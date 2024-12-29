29 декабря в 20-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Мантова» и «Реджана». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мантова» — «Реджана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мантова»

Турнирное положение: «Вирджилиани» бьются за попадание в топ-8. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Мантова» не столь ярко атакует, отличившись 21 забитым мячом. А вот в свои ворота команда пропустила 23 раза.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела весьма успешно. «Вирджилиани» сумели переиграть «Фрозиноне» (3:1).

А вот до того команда не сумела одолеть «Зюйдтироль» (2:2). При этом поединок с «Пизой» завершился обидным поражением (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Мантова» забила 9 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Вирджилиани» на один пункт отстают от первой восьмерки. А вот не проигрывает команда уже 2 матча кряду.

Матчи против «Реджаны» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Мантова» проиграла 2 раза при 3 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Вирджилиани» постараются максимально воспользоваться фактором своей арены.

«Реджана»

Турнирное положение: «Квадратные головы» в нынешнем чемпионате явно не блистают. Ныне они находятся на 15 месте турнирной таблицы Серии B.

Причем «Реджана» настреляла всего 17 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды результативно ошиблась 22 раза.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Квадратные головы» уступили «Читтаделле» (1:3).

До того «Квадратные головы» проиграли «Модене» (0:1). А вот поединок с «Кремонезе» завершился уверенной победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Реджана» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Квадратные головы» проводят крайне слабый отрезок. Команда проиграла в двух своих последних поединках.

При этом «Реджана» сражается за выживание. Отрыв от опасной зоны вряд ли можно назвать комфортным — всего один зачетный балл.

Пока что «квадратные головы» всеми силами пытаются отдалиться от опасной зоны. Вот только оборона команды дает результативный сбой в среднем чаще раза за матч.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. Тем паче, в атаке команда явно не преуспевает.

Статистика для ставок

«Реджана» проиграла в 2 своих последних матчах

«Мантова» не проигрывает 2 матча кряду

«Реджана» в среднем забивает чуть реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мантова» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.60.

Прогноз: «Мантова» явно постарается подтянуться к топ-8, и уж точно будет активно атаковать.

«Квадратные головы» в последних матчах явно не преуспевали, да и атака команды не блещет в плане реализации.

Ставка: Победа «Мантовы» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.10