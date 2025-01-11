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    Сможет ли «Жирона» отобрать очки у хозяев?

    «Алавес» — «Жирона». «Бело-красные» стремятся в зону еврокубков. На что лучше сделать ставку 11 января? Ответ — в прогнозе на 19-й тур испанской Примеры с коэффициентом 1.80

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    Дейли Блинд — игрок «Жироны»
    В рамках 19-го тура испанской Примеры «Алавес» на своем поле примет «Жирону». Поединок пройдет 11 января и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Жирона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 11 Января 2025 года

    Алавес

  • Витория
    •  Алавес 16:00 Жирона

    Жирона

  • Жирона
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    «Алавес»

    Турнирное положение: Команда продолжает борьбу за выживание в Примере. После 18-и туров «Алавес» занимает 16-е место в таблице с 17-ю очками в активе.

    Команда опережает зону вылета лишь на 2 балла — вся борьба еще впереди. К тому же, «Алавес» располагается на 15-й позиции в чемпионате по результатам домашних встреч, набрав 12 очков из 24-х возможных.

    Алавес — Жирона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Примеры команда сыграла вничью с «Валенсией» (2:2), упустив победу на 90+8-й минуте. Матчем ранее «Алавес» также поделил очки с «Атлетиком» (1:1).

    В последних 4-х матчах Примеры команда непременно играла вничью. За этот период «Алавес» также делил очки с «Осасуной» (2:2) и «Леганесом» (1:1), упустив минимальное преимущество на 87-й минуте.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграет: Антонио Сивера (травма).

    Состояние команды: Да, «Алавес» не проигрывает в последнее время, но при этом команда набирает не так уж и много очков. Им необходимо отрывать от зоны вылета, а для этого необходимо побеждать.

    К тому же, «Алавес» в последней очной встрече также сыграл вничью с «Жироной» (2:2). Смогут ли на сей раз хозяева зацепиться за очки? Родные трибуны должны помочь команде.

    «Жирона»

    Турнирное положение: «Бело-красные» располагаются на 8-й позиции Примеры, набрав 25 очков за 18 туров. «Жирона» отстает от зоны еврокубков на 5 баллов.

    Стоит отметить, что команда не очень здорово действует в гостях. «Жирона» набрала 9 очков из 27-и возможных на чужом поле, забив за 9 туров всего 8 голов.

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    • Последние матчи: В прошлом туре Примеры команда разгромила «Вальядолид» со счетом 3:0, а до этого в гостях команда проиграла «Мальорке» (1:2), пропустив решающий гол на 51-й минуте.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах «Жирона» выиграла только 1 раз и четырежды уступила. За этот период «бело-красные» проиграли «Ливерпулю» (0:1) в ЛЧ, «Реалу» (0:3) в Примере и «Логронесу» в Кубке Испании.

    Не сыграет: Бойан Миовский (травма).

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    Состояние команды: «Жирона» все еще продолжает борьбу за еврокубки, но сейчас у команды случился провальный период. У «бело-красных» появились проблемы с результативностью, за исключением последнего матча.

    Дело в том, что у «Жироны» нет яркого лидера в атакующей линии. Лучший бомбардир команды в Примере — 38-летний форвард Кристиан Стуани, который забил только 4 гола за 13 встреч.

    Статистика для ставок

    • В последних 7-и матчах во всех турнирах «Жирона» выиграла только 1 раз

    • «Алавес» непременно играл вничью в последних 4-х встречах Примеры

    • В последних 5-и очных противостояниях «Жирона» обыгрывала «Алавес» только 2 раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Жироны» — 2.55, победа «Алавеса» — 2.90, ничья — за 3.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.20 и 1.68 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что гости точно не проиграют в предстоящем матче.

    Ставка: Победа «Жироны» с форой (0) за 1.80.

    Прогноз: «Жирона» должна забивать как минимум 1 гол в предстоящем поединке.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Жироны» 1 больше за 1.75.

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    «Алавес» — «Жирона»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 11.01.2025. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Жирона» отобрать очки у хозяев?
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