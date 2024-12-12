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    «Ягеллония» сохранит беспроигрышную серию?

    «Млада-Болеслав» — «Ягеллония». Ставка (к. 3.19) и прогноз на футбол, Лига конференций, 12 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Млада-Болеслав» — «Ягеллония»
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    «Ягеллония»
    «Млада-Болеслав» сыграет против «Ягеллонии» в 5 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Млада-Болеслав» — «Ягеллония», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 12 Декабря 2024 года

    Млада-Болеслав

  • Млада-Болеслав
    •  Млада-Болеслав 23:00 Ягеллония

    Ягеллония

  • Белосток
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    «Млада-Болеслав»

    Турнирное положение: Чешский клуб занимает в основном этапе Лиги конференций 30 место, «Млада-Болеслав» набрала первые три очка в турнире.

    Последние матчи: «Млада-Болеслав» в стартовых играх Лиги конференций потерпел поражения в матчах против армянского «Ноа» (0:2) и швейцарского «Лугано» (0:1). В чёрную полосу игр также вошел поединок против португальской «Витории» (1:2).

    В четвертом туре чехи одержали первую победу в ЛК, переиграв на своем поле испанский «Бетис» (2:1).

    Не сыграют: Команде из-за травм не смогут помочь полузащитник Давид Козел и нападающий Лукаш Машек.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В четырёх матчах Лиги конференций «Млада-Болеслав» одержал одну победу и потерпел три поражения.

    «Ягеллония»

    Турнирное положение: «Ягеллония» входит в число лидеров Лиги конференций, за плечами команды 10 набранных очков из 3 место в турнирной таблице.

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    • Последние матчи: «Ягеллония» в первом туре еврокубка одержала победу над «Копенгагеном» (2:1), а во втором оказалась сильнее молдавского чемпиона «Петрокуба» (2:0). В третьем туре польский клуб добился победы над «Мольде» (3:0).

    В четвертом туре «Ягеллония» потеряла очки, но и не проиграла, сыграв вничью со словенским «Целе» (3:3).

    Не сыграют: 2 игрока польского клуба находятся в лазарете: Моутиньо и Войдаковски.

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    Состояние команды: «Ягеллония» в четырёх матчах Лиги конференций одержала три победы и одну встречу сыграла вничью.

    Статистика для ставок

    • Победная серия «Млады-Болеслав» составляет 4 матча

    • «Ягеллония» не проигрывает 18 матчей: 12 побед и 6 ничьи

    • «Бетис» и «Млада-Болеслав» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Млада-Болеслав» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.80, а победа «Ягеллонии» — в 3.19.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.26.

    Прогноз: «Ягеллония» на голову сильнее своего оппонента, к тому же команда ещё не проигрывала в этом розыгрыше Лиги конференций. Ставим на победу гостевой команды.

    Ставка: Победа «Ягеллонии» с коэффициентом 3.19.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что «Ягеллония» не проиграет, так как команда идет без поражений уже 18 матчей подряд.

    Ставка: «Ягеллония» не проиграет с коэффициентом 1.72.

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    «Млада-Болеслав» — «Ягеллония»: прогноз, ставка (3.19), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на футбол. «Ягеллония» сохранит беспроигрышную серию?
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