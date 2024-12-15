ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Коул ПалмерРазбазаренные сокровища. Ошибки академии «Манчестер Сити», которые усилили конкурентов «Ювентус» — «Манчестер Сити»«Реал» и «ПСЖ» приходят в себя, штопор «Ман Сити» продолжается: Итоги 6-го тура Лиги чемпионов Astro BotОбзор Astro Bot: Больше, чем прогулка по тропам воспоминаний
    Все новости спорта

    «Гавр» пополнит свою копилку очками?

    «Гавр» — «Страсбург». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 15 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Гавр Прогнозы на Страсбург Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Гавр» — «Страсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Гавр»
    В воскресенье, 15 декабря, в 15-м туре французской Лиги 1 «Гавр» на своем поле примет «Старсбург». Начало поединка запланировано на 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Страсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 15 Декабря 2024 года

    Гавр

  • Франция. Лига 1
    •  Гавр 19:00 Страсбург

    Страсбург

  • Франция. Лига 1
    •

    «Гавр»

    Турнирное положение: Нормандцы с 12 набранными очками идут предпоследними в таблице, но от безопасной строки отстают всего на балл.

    «Гавр» выиграл четыре поединка и десять раз уходил с поля проигравшим, разница забитых и пропущенных составляет 11:26.

    Гавр — Страсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В двух своих предыдущих сыгранных поединках «темно-синие» потерпели два минимальных поражения, поочередно уступив на своем поле 0:1 «Анже» и на выезде 1:2 «Ницце» в прошлом туре. Перед этим они одолели 2:0 «Нант» на его поле.

    Не сыграют: Янн Китала и Уалид Эль-Хаджам травмированы.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: За предыдущие 11 встреч чемпионата страны «Гавр» проиграл в девяти случаях и дважды смог победить, оба раза одолев соседей по турнирной таблице. И стоит отметить, что семь из девяти фиаско были без забитых мячей. А отличится команда смогла только пять раз за этот 11-матчевый период.

    «Страсбург»

    Турнирное положение: Эльзасцы с 14 зачетными пунктами находятся на 14 строке в таблице, но всего на балл опережают красную зону.

    «Страсбург» выиграл три поединка из 14 проведенных, пять встреч свел вничью и шесть матчей проиграл, разница мячей составляет 22:27.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Гонщики» в прошлом туре чемпионата на своей территории поделили очки с «Реймсом», сыграв 0:0. А до этого они проиграли четыре поединка кряду, уступив за это время в гостях 0:2 «Сент-Этьену», 1:2 «Ницце» и 1:3 «Бресту», а также дома 1:3 «Монако».

    Не сыграют: Алаа Беллаарух, Калеб Вайли и Абакар Силла находятся в лазарете команды.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: «Страсбург» к данному поединку подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией. В этот отрезок коллектив расписал одну мировую и потерпел четыре поражений, но только дважды за данный промежуток игр он не забивал. До этого же неудачного периода эльзасцы в родных пенатах справились с «Нантом», победив со счетом 3:1. И отметим, что в гостях «Страсбург» в этом чемпионате еще не побеждал, проиграв пять встреч и семи при двух ничьих.

    Статистика для ставок

    • В прошлом розыгрыше Лиги 1 эти клубы обменялись домашними викториями — 3:1 и 1:2

    • В трех предыдущих очных противостояниях данных команд играла ставка обе забьют и ТБ 2,5

    • Дома «Гавр» в этом чемпионате выиграл два матча при пяти фиаско

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Страсбурга» — 2.48, победа «Гавр» — 3.00, ничья — 3.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: Обе команды находятся не в лучшем состоянии, но фактор своего поле должен помочь «Гавру» в этом поединке не остаться без баллов.

    Рекомендуемая ставка: победа «Гавра» с форой 0 за 2.14.

    Прогноз: И также еще здесь прогнозируем верховой исход, так как в последнее время в играх между собой эти команды выдавали результативные поединки.

    Ставка: ТБ 2,5 за 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Россия 25 — Беларусь
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Престон Норт Энд — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Эспаньол — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кальяри — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Казахстан — Сборная мира КХЛ
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аугсбург — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Унион — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Боруссия М — Хольштайн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Плимут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Гавр» — «Страсбург»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на футбол. «Гавр» пополнит свою копилку очками?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры