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    «Лестер» — «Вулверхэмптон». Хозяева лишь на два очка опережают зону вылета, но не опустятся ли они туда? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 1.90

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Вулверхэмптон»
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    Джейми Варди
    «Лестер» примет на своем поле «Вулверхэмптон» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 22 декабря и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лестер» — «Вулверхэмптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Декабря 2024 года

    Лестер

  • Лестер
    •  Лестер 17:00 Вулверхэмптон

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
    •

    «Лестер»

    Турнирное положение: «Лестер» по итогам 16-ти туров английской Премьер-лиги находится в нижней части таблицы, поэтому вовсю борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда находится на 17-й позиции и на два очка опережает зону вылета, которая начинается с 18-го места, а также на пять баллов — нынешнего соперника.

    Лестер — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел разгром от «Ньюкасла» (0:4).

    В предыдущем поединке в 15-м туре английского первенства «Лисы» теперь уже на собственном поле разошлись миром с «Брайтоном» с результатом 2:2.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Хермансен, Уинкс, Ндиди, Рикардо Перейра, Фатаву, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лестер» шесть раз проиграл при одной победе и двух ничьих.

    Такая форма рискует помешать хозяевам сыграть даже вничью, однако фактор своего поля, а также то, что соперник примерно соответствует их классу, все же позволяет им рассчитывать хотя бы на один балл.

    Джейми Варди — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с шестью голами.

    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Вулверхэмптон» по итогам 16-ти туров английской Премьер-лиги (АПЛ) находится в зоне вылета и также борется за выживание.

    Команда занимает предпоследнюю, 19-ю позицию и пять баллов отстает от спасительной 17-й строчки, где как раз и находится ее нынешний соперник.

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  • 18/12/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура АПЛ «Волки» в домашних стенах потерпели поражение от «Ипсвича» (1:2).

    Ранее в 15-м туре английского первенства коллектив также также остался без очков, с аналогичным результатом 1:2 уступив на выезде «Вест Хэму».

    Не сыграют: травмированы — Жозе Са, Сарабия, Траоре, Калайджич, Москера и Энсо Гонсалес, дисквалифицирован — Аит-Нури.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Вулверхэмптон» потерпел поражение.

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    Данная форма сулит гостям плохие шансы даже на ничью, особенно если учесть, что игра состоится в гостях, хотя соперник примерно соответствует их классу.

    Матеус Кунья — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из девяти последних матчей «Лестер» проиграл

    • в четырех последних матчах «Лестера» забивали больше 3,5 голов

    • в четырех последних матчах «Вулверхэмптон» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лестер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.50, победа «Вулверхэмптона» — в 2.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

    Вместе с тем, в четырех из пяти последних поединков гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли в четырех последних матчах.

    Ставка: «Лестер» победит за 2.50

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    «Лестер» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 22.12.2024. Прогнозы на футбол. Затянут ли «Волки» в трясину «Лис»?
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