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    ПСВ — «АЗ Алкмаар». Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Эредивизия, 11 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на ПСВ Прогнозы на АЗ Алкмар
    Прогноз и ставки на ПСВ — «АЗ Алкмаар»
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    Люк Де Йонг
    11 января в 18-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют ПСВ и «АЗ Алкмаар». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПСВ — «АЗ Алкмаар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 11 Января 2025 года

    ПСВ

  • Эйндховен
    •  ПСВ 23:00 АЗ Алкмар

    АЗ Алкмар

  • Алкмар
    •

    ПСВ

    Турнирное положение: «Красно-белые» несутся к очередному чемпионству. На текущий момент они расположились на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом ПСВ опережает ближайшего преследователя на 6 очков. А вот отличилась команда уже 59 голами в 17 матчах.

    ПСВ — АЗ Алкмар: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела блестяще. «Красно-белые» уверенно расправились с «Фейеноордом» (3:0).

    А вот до того команда разгромила скромный ХФК (8:0). При этом поединок с «Херенвеном» завершился минимальным поражением.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ПСВ забил 17 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Красно-белые» нынче пребывают в шикарных кондициях. Команда не пропускала в двух своих последних поединках, настреляв в них 11 мячей.

    Матчи с «АЗ Алкмааром» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков ПСВ победил 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Отдохнувший Рикардо Пепи уж точно скажет свое веское слово!

    «АЗ Алкмаар»

    Турнирное положение: «Сырные фермеры» бьются за выход в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы Эредивизии.

    Причем «АЗ Алкмаар» весьма неплохо атакует, отличившись 31 голом. При этом оборона команды дала результативный сбой 17 раз в 17 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Сырные фермеры» переиграли «Твенте» (1:0).

    До того команда сумела обыграть «Гронинген» (3:1). Да и поединок с «Бредой» завершился непростой победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «АЗ Алкмаар» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сырные фермеры» проводят довольно приличный отрезок. Команда победила в трех своих последних поединках.

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    При этом «АЗ Алкмаар» в среднем забивает чуть реже 2 голов за матч. Да и в плане надежности тылов у команды относительная гармония.

    Вот только «сырные фермеры» в четырех последних очных поединках уступили ПСВ. Последняя же победа над соперником случилась более двух лет назад.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и забивать в составе алкмаарцев уж точно найдется кому.

    Статистика для ставок

    • ПСВ обыгрывал «АЗ Алкмаар» в 4 последних очных поединках

    • ПСВ в среднем забивает чаще 3 мячей за матч

    • «АЗ Алкмаар» победил в 3 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 6.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

    Прогноз: ПСВ постарается воспользоваться фактором своего поля, и уж точно будет активно атаковать.

    «Сырные фермеры» явно не собираются лишь отсиживаться в тылах, и наверняка способны найти свой шанс в контригре.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

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    ПСВ — «АЗ Алкмаар»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 11.01.2025. Прогнозы на футбол. Голевой бартер после перерыва?
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