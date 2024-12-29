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    Три зачетных балла для «Мантовы»?

    «Мантова» — «Реджана». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Серия B, 29 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мантова» — «Реджана»
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    «Мантова»
    29 декабря в 20-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Мантова» и «Реджана». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мантова» — «Реджана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 29 Декабря 2024 года

    Мантова

  • Мантова
    •  Мантова 17:00 AC Reggiana

    AC Reggiana

  • Италия. Серия B
    •

    «Мантова»

    Турнирное положение: «Вирджилиани» бьются за попадание в топ-8. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Мантова» не столь ярко атакует, отличившись 21 забитым мячом. А вот в свои ворота команда пропустила 23 раза.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела весьма успешно. «Вирджилиани» сумели переиграть «Фрозиноне» (3:1).

    А вот до того команда не сумела одолеть «Зюйдтироль» (2:2). При этом поединок с «Пизой» завершился обидным поражением (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Мантова» забила 9 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Вирджилиани» на один пункт отстают от первой восьмерки. А вот не проигрывает команда уже 2 матча кряду.

    Матчи против «Реджаны» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Мантова» проиграла 2 раза при 3 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Вирджилиани» постараются максимально воспользоваться фактором своей арены.

    «Реджана»

    Турнирное положение: «Квадратные головы» в нынешнем чемпионате явно не блистают. Ныне они находятся на 15 месте турнирной таблицы Серии B.

    Причем «Реджана» настреляла всего 17 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды результативно ошиблась 22 раза.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Квадратные головы» уступили «Читтаделле» (1:3).

    До того «Квадратные головы» проиграли «Модене» (0:1). А вот поединок с «Кремонезе» завершился уверенной победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Реджана» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Квадратные головы» проводят крайне слабый отрезок. Команда проиграла в двух своих последних поединках.

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    При этом «Реджана» сражается за выживание. Отрыв от опасной зоны вряд ли можно назвать комфортным — всего один зачетный балл.

    Пока что «квадратные головы» всеми силами пытаются отдалиться от опасной зоны. Вот только оборона команды дает результативный сбой в среднем чаще раза за матч.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. Тем паче, в атаке команда явно не преуспевает.

    Статистика для ставок

    • «Реджана» проиграла в 2 своих последних матчах

    • «Мантова» не проигрывает 2 матча кряду

    • «Реджана» в среднем забивает чуть реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мантова» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.60.

    Прогноз: «Мантова» явно постарается подтянуться к топ-8, и уж точно будет активно атаковать.

    «Квадратные головы» в последних матчах явно не преуспевали, да и атака команды не блещет в плане реализации.

    Ставка: Победа «Мантовы» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.10

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    «Мантова» — «Реджана»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на футбол. Три зачетных балла для «Мантовы»?
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