмат», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нови Пазар»

Турнирное положение: Эта команда сражается за попадание в еврокубки. Нынче команда пребывает на 10 строчке турнирной таблицы чемпионата Сербии.

При этом «Нови Пазар» на 2 очка отстает от первой восьмерки. А вот забила команда 30 мячей в 20 матчах сербского чемпионата.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не смогла победить. Сербы подписали мировую с бухарестским «Динамо» (1:1).

При этом «Нови Пазар» до того сыграл вничью с «Канвоном» (1:1). А вот немногим ранее команда переиграла «Младость» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сербы имеют проблемы с надежностью своих тылов. В 20 поединках своего чемпионата команда пропустила 40 мячей.

При этом «Нови Пазар» явно не боится аутсайдера РПЛ. Тем паче, грозненцы пока и близко не демонстрируют своих лучших качеств.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Вот только сербам явно не хватает пресловутой монолитности в обороне.

«Ахмат»

Турнирное положение: Грозненцы бьются за выживание в РПЛ. Команда на данный момент находится на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Ахмат» на один пункт отстает от зоны стыков. Плюс в 18 поединках чемпионата команда настреляла 16 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке грозненцы победили. Чеченцы минимально переиграли «Оренбург».

При этом до того команда подписала мировую с московским «Динамо» (1:1). А вот встреча с «Зенитом» принесла разочарование (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ахмат» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Грозненцы всеми силами стараются выбраться из опасной зоны. Вот только команде нужно прибавлять во всех компонентах.

Причем «Ахмат» в среднем пропускает реже 2 голов за матч. Да и результативностью команда явно не блещет.

Грозненцы давненько находятся без игровой практики. Так что до оптимальных кондиций чеченцам еще очень далеко.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Грозненцы постараются поднатореть в плане реализации, да и оппонент пропускает многовато.

Статистика для ставок

Сербы в среднем пропускают 2 гола за матч

«Ахмат» забивает в среднем реже одного мяча за матч

«Нови Пазар» в среднем забивает чаще одного гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.23 и 1.60.

Прогноз: «Ахмат» выглядит сильнее соперника, и явно будет активно атаковать.

Номинальные гости явно будут действовать активно, да и сербы пропускают уж слишком часто.

Ставка: Победа «Ахмата» за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.23