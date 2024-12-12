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    Продлит ли «Олимпия» беспроигрышную серию?

    «Олимпия» — «Серкль Брюгге». Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Лига конференций, 12 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Олимпия» — «Серкль Брюгге»
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    «Олимпия» — «Ларн»
    «Олимпия» сыграет против «Серкль Брюгге» в 5 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 декабря, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Олимпия» — «Серкль Брюгге», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 12 Декабря 2024 года

    Олимпия Любляна

  • Лига конференций. Этап лиги
    •  Олимпия Любляна 20:45 Серкль Брюгге

    Серкль Брюгге

  • Брюгге
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    «Олимпия»

    Турнирная таблица: После матчей 4 тура «Олимпия» поднялась с 10 на 7 место в Лиге конференций, клуб из Словении набрал 9 очков

    Последние матчи: В 4 туре Лиги конференций «Олимпия» одержала домашнюю победу в матче против команды «Ларн» (1:0).

    Олимпия Любляна — Серкль Брюгге: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В Лиге конференций «Олимпия» одержала три победы и потерпела одно поражение. В четрых матчах словенский коллектив забил 6 мячей и пропустил 2 гола.

    «Серкль Брюгге»

    Турнирное положение: «Серкль Брюгге» сделал рывок в таблице Лиги конференций, поднявшись с 15 на 11 место.Бельгийский клубы набрал 7 очков.

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    • Последние матчи: В минувшем туре Лиги конференций «Серкль Брюгге» одержал победу в матче против «Хартса» (2:0).

    Не сыграют: Из-за травмы колена команде не сможет помочь Брунинью.

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    Состояние команды: В Лиге конференций «Секль Брюгге» одержал две победы, одну встречу сыграл вничью, и потерпел одно поражение.

    Статистика для ставок

    • В последних пяти матчах «Олимпия» выиграла три матча и две игры свела к ничейному результату

    • «Серкль Брюгге» не может выиграть в третьем матче подряд: 1 ничья и 2 поражения

    • «Олимпия» и «Серкль Брюгге» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Олимпия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.48, а победа «Серкль Брюгге» — в 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.09 и 1.78.

    Прогноз: У «Олимпии» есть прекрасная возможность одержать победу над соперником, так как у словенского коллектива наблюдается беспроигрышная серия, которая состоит из 5 матчей.

    Ставка: Фора «Олимпии» (-1) с коэффициентом 3.10.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.09.

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    «Олимпия» — «Серкль Брюгге»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на футбол. Продлит ли «Олимпия» беспроигрышную серию?
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