Ипсвич Таун
Ньюкасл
«Ипсвич»
Турнирное положение: «Ипсвич» по итогам 16-ти туров английской Премьер-лиги находится внизу турнирной таблицы на 18-й позиции.
Команда пребывает в зоне вылета и на два очка отстает от спасительной 17-й позиции, а также на три балла опережает своего ближайшего преследователя.
Ипсвич Таун — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал победу над «Вулверхэмптоном» (2:1).
В предыдущем поединке в 16-м туре английского первенства «Трактористы» в домашних стенах потерпели поражение от «Борнмута» с результатом 1:2.
Не сыграют: травмированы — Туанзебе, Донасьен, Дилэп, Херст, Огбене, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на АПЛ, «Ипсвич» потерпел поражение при одной победе.
Такая форма сулит хозяевам небольшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в классе, пусть игра и состоится на их поле.
Александер Исак — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с семью голами.
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Ньюкасл» по итогам 16-ти туров английской Премьер-лиги находится в середине турнирной таблицы на 12-й позиции.
Команда на четыре очка отстает от зоны еврокубков, которая начинается с пятого места, а также на 11 пунктов опережает зону вылета (18-20-е позиции).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертьфинала Кубка английской Лиги «Сороки» в домашних стенах одержали крупную победу над «Брентфордом» (3:1).
Ранее в 16-м туре английского первенства коллектив сумел выиграть еще более разгромно, когда разобрался с «Лестером», забив сопернику четыре безответных мяча.
Не сыграют: травмированы — Поуп, Крафт, Ласселлс, Уилсон, дисквалифицирован — Жоэлинтон.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на АПЛ и Кубок Лиги, «Ньюкасл» выиграл и проиграл лишь раз в последних пяти матчах (двух ничьих).
Данная форма сулит гостям хорошие шансы на победу или по крайней мере на ничью, пусть даже и на выезде, особенно если учесть перевес в классе.
Лиам Дилэп — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с шестью голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Ипсвича» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Ньюкасла» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Ньюкасла» забивали больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 3.95, победа «Ипсвича» — в 4.60.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.
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Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в трех из них забивали оба соперника.
Вместе с тем, в двух последниъ поединках хозяев были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Ньюкасла».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45