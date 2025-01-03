«Арис» Лимасол
Турнирное положение: Эта команда бьется за чемпионский титул. На текущий момент она расположилась на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Арис» Лимасол не столь ярко атакует, отличившись 28 забитыми мячами в 15 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила всего 9 раз.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Скромная «Омония 29 мая» была обыграна со счетом 3:0.
А вот до того команда не смогла переиграть «Кармиотиссу» (1:1). При этом поединок с «Эносисом» успешным (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Арис» Лимасол забил 11 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Арис» Лимасол лишь на один пункт отстает от лидера чемпионата. Да и проблемы с реализацией до конца решить пока никак не удается.
Матчи против клуба из Арадиппу для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Арис» Лимасол победил 4 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и забивший уже 5 мячей в чемпионате Александр Кокорин явно скажет свое веское слово.
«Омония» Арадиппу
Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате бьется за выживание. Ныне она находится на 11 строчке турнирной таблицы.
Причем «Омония» Арадиппу настреляла лишь 11 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 27 раз в 15 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Дома она не дала себя обыграть АЕЛу (2:2).
До того команда вчистую уступила «Анортосису» (0:3). Да и еще поединок с этим же соперником был проигран по всем статьям (2:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Омония» Арадиппу победила 1 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Омония» Арадиппу проводит не столь продуктивный отрезок. Команда не побеждала в четырех своих последних поединках.
При этом «Омония» Арадиппу пропускает в среднем чуть реже 2 мячей за матч. Да и отрыв от аутсайдера составляет всего 6 очков.
Команда ныне не демонстрирует надлежащей стабильности и монолитности. Да и проблемы с реализацией никуда не запропастились.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. Главной задачей будет сдерживания Кокорина и компании.
Статистика для ставок
- «Омония» Арадиппу не побеждала в 4 своих последних матчах
- «Арис» Лимасол в среднем пропускает реже гола за матч
- Команда Кокорина не проигрывает с начала ноября
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арис» Лимасол — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 17.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.37 и 2.67.
- 1.85Интер — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.98Рейнджерс — Селтик: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.80Ювентус — Милан: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: Команда Кокорина бьется за чемпионство, и уж точно будет активно атаковать.
«Арис» Лимасол явно прибавит в плане реализации, да и против «Омонии» Арадиппу играет исторически удачно.
Ставка: Фора «Ариса» Лимасол -2.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.05