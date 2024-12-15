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    «Ницца» разберётся с аутсайдером

    «Монпелье» — «Ницца». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига 1, 15 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Ницца»
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    Жереми Бога
    15 декабря в 15-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монпелье» и «Ницца». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монпелье» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 15 Декабря 2024 года

    Монпелье

  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 17:00 Ницца

    Ницца

  • Франция. Лига 1
    •

    «Монпелье»

    Турнирное положение: «Паладины» нынче осели на дне турнирной таблицы. На данный момент команда находится на 18 месте.

    При этом «Монпелье» в 14 матчах настрелял 13 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась аж 36 раз.

    Монпелье — Ницца: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда уступила. «Паладины» были биты «Лансом» (0:2).

    До того «Монпелье» не дал себя обидеть «Лиллю» (2:2). А вот встреча с «Сент-Этьеном» завершилась минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки отличились 5 мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Танги Кулибали — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Монпелье» уже на 5 зачетных пунктов отстает от спасительного 15 места. Да и оборона команды похожа на проходной двор.

    Поединки с «Ниццей» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Монпелье» победил 1 раз при трёх поражениях.

    Нет сомнений, что в этом поединке номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и мотивация оттолкнуться от дна таблицы у них огромная.

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Орлята» сражаются за выход в еврокубки. На текущий момент они находятся на 6 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    При этом «Ницца» лишь на 2 очка отстают от идущего пятым «Лиона». Да и забила команда 26 мячей при 17 пропущенных.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда досадно уступила. «Орлята» проиграли «Юниону» (1:2).

    До того команда с трудом справилась с «Гавром» (2:1). А вот поединок с «Лионом» завершился болезненной коллизией (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ницца» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 12 пропущенных.

    Не сыграют: Али Абди, Мельвин Бард, Мохамед-Али Чо, Данте, Антуан Менди, Юссуф Ндайшимие — травмированы.

    Состояние команды: «Орлята» в среднем забивают практически 2 гола за матч. Правда, команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

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    При этом «Ницца» проиграла в 2 своих последних выездных матчах. Зато в плане реализации у «орлят» все довольно позитивно.

    В кадровом плане у команды ситуация крайне сложная. Сразу несколько ведущих исполнителей пребывают в клубном лазарете.

    Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и оборона оппонента является самой слабой в Лиге 1.

    Статистика для ставок

    • «Монпелье» пропускает чаще всех в лиге — 36 мячей

    • «Ницца» проиграла в 2 своих последних выездных поединках

    • «Монпелье» не побеждал в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Ницца» неплохо смотрится в плане созидания и реализации голевых моментов.

    Номинальные гости намерены закрепиться в зоне еврокубков, так что явно будут активны в атаке.

    Ставка: Победа «Ниццы» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трёх мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.10

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    «Монпелье» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на футбол. «Ницца» разберётся с аутсайдером
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