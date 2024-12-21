«Ипсвич» примет на своем поле «Ньюкасл» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 21 декабря и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич» — «Ньюкасл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ипсвич»

Турнирное положение: «Ипсвич» по итогам 16-ти туров английской Премьер-лиги находится внизу турнирной таблицы на 18-й позиции.

Команда пребывает в зоне вылета и на два очка отстает от спасительной 17-й позиции, а также на три балла опережает своего ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал победу над «Вулверхэмптоном» (2:1).

В предыдущем поединке в 16-м туре английского первенства «Трактористы» в домашних стенах потерпели поражение от «Борнмута» с результатом 1:2.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Туанзебе, Донасьен, Дилэп, Херст, Огбене, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на АПЛ, «Ипсвич» потерпел поражение при одной победе.

Такая форма сулит хозяевам небольшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в классе, пусть игра и состоится на их поле.

Александер Исак — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с семью голами.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Ньюкасл» по итогам 16-ти туров английской Премьер-лиги находится в середине турнирной таблицы на 12-й позиции.

Команда на четыре очка отстает от зоны еврокубков, которая начинается с пятого места, а также на 11 пунктов опережает зону вылета (18-20-е позиции).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертьфинала Кубка английской Лиги «Сороки» в домашних стенах одержали крупную победу над «Брентфордом» (3:1).

Ранее в 16-м туре английского первенства коллектив сумел выиграть еще более разгромно, когда разобрался с «Лестером», забив сопернику четыре безответных мяча.

Не сыграют: травмированы — Поуп, Крафт, Ласселлс, Уилсон, дисквалифицирован — Жоэлинтон.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на АПЛ и Кубок Лиги, «Ньюкасл» выиграл и проиграл лишь раз в последних пяти матчах (двух ничьих).

Данная форма сулит гостям хорошие шансы на победу или по крайней мере на ничью, пусть даже и на выезде, особенно если учесть перевес в классе.

Лиам Дилэп — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Ипсвича» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Ньюкасла» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Ньюкасла» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 3.95, победа «Ипсвича» — в 4.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в трех из них забивали оба соперника.

Вместе с тем, в двух последниъ поединках хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Ньюкасла».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45