4 января в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Борнмут» и «Эвертон». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Эвертон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Вишни» сражаются за попадание в первую шестерку. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице АПЛ.

При этом «Борнмут» всего на один балл отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 раза в 19 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Вишни» расписали мировую с «Фулхэмом» (2:2).

До того команда не сумела переиграть «Кристал Пэлас» (0:0). При этом чуть ранее «вишни» уверенно расправились с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Борнмут» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Хулиан Араужо, Маркос Сенеси, Адам Смит, Маркус Тавернье — травмированы.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Вишни» не побеждали в двух своих последних поединках. Да и средняя результативность команды не достигает 2 голов за матч.

Матчи против «Эвертона» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Борнмут» выиграл 3 раза при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются вернуться на победный путь. Да и в двух последних очных поединках они переиграли «ирисок».

«Эвертон»

Турнирное положение: «Ириски» снова борются за выживание в элите английского футбола. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Эвертон» в 18 матчах отправил лишь 15 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 24 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела коллизию. Дома она вчистую уступила «Ноттингем Форесту» (0:2).

До того команда дала знатный бой кризисному «Манчестер Сити» (1:1). Да и поединок с «Челси» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Эвертон» добыл лишь одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ириски» лишь на 2 очка опережают зону вылета. Зато оборона команды в последних матчах выглядела весьма монолитно.

При этом «Эвертон» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот в четырех своих последних матчах команда не смогла победить.

Плюс ко всему, «ириски» испытывают кризис в плане созидания. Форварды не блещут результативностью, да и вообще, голы даются команде натужно.

Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. «Ириски» мотивированы оторваться из опасной зоны.

Статистика для ставок

«Ириски» проиграли «Борнмуту» в 2 последних очных поединках

«Вишни» не побеждали в 2 своих последних поединках

«Эвертон» не выигрывал в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.86 и 2.04.

Прогноз: «Ириски» в последних матчах весьма прилично выглядят в плане надежности тылов.

«Вишни» крепки, вот только стабильностью не блещут, да и оборона «Эвертона» довольно надежна.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники распишут мировую.

Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.60