В субботу, 11 января, в поединке 19-го тура испанской Примеры «Вальядолид» на своем поле примет «Бетис». Начало встречи — в 18:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вальядолид» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вальядолид»

Турнирное положение: «пусела» является главным аутсайдером текущего сезона испанского чемпионата.

В настоящий момент в активе «бело-фиолетовых» всего 12 очков и последнее место в турнирной таблице.

Команда из одноименного города смогла забить всего 12 мячей, а в свои ворота пропустил целых 37.

Последние матчи: в прошлой игре коллектив из Вальядолида уступила «Оренсе» (2:3) и покинул Кубок Испании.

До этого же подопечные Диего Кокки проиграли «Жирону» (0:3), но выиграли у «Валенсии» (1:0) в чемпионате страны.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Также «Вальядолид» уступил «Лас-Пальмасу» (1:2), «Атлетико» (0:5) и «Хетафе» (0:2).

Не сыграют: дисквалифицирован Хуан Мигель Латаса.

Состояние команды: пока что «Вальядолид» проваливает текущий сезон и является главным претендентом на вылет как по результату, так и по игре.

Думается, что «Вальядолид» до последнего будет бороться за выживание и далеко не факт, что сможет сохранить прописку в элите.

«Бетис»

Турнирное положение: команда из Севильи является середняком текущего сезона Примеры.

Сейчас в активе севильцев 25 очков и девятая строчка в турнирной таблице Примеры.

«Бетикос» смог 21 раз поразить ворота соперника и 22 раза пропустил в свои.

Последние матчи: в последней игре севильский коллектив смог победить «Уэску» (1:0) и пробился в следующий раунд Кубка Испании.

До этого же «белые» сыграли вничью с «Райо Вальекано» (1:1) и выиграли у «Вильярреала» (2:1) в чемпионате страны.

Также «гелиополиты» смогли переиграть «Петрокуб» (1:0) и ХИК (1:0) в Лиге конференций.

Не сыграют: травмирован только Вильям Карвалью.

Состояние команды: в последнее время «Бетис» смог набрать отличную форму, что и выливается в хорошие результаты.

Подопечные Мануэля Пеллегрини точно еще поборются за место в зоне еврокубков, а также попытается пройти как можно дальше в Лиге конференций. У «Бетиса» все для этого есть.

Статистика для ставок

«Вальядолид» выиграл только 1 из последних 8 матчей чемпионата Испании

«Бетис» не проигрывает на протяжении 7 матчей во всех турнирах

В последнем очном матче в 2023 году «Бетис» обыграл «Вальядолид» со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.50, а победа «Вальядолида» — в 4.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.13 и 1.70.

Прогноз: «Бетис» сейчас в прекрасной форме и точно сильнее своего оппонента, поэтому должен побеждать.

Ставка: победа «Бетиса» с форой-1 за 2.65.

Прогноз: «Бетис» в последнее время мало пропускает, а «Вальядолид» мало забивает, поэтому логично предположить, что хозяева в этом матче не забьют.

Ставка: «Вальядолид» не забьет за 2.18.