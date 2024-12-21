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    Отберет ли «Ипсвич» очки у «Ньюкасла»?

    «Ипсвич» — «Ньюкасл». На что ставить в матче середняка и аутсайдера 21 декабря в АПЛ? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 2.02

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    Прогноз и ставки на «Ипсвич» — «Ньюкасл»
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    Александер Исак
    «Ипсвич» примет на своем поле «Ньюкасл» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 21 декабря и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич» — «Ньюкасл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Декабря 2024 года

    Ипсвич Таун

  • Англия. Премьер-лига
    •  Ипсвич Таун 18:00 Ньюкасл

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
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    «Ипсвич»

    Турнирное положение: «Ипсвич» по итогам 16-ти туров английской Премьер-лиги находится внизу турнирной таблицы на 18-й позиции.

    Команда пребывает в зоне вылета и на два очка отстает от спасительной 17-й позиции, а также на три балла опережает своего ближайшего преследователя.

    Ипсвич Таун — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал победу над «Вулверхэмптоном» (2:1).

    В предыдущем поединке в 16-м туре английского первенства «Трактористы» в домашних стенах потерпели поражение от «Борнмута» с результатом 1:2.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Туанзебе, Донасьен, Дилэп, Херст, Огбене, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на АПЛ, «Ипсвич» потерпел поражение при одной победе.

    Такая форма сулит хозяевам небольшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в классе, пусть игра и состоится на их поле.

    Александер Исак — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с семью голами.

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Ньюкасл» по итогам 16-ти туров английской Премьер-лиги находится в середине турнирной таблицы на 12-й позиции.

    Команда на четыре очка отстает от зоны еврокубков, которая начинается с пятого места, а также на 11 пунктов опережает зону вылета (18-20-е позиции).

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  • 18/12/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертьфинала Кубка английской Лиги «Сороки» в домашних стенах одержали крупную победу над «Брентфордом» (3:1).

    Ранее в 16-м туре английского первенства коллектив сумел выиграть еще более разгромно, когда разобрался с «Лестером», забив сопернику четыре безответных мяча.

    Не сыграют: травмированы — Поуп, Крафт, Ласселлс, Уилсон, дисквалифицирован — Жоэлинтон.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на АПЛ и Кубок Лиги, «Ньюкасл» выиграл и проиграл лишь раз в последних пяти матчах (двух ничьих).

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    Данная форма сулит гостям хорошие шансы на победу или по крайней мере на ничью, пусть даже и на выезде, особенно если учесть перевес в классе.

    Лиам Дилэп — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Ипсвича» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Ньюкасла» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Ньюкасла» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 3.95, победа «Ипсвича» — в 4.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в трех из них забивали оба соперника.

    Вместе с тем, в двух последниъ поединках хозяев были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Ньюкасла».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45

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    «Ипсвич» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 21.12.2024. Прогнозы на футбол. Отберет ли «Ипсвич» очки у «Ньюкасла»?
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