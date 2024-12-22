Лестер
Вулверхэмптон
«Лестер»
Турнирное положение: «Лестер» по итогам 16-ти туров английской Премьер-лиги находится в нижней части таблицы, поэтому вовсю борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда находится на 17-й позиции и на два очка опережает зону вылета, которая начинается с 18-го места, а также на пять баллов — нынешнего соперника.
Лестер — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел разгром от «Ньюкасла» (0:4).
В предыдущем поединке в 15-м туре английского первенства «Лисы» теперь уже на собственном поле разошлись миром с «Брайтоном» с результатом 2:2.
Не сыграют: травмированы — Хермансен, Уинкс, Ндиди, Рикардо Перейра, Фатаву, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лестер» шесть раз проиграл при одной победе и двух ничьих.
Такая форма рискует помешать хозяевам сыграть даже вничью, однако фактор своего поля, а также то, что соперник примерно соответствует их классу, все же позволяет им рассчитывать хотя бы на один балл.
Джейми Варди — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с шестью голами.
«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: «Вулверхэмптон» по итогам 16-ти туров английской Премьер-лиги (АПЛ) находится в зоне вылета и также борется за выживание.
Команда занимает предпоследнюю, 19-ю позицию и пять баллов отстает от спасительной 17-й строчки, где как раз и находится ее нынешний соперник.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура АПЛ «Волки» в домашних стенах потерпели поражение от «Ипсвича» (1:2).
Ранее в 15-м туре английского первенства коллектив также также остался без очков, с аналогичным результатом 1:2 уступив на выезде «Вест Хэму».
Не сыграют: травмированы — Жозе Са, Сарабия, Траоре, Калайджич, Москера и Энсо Гонсалес, дисквалифицирован — Аит-Нури.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Вулверхэмптон» потерпел поражение.
Данная форма сулит гостям плохие шансы даже на ничью, особенно если учесть, что игра состоится в гостях, хотя соперник примерно соответствует их классу.
Матеус Кунья — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с восемью голами.
Статистика для ставок
- в шести из девяти последних матчей «Лестер» проиграл
- в четырех последних матчах «Лестера» забивали больше 3,5 голов
- в четырех последних матчах «Вулверхэмптон» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лестер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.50, победа «Вулверхэмптона» — в 2.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.67 и 2.20.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.
Вместе с тем, в четырех из пяти последних поединков гостей были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли в четырех последних матчах.
Ставка: «Лестер» победит за 2.50