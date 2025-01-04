Борнмут
Эвертон
«Борнмут»
Турнирное положение: «Вишни» сражаются за попадание в первую шестерку. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице АПЛ.
При этом «Борнмут» всего на один балл отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 раза в 19 поединках.
Борнмут — Эвертон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Вишни» расписали мировую с «Фулхэмом» (2:2).
До того команда не сумела переиграть «Кристал Пэлас» (0:0). При этом чуть ранее «вишни» уверенно расправились с «Манчестер Юнайтед» (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Борнмут» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: Хулиан Араужо, Маркос Сенеси, Адам Смит, Маркус Тавернье — травмированы.
Состояние команды: «Вишни» не побеждали в двух своих последних поединках. Да и средняя результативность команды не достигает 2 голов за матч.
Матчи против «Эвертона» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Борнмут» выиграл 3 раза при двух коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются вернуться на победный путь. Да и в двух последних очных поединках они переиграли «ирисок».
«Эвертон»
Турнирное положение: «Ириски» снова борются за выживание в элите английского футбола. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы АПЛ.
Причем «Эвертон» в 18 матчах отправил лишь 15 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 24 раза.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела коллизию. Дома она вчистую уступила «Ноттингем Форесту» (0:2).
До того команда дала знатный бой кризисному «Манчестер Сити» (1:1). Да и поединок с «Челси» завершился сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Эвертон» добыл лишь одну ничью. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ириски» лишь на 2 очка опережают зону вылета. Зато оборона команды в последних матчах выглядела весьма монолитно.
При этом «Эвертон» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот в четырех своих последних матчах команда не смогла победить.
Плюс ко всему, «ириски» испытывают кризис в плане созидания. Форварды не блещут результативностью, да и вообще, голы даются команде натужно.
Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. «Ириски» мотивированы оторваться из опасной зоны.
Статистика для ставок
- «Ириски» проиграли «Борнмуту» в 2 последних очных поединках
- «Вишни» не побеждали в 2 своих последних поединках
- «Эвертон» не выигрывал в 4 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.86 и 2.04.
- 2.08Валенсия — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.80Ювентус — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.68Барбастро — Барселона: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
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Прогноз: «Ириски» в последних матчах весьма прилично выглядят в плане надежности тылов.
«Вишни» крепки, вот только стабильностью не блещут, да и оборона «Эвертона» довольно надежна.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.60