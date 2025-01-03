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    Команда Кокорина разгромит аутсайдера

    «Арис» Лимасол — «Омония» Арадиппу. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Кипра, 3 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшая лига Кипра Прогнозы на Арис Прогнозы на Александр Кокорин
    Прогноз и ставки на «Арис» Лимасол — «Омония» Арадиппу
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    Александр Кокорин
    3 января в 16-м туре чемпионата Кипра по футболу сыграют «Арис» Лимасол и «Омония» Арадиппу. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арис» Лимасол — «Омония» Арадиппу, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Арис» Лимасол

    Турнирное положение: Эта команда бьется за чемпионский титул. На текущий момент она расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Арис» Лимасол не столь ярко атакует, отличившись 28 забитыми мячами в 15 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила всего 9 раз.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Скромная «Омония 29 мая» была обыграна со счетом 3:0.

    А вот до того команда не смогла переиграть «Кармиотиссу» (1:1). При этом поединок с «Эносисом» успешным (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Арис» Лимасол забил 11 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Арис» Лимасол лишь на один пункт отстает от лидера чемпионата. Да и проблемы с реализацией до конца решить пока никак не удается.

    Матчи против клуба из Арадиппу для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Арис» Лимасол победил 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и забивший уже 5 мячей в чемпионате Александр Кокорин явно скажет свое веское слово.

    «Омония» Арадиппу

    Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате бьется за выживание. Ныне она находится на 11 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Омония» Арадиппу настреляла лишь 11 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 27 раз в 15 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Дома она не дала себя обыграть АЕЛу (2:2).

    До того команда вчистую уступила «Анортосису» (0:3). Да и еще поединок с этим же соперником был проигран по всем статьям (2:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Омония» Арадиппу победила 1 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Омония» Арадиппу проводит не столь продуктивный отрезок. Команда не побеждала в четырех своих последних поединках.

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    При этом «Омония» Арадиппу пропускает в среднем чуть реже 2 мячей за матч. Да и отрыв от аутсайдера составляет всего 6 очков.

    Команда ныне не демонстрирует надлежащей стабильности и монолитности. Да и проблемы с реализацией никуда не запропастились.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. Главной задачей будет сдерживания Кокорина и компании.

    Статистика для ставок

    • «Омония» Арадиппу не побеждала в 4 своих последних матчах

    • «Арис» Лимасол в среднем пропускает реже гола за матч

    • Команда Кокорина не проигрывает с начала ноября

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арис» Лимасол — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 17.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.37 и 2.67.

    Прогноз: Команда Кокорина бьется за чемпионство, и уж точно будет активно атаковать.

    «Арис» Лимасол явно прибавит в плане реализации, да и против «Омонии» Арадиппу играет исторически удачно.

    Ставка: Фора «Ариса» Лимасол -2.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.05

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    «Арис» Лимасол — «Омония» Арадиппу: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 03.01.2025. Прогнозы на футбол. Команда Кокорина разгромит аутсайдера
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