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    «Бетис» не испытает проблем с «Вальядолидом»?!

    «Вальядолид» — «Бетис». Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 11 января 2025 года

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    «Бетис»
    В субботу, 11 января, в поединке 19-го тура испанской Примеры «Вальядолид» на своем поле примет «Бетис». Начало встречи — в 18:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вальядолид» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 11 Января 2025 года

    Вальядолид

  • Вальядолид
    •  Вальядолид 18:15 Бетис

    Бетис

  • Севилья
    •

    «Вальядолид»

    Турнирное положение: «пусела» является главным аутсайдером текущего сезона испанского чемпионата.

    В настоящий момент в активе «бело-фиолетовых» всего 12 очков и последнее место в турнирной таблице.

    Вальядолид — Бетис: коэффициенты букмекеров

    Команда из одноименного города смогла забить всего 12 мячей, а в свои ворота пропустил целых 37.

    Последние матчи: в прошлой игре коллектив из Вальядолида уступила «Оренсе» (2:3) и покинул Кубок Испании.

    До этого же подопечные Диего Кокки проиграли «Жирону» (0:3), но выиграли у «Валенсии» (1:0) в чемпионате страны.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Также «Вальядолид» уступил «Лас-Пальмасу» (1:2), «Атлетико» (0:5) и «Хетафе» (0:2).

    Не сыграют: дисквалифицирован Хуан Мигель Латаса.

    Состояние команды: пока что «Вальядолид» проваливает текущий сезон и является главным претендентом на вылет как по результату, так и по игре.

    Думается, что «Вальядолид» до последнего будет бороться за выживание и далеко не факт, что сможет сохранить прописку в элите.

    «Бетис»

    Турнирное положение: команда из Севильи является середняком текущего сезона Примеры.

    Сейчас в активе севильцев 25 очков и девятая строчка в турнирной таблице Примеры.

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    • «Бетикос» смог 21 раз поразить ворота соперника и 22 раза пропустил в свои.

    Последние матчи: в последней игре севильский коллектив смог победить «Уэску» (1:0) и пробился в следующий раунд Кубка Испании.

    До этого же «белые» сыграли вничью с «Райо Вальекано» (1:1) и выиграли у «Вильярреала» (2:1) в чемпионате страны.

    Также «гелиополиты» смогли переиграть «Петрокуб» (1:0) и ХИК (1:0) в Лиге конференций.

    Не сыграют: травмирован только Вильям Карвалью.

    Состояние команды: в последнее время «Бетис» смог набрать отличную форму, что и выливается в хорошие результаты.

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    Подопечные Мануэля Пеллегрини точно еще поборются за место в зоне еврокубков, а также попытается пройти как можно дальше в Лиге конференций. У «Бетиса» все для этого есть.

    Статистика для ставок

    • «Вальядолид» выиграл только 1 из последних 8 матчей чемпионата Испании

    • «Бетис» не проигрывает на протяжении 7 матчей во всех турнирах

    • В последнем очном матче в 2023 году «Бетис» обыграл «Вальядолид» со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.50, а победа «Вальядолида» — в 4.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.13 и 1.70.

    Прогноз: «Бетис» сейчас в прекрасной форме и точно сильнее своего оппонента, поэтому должен побеждать.

    Ставка: победа «Бетиса» с форой-1 за 2.65.

    Прогноз: «Бетис» в последнее время мало пропускает, а «Вальядолид» мало забивает, поэтому логично предположить, что хозяева в этом матче не забьют.

    Ставка: «Вальядолид» не забьет за 2.18.

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