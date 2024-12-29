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    «Мидлсбро» не отпустит «Бёрнли» сухим

    «Мидлсбро» — «Бёрнли». Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 29 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мидлсбро» — «Бёрнли»
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    «Мидлсбро»
    «Мидлсбро» примет на своем поле «Бёрнли» в 24-м туре английского Чемпионшипа. Поединок пройдет 29 декабря и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мидлсбро» — «Бёрнли», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Декабря 2024 года

    Мидлсбро

  • Англия. Чемпионшип
    •  Мидлсбро 23:00 Бёрнли

    Бёрнли

  • Бёрнли
    •

    «Мидлсбро»

    Турнирное положение: С 36 набранными очками данный коллектив идет седьмым в таблице и всего на балл отстает от шестой строки, дающей биле в плей-офф.

    «Мидлсбро» выиграл десять встреч из 23 проведенных, шесть матчей свел вничью и семь раз проиграл, разница мячей составляет 41:31.

    Мидлсбро — Бёрнли: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Пару дней тому назад «риверсайдцы» расписали домашнюю мировую с «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 3:3, ведя по ходу игры 3:0. Туром ранее они с таким же результатом сыграли и в гостях с «Плимутом». А перед этим на своем поле обыграли 1:0 «Миллуолл».

    Не сыграют: У команды есть определенные проблемы с составом, ведь ее лазарет переполнен.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: «Мидлсбро» не совсем удачно провел свой предыдущий отрезок из семи минувших встреч чемпионата, выиграв за это время только два поединка, оба раза победив дома. Также еще в данный период «красно-белые» дважды уходили с поля поверженными и три игры свели вничью. И еще отметим тот факт, что команда не забивала только в одном матче из десяти последних.

    «Бёрнли»

    Турнирное положение: С 47 набранными пунктами этот клуб расположился на третьей позиции в таблице, но от дуэта лидеров отстает всего на балл.

    У strong>«Бёрнли» 13 викторий в 23 поединках, восемь мировых исходов и всего два фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 30:9.

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    • Последние матчи: «Бордовые» накануне в гостях обыграли конкурента за прямое повышение в лице «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0, забив в каждом тайме по голу. И этим результатом они продлили свою победную серию до трех игр. Ранее они еще одолели по 2:1 на выезде «Норвич» и дома «Уотфорд».

    Не сыграют: У команды есть незначительные потери.

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    Состояние команды: К этому поединку «Бёрнли» подходит с 10-матчевой серией без поражений. За данный период коллектив три раза сыграл вничью и отпраздновал семь викторий. Причем за все это время команда выдала семь сухих встреч и пропустила за данный период только три гола, и никогда более мяча за поединок. И отметим еще тот факт, что в гостях клуб выиграл свои предыдущие четыре матча, пропустив в них лишь гол.

    Статистика для ставок

    • «Мидлсбро» выиграл только дважды за семь предыдущих игр

    • У «Бёрнли» сейчас 10-матчевая беспроигрышная серия, в которой было семь викторий

    • «Бёрнли» не уступает «Мидлсбро» вот уже на протяжении семи встреч кряду, выиграв четыре из них

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Мидлсбро» — 2.36, победа «Бёрнли» — 3.05, ничья — 3.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.11 и 1.73 соответственно.

    Прогноз: Хоть «Бёрнли» и обладает лучшей защитой в лиге, но на поле «Мидлсбро» он вполне может пропустить, ведь хозяева забивают в этом сезоне немало. В общем, ждем здесь обмена забитыми мячами.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.84.

    Прогноз: И также не исключаем, что данный поединок выйдет верховыми и превысит тотал в 2,5 гола.

    Ставка: ТБ 2,5 за 2.11.

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    «Мидлсбро» — «Бёрнли»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на футбол. «Мидлсбро» не отпустит «Бёрнли» сухим
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