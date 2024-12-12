Олимпия Любляна
Серкль Брюгге
«Олимпия»
Турнирная таблица: После матчей 4 тура «Олимпия» поднялась с 10 на 7 место в Лиге конференций, клуб из Словении набрал 9 очков
Последние матчи: В 4 туре Лиги конференций «Олимпия» одержала домашнюю победу в матче против команды «Ларн» (1:0).
Олимпия Любляна — Серкль Брюгге: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В Лиге конференций «Олимпия» одержала три победы и потерпела одно поражение. В четрых матчах словенский коллектив забил 6 мячей и пропустил 2 гола.
«Серкль Брюгге»
Турнирное положение: «Серкль Брюгге» сделал рывок в таблице Лиги конференций, поднявшись с 15 на 11 место.Бельгийский клубы набрал 7 очков.
Последние матчи: В минувшем туре Лиги конференций «Серкль Брюгге» одержал победу в матче против «Хартса» (2:0).
Не сыграют: Из-за травмы колена команде не сможет помочь Брунинью.
Состояние команды: В Лиге конференций «Секль Брюгге» одержал две победы, одну встречу сыграл вничью, и потерпел одно поражение.
Статистика для ставок
- В последних пяти матчах «Олимпия» выиграла три матча и две игры свела к ничейному результату
- «Серкль Брюгге» не может выиграть в третьем матче подряд: 1 ничья и 2 поражения
- «Олимпия» и «Серкль Брюгге» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Олимпия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.48, а победа «Серкль Брюгге» — в 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.09 и 1.78.
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Прогноз: У «Олимпии» есть прекрасная возможность одержать победу над соперником, так как у словенского коллектива наблюдается беспроигрышная серия, которая состоит из 5 матчей.
Ставка: Фора «Олимпии» (-1) с коэффициентом 3.10.
Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.09.