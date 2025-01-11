11 января в 18-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют ПСВ и «АЗ Алкмаар». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПСВ — «АЗ Алкмаар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ПСВ

Турнирное положение: «Красно-белые» несутся к очередному чемпионству. На текущий момент они расположились на 1 месте турнирной таблицы.

При этом ПСВ опережает ближайшего преследователя на 6 очков. А вот отличилась команда уже 59 голами в 17 матчах.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела блестяще. «Красно-белые» уверенно расправились с «Фейеноордом» (3:0).

А вот до того команда разгромила скромный ХФК (8:0). При этом поединок с «Херенвеном» завершился минимальным поражением.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ПСВ забил 17 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Красно-белые» нынче пребывают в шикарных кондициях. Команда не пропускала в двух своих последних поединках, настреляв в них 11 мячей.

Матчи с «АЗ Алкмааром» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков ПСВ победил 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Отдохнувший Рикардо Пепи уж точно скажет свое веское слово!

«АЗ Алкмаар»

Турнирное положение: «Сырные фермеры» бьются за выход в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы Эредивизии.

Причем «АЗ Алкмаар» весьма неплохо атакует, отличившись 31 голом. При этом оборона команды дала результативный сбой 17 раз в 17 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Сырные фермеры» переиграли «Твенте» (1:0).

До того команда сумела обыграть «Гронинген» (3:1). Да и поединок с «Бредой» завершился непростой победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «АЗ Алкмаар» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сырные фермеры» проводят довольно приличный отрезок. Команда победила в трех своих последних поединках.

При этом «АЗ Алкмаар» в среднем забивает чуть реже 2 голов за матч. Да и в плане надежности тылов у команды относительная гармония.

Вот только «сырные фермеры» в четырех последних очных поединках уступили ПСВ. Последняя же победа над соперником случилась более двух лет назад.

Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и забивать в составе алкмаарцев уж точно найдется кому.

Статистика для ставок

ПСВ обыгрывал «АЗ Алкмаар» в 4 последних очных поединках

ПСВ в среднем забивает чаще 3 мячей за матч

«АЗ Алкмаар» победил в 3 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

Прогноз: ПСВ постарается воспользоваться фактором своего поля, и уж точно будет активно атаковать.

«Сырные фермеры» явно не собираются лишь отсиживаться в тылах, и наверняка способны найти свой шанс в контригре.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10