Мантова
AC Reggiana
«Мантова»
Турнирное положение: «Вирджилиани» бьются за попадание в топ-8. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Мантова» не столь ярко атакует, отличившись 21 забитым мячом. А вот в свои ворота команда пропустила 23 раза.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела весьма успешно. «Вирджилиани» сумели переиграть «Фрозиноне» (3:1).
А вот до того команда не сумела одолеть «Зюйдтироль» (2:2). При этом поединок с «Пизой» завершился обидным поражением (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Мантова» забила 9 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Вирджилиани» на один пункт отстают от первой восьмерки. А вот не проигрывает команда уже 2 матча кряду.
Матчи против «Реджаны» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Мантова» проиграла 2 раза при 3 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Вирджилиани» постараются максимально воспользоваться фактором своей арены.
«Реджана»
Турнирное положение: «Квадратные головы» в нынешнем чемпионате явно не блистают. Ныне они находятся на 15 месте турнирной таблицы Серии B.
Причем «Реджана» настреляла всего 17 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды результативно ошиблась 22 раза.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Квадратные головы» уступили «Читтаделле» (1:3).
До того «Квадратные головы» проиграли «Модене» (0:1). А вот поединок с «Кремонезе» завершился уверенной победой (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Реджана» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Квадратные головы» проводят крайне слабый отрезок. Команда проиграла в двух своих последних поединках.
При этом «Реджана» сражается за выживание. Отрыв от опасной зоны вряд ли можно назвать комфортным — всего один зачетный балл.
Пока что «квадратные головы» всеми силами пытаются отдалиться от опасной зоны. Вот только оборона команды дает результативный сбой в среднем чаще раза за матч.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. Тем паче, в атаке команда явно не преуспевает.
Статистика для ставок
- «Реджана» проиграла в 2 своих последних матчах
- «Мантова» не проигрывает 2 матча кряду
- «Реджана» в среднем забивает чуть реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мантова» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.60.
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Прогноз: «Мантова» явно постарается подтянуться к топ-8, и уж точно будет активно атаковать.
«Квадратные головы» в последних матчах явно не преуспевали, да и атака команды не блещет в плане реализации.
Ставка: Победа «Мантовы» за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.10