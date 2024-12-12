«Млада-Болеслав» сыграет против «Ягеллонии» в 5 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Млада-Болеслав» — «Ягеллония», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Млада-Болеслав»

Турнирное положение: Чешский клуб занимает в основном этапе Лиги конференций 30 место, «Млада-Болеслав» набрала первые три очка в турнире.

Последние матчи: «Млада-Болеслав» в стартовых играх Лиги конференций потерпел поражения в матчах против армянского «Ноа» (0:2) и швейцарского «Лугано» (0:1). В чёрную полосу игр также вошел поединок против португальской «Витории» (1:2).

В четвертом туре чехи одержали первую победу в ЛК, переиграв на своем поле испанский «Бетис» (2:1).

Не сыграют: Команде из-за травм не смогут помочь полузащитник Давид Козел и нападающий Лукаш Машек.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В четырёх матчах Лиги конференций «Млада-Болеслав» одержал одну победу и потерпел три поражения.

«Ягеллония»

Турнирное положение: «Ягеллония» входит в число лидеров Лиги конференций, за плечами команды 10 набранных очков из 3 место в турнирной таблице.

Последние матчи: «Ягеллония» в первом туре еврокубка одержала победу над «Копенгагеном» (2:1), а во втором оказалась сильнее молдавского чемпиона «Петрокуба» (2:0). В третьем туре польский клуб добился победы над «Мольде» (3:0).

В четвертом туре «Ягеллония» потеряла очки, но и не проиграла, сыграв вничью со словенским «Целе» (3:3).

Не сыграют: 2 игрока польского клуба находятся в лазарете: Моутиньо и Войдаковски.

Состояние команды: «Ягеллония» в четырёх матчах Лиги конференций одержала три победы и одну встречу сыграла вничью.

Статистика для ставок

Победная серия «Млады-Болеслав» составляет 4 матча

«Ягеллония» не проигрывает 18 матчей: 12 побед и 6 ничьи

«Бетис» и «Млада-Болеслав» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Млада-Болеслав» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.80, а победа «Ягеллонии» — в 3.19.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.26.

Прогноз: «Ягеллония» на голову сильнее своего оппонента, к тому же команда ещё не проигрывала в этом розыгрыше Лиги конференций. Ставим на победу гостевой команды.

Ставка: Победа «Ягеллонии» с коэффициентом 3.19.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что «Ягеллония» не проиграет, так как команда идет без поражений уже 18 матчей подряд.

Ставка: «Ягеллония» не проиграет с коэффициентом 1.72.