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    «Борнмут» — «Эвертон». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, АПЛ, 4 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Эвертон»
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    «Эвертон»
    4 января в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Борнмут» и «Эвертон». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Эвертон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Января 2025 года

    Борнмут

  • Борнмут
    •  Борнмут 18:00 Эвертон

    Эвертон

  • Ливерпуль
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    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Вишни» сражаются за попадание в первую шестерку. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице АПЛ.

    При этом «Борнмут» всего на один балл отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 раза в 19 поединках.

    Борнмут — Эвертон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Вишни» расписали мировую с «Фулхэмом» (2:2).

    До того команда не сумела переиграть «Кристал Пэлас» (0:0). При этом чуть ранее «вишни» уверенно расправились с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Борнмут» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Хулиан Араужо, Маркос Сенеси, Адам Смит, Маркус Тавернье — травмированы.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Вишни» не побеждали в двух своих последних поединках. Да и средняя результативность команды не достигает 2 голов за матч.

    Матчи против «Эвертона» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Борнмут» выиграл 3 раза при двух коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются вернуться на победный путь. Да и в двух последних очных поединках они переиграли «ирисок».

    «Эвертон»

    Турнирное положение: «Ириски» снова борются за выживание в элите английского футбола. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы АПЛ.

    Причем «Эвертон» в 18 матчах отправил лишь 15 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 24 раза.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела коллизию. Дома она вчистую уступила «Ноттингем Форесту» (0:2).

    До того команда дала знатный бой кризисному «Манчестер Сити» (1:1). Да и поединок с «Челси» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Эвертон» добыл лишь одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ириски» лишь на 2 очка опережают зону вылета. Зато оборона команды в последних матчах выглядела весьма монолитно.

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    При этом «Эвертон» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот в четырех своих последних матчах команда не смогла победить.

    Плюс ко всему, «ириски» испытывают кризис в плане созидания. Форварды не блещут результативностью, да и вообще, голы даются команде натужно.

    Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. «Ириски» мотивированы оторваться из опасной зоны.

    Статистика для ставок

    • «Ириски» проиграли «Борнмуту» в 2 последних очных поединках

    • «Вишни» не побеждали в 2 своих последних поединках

    • «Эвертон» не выигрывал в 4 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.86 и 2.04.

    Прогноз: «Ириски» в последних матчах весьма прилично выглядят в плане надежности тылов.

    «Вишни» крепки, вот только стабильностью не блещут, да и оборона «Эвертона» довольно надежна.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники распишут мировую.

    Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.60

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