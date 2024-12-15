Монпелье
Ницца
«Монпелье»
Турнирное положение: «Паладины» нынче осели на дне турнирной таблицы. На данный момент команда находится на 18 месте.
При этом «Монпелье» в 14 матчах настрелял 13 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась аж 36 раз.
Монпелье — Ницца: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда уступила. «Паладины» были биты «Лансом» (0:2).
До того «Монпелье» не дал себя обидеть «Лиллю» (2:2). А вот встреча с «Сент-Этьеном» завершилась минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки отличились 5 мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: Танги Кулибали — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Монпелье» уже на 5 зачетных пунктов отстает от спасительного 15 места. Да и оборона команды похожа на проходной двор.
Поединки с «Ниццей» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Монпелье» победил 1 раз при трёх поражениях.
Нет сомнений, что в этом поединке номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и мотивация оттолкнуться от дна таблицы у них огромная.
«Ницца»
Турнирное положение: «Орлята» сражаются за выход в еврокубки. На текущий момент они находятся на 6 месте турнирной таблицы Лиги 1.
При этом «Ницца» лишь на 2 очка отстают от идущего пятым «Лиона». Да и забила команда 26 мячей при 17 пропущенных.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда досадно уступила. «Орлята» проиграли «Юниону» (1:2).
До того команда с трудом справилась с «Гавром» (2:1). А вот поединок с «Лионом» завершился болезненной коллизией (1:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ницца» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 12 пропущенных.
Не сыграют: Али Абди, Мельвин Бард, Мохамед-Али Чо, Данте, Антуан Менди, Юссуф Ндайшимие — травмированы.
Состояние команды: «Орлята» в среднем забивают практически 2 гола за матч. Правда, команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.
При этом «Ницца» проиграла в 2 своих последних выездных матчах. Зато в плане реализации у «орлят» все довольно позитивно.
В кадровом плане у команды ситуация крайне сложная. Сразу несколько ведущих исполнителей пребывают в клубном лазарете.
Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и оборона оппонента является самой слабой в Лиге 1.
Статистика для ставок
- «Монпелье» пропускает чаще всех в лиге — 36 мячей
- «Ницца» проиграла в 2 своих последних выездных поединках
- «Монпелье» не побеждал в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
- 2.05Кальяри — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.30Майнц — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.00Ливерпуль — Фулхэм: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Прогноз: «Ницца» неплохо смотрится в плане созидания и реализации голевых моментов.
Номинальные гости намерены закрепиться в зоне еврокубков, так что явно будут активны в атаке.
Ставка: Победа «Ниццы» за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трёх мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.10