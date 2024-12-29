«Мидлсбро» примет на своем поле «Бёрнли» в 24-м туре английского Чемпионшипа. Поединок пройдет 29 декабря и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мидлсбро» — «Бёрнли», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мидлсбро»

Турнирное положение: С 36 набранными очками данный коллектив идет седьмым в таблице и всего на балл отстает от шестой строки, дающей биле в плей-офф.

«Мидлсбро» выиграл десять встреч из 23 проведенных, шесть матчей свел вничью и семь раз проиграл, разница мячей составляет 41:31.

Последние матчи: Пару дней тому назад «риверсайдцы» расписали домашнюю мировую с «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 3:3, ведя по ходу игры 3:0. Туром ранее они с таким же результатом сыграли и в гостях с «Плимутом». А перед этим на своем поле обыграли 1:0 «Миллуолл».

Не сыграют: У команды есть определенные проблемы с составом, ведь ее лазарет переполнен.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Мидлсбро» не совсем удачно провел свой предыдущий отрезок из семи минувших встреч чемпионата, выиграв за это время только два поединка, оба раза победив дома. Также еще в данный период «красно-белые» дважды уходили с поля поверженными и три игры свели вничью. И еще отметим тот факт, что команда не забивала только в одном матче из десяти последних.

«Бёрнли»

Турнирное положение: С 47 набранными пунктами этот клуб расположился на третьей позиции в таблице, но от дуэта лидеров отстает всего на балл.

У strong>«Бёрнли» 13 викторий в 23 поединках, восемь мировых исходов и всего два фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 30:9.

Последние матчи: «Бордовые» накануне в гостях обыграли конкурента за прямое повышение в лице «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0, забив в каждом тайме по голу. И этим результатом они продлили свою победную серию до трех игр. Ранее они еще одолели по 2:1 на выезде «Норвич» и дома «Уотфорд».

Не сыграют: У команды есть незначительные потери.

Состояние команды: К этому поединку «Бёрнли» подходит с 10-матчевой серией без поражений. За данный период коллектив три раза сыграл вничью и отпраздновал семь викторий. Причем за все это время команда выдала семь сухих встреч и пропустила за данный период только три гола, и никогда более мяча за поединок. И отметим еще тот факт, что в гостях клуб выиграл свои предыдущие четыре матча, пропустив в них лишь гол.

Статистика для ставок

«Мидлсбро» выиграл только дважды за семь предыдущих игр

У «Бёрнли» сейчас 10-матчевая беспроигрышная серия, в которой было семь викторий

«Бёрнли» не уступает «Мидлсбро» вот уже на протяжении семи встреч кряду, выиграв четыре из них

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Мидлсбро» — 2.36, победа «Бёрнли» — 3.05, ничья — 3.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.11 и 1.73 соответственно.

Прогноз: Хоть «Бёрнли» и обладает лучшей защитой в лиге, но на поле «Мидлсбро» он вполне может пропустить, ведь хозяева забивают в этом сезоне немало. В общем, ждем здесь обмена забитыми мячами.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.84.

Прогноз: И также не исключаем, что данный поединок выйдет верховыми и превысит тотал в 2,5 гола.

Ставка: ТБ 2,5 за 2.11.