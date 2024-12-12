Млада-Болеслав
Ягеллония
«Млада-Болеслав»
Турнирное положение: Чешский клуб занимает в основном этапе Лиги конференций 30 место, «Млада-Болеслав» набрала первые три очка в турнире.
Последние матчи: «Млада-Болеслав» в стартовых играх Лиги конференций потерпел поражения в матчах против армянского «Ноа» (0:2) и швейцарского «Лугано» (0:1). В чёрную полосу игр также вошел поединок против португальской «Витории» (1:2).
В четвертом туре чехи одержали первую победу в ЛК, переиграв на своем поле испанский «Бетис» (2:1).
Не сыграют: Команде из-за травм не смогут помочь полузащитник Давид Козел и нападающий Лукаш Машек.
Состояние команды: В четырёх матчах Лиги конференций «Млада-Болеслав» одержал одну победу и потерпел три поражения.
«Ягеллония»
Турнирное положение: «Ягеллония» входит в число лидеров Лиги конференций, за плечами команды 10 набранных очков из 3 место в турнирной таблице.
Последние матчи: «Ягеллония» в первом туре еврокубка одержала победу над «Копенгагеном» (2:1), а во втором оказалась сильнее молдавского чемпиона «Петрокуба» (2:0). В третьем туре польский клуб добился победы над «Мольде» (3:0).
В четвертом туре «Ягеллония» потеряла очки, но и не проиграла, сыграв вничью со словенским «Целе» (3:3).
Не сыграют: 2 игрока польского клуба находятся в лазарете: Моутиньо и Войдаковски.
Состояние команды: «Ягеллония» в четырёх матчах Лиги конференций одержала три победы и одну встречу сыграла вничью.
Статистика для ставок
- Победная серия «Млады-Болеслав» составляет 4 матча
- «Ягеллония» не проигрывает 18 матчей: 12 побед и 6 ничьи
- «Бетис» и «Млада-Болеслав» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Млада-Болеслав» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.80, а победа «Ягеллонии» — в 3.19.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.26.
- 2.65Ювентус — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.25Боруссия Д — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.87Атлетико — Слован: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Ягеллония» на голову сильнее своего оппонента, к тому же команда ещё не проигрывала в этом розыгрыше Лиги конференций. Ставим на победу гостевой команды.
Ставка: Победа «Ягеллонии» с коэффициентом 3.19.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что «Ягеллония» не проиграет, так как команда идет без поражений уже 18 матчей подряд.
Ставка: «Ягеллония» не проиграет с коэффициентом 1.72.