В воскресенье, 15 декабря, в 15-м туре французской Лиги 1 «Гавр» на своем поле примет «Старсбург». Начало поединка запланировано на 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Страсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гавр»

Турнирное положение: Нормандцы с 12 набранными очками идут предпоследними в таблице, но от безопасной строки отстают всего на балл.

«Гавр» выиграл четыре поединка и десять раз уходил с поля проигравшим, разница забитых и пропущенных составляет 11:26.

Последние матчи: В двух своих предыдущих сыгранных поединках «темно-синие» потерпели два минимальных поражения, поочередно уступив на своем поле 0:1 «Анже» и на выезде 1:2 «Ницце» в прошлом туре. Перед этим они одолели 2:0 «Нант» на его поле.

Не сыграют: Янн Китала и Уалид Эль-Хаджам травмированы.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: За предыдущие 11 встреч чемпионата страны «Гавр» проиграл в девяти случаях и дважды смог победить, оба раза одолев соседей по турнирной таблице. И стоит отметить, что семь из девяти фиаско были без забитых мячей. А отличится команда смогла только пять раз за этот 11-матчевый период.

«Страсбург»

Турнирное положение: Эльзасцы с 14 зачетными пунктами находятся на 14 строке в таблице, но всего на балл опережают красную зону.

«Страсбург» выиграл три поединка из 14 проведенных, пять встреч свел вничью и шесть матчей проиграл, разница мячей составляет 22:27.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Гонщики» в прошлом туре чемпионата на своей территории поделили очки с «Реймсом», сыграв 0:0. А до этого они проиграли четыре поединка кряду, уступив за это время в гостях 0:2 «Сент-Этьену», 1:2 «Ницце» и 1:3 «Бресту», а также дома 1:3 «Монако».

Не сыграют: Алаа Беллаарух, Калеб Вайли и Абакар Силла находятся в лазарете команды.

Состояние команды: «Страсбург» к данному поединку подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией. В этот отрезок коллектив расписал одну мировую и потерпел четыре поражений, но только дважды за данный промежуток игр он не забивал. До этого же неудачного периода эльзасцы в родных пенатах справились с «Нантом», победив со счетом 3:1. И отметим, что в гостях «Страсбург» в этом чемпионате еще не побеждал, проиграв пять встреч и семи при двух ничьих.

Статистика для ставок

В прошлом розыгрыше Лиги 1 эти клубы обменялись домашними викториями — 3:1 и 1:2

В трех предыдущих очных противостояниях данных команд играла ставка обе забьют и ТБ 2,5

Дома «Гавр» в этом чемпионате выиграл два матча при пяти фиаско

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Страсбурга» — 2.48, победа «Гавр» — 3.00, ничья — 3.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.85 соответственно.

Прогноз: Обе команды находятся не в лучшем состоянии, но фактор своего поле должен помочь «Гавру» в этом поединке не остаться без баллов.

Рекомендуемая ставка: победа «Гавра» с форой 0 за 2.14.

Прогноз: И также еще здесь прогнозируем верховой исход, так как в последнее время в играх между собой эти команды выдавали результативные поединки.

Ставка: ТБ 2,5 за 2.02.