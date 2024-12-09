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    «Газиантеп» дома сможет обыграть «Ризеспор»

    «Газиантеп» — «Ризеспор». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 9 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Газиантеп» — «Ризеспор»
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    «Газиантеп»
    В понедельник, 9 декабря, в 15-м туре турецкой Суперлиги «Газиантеп» на своем поле сыграет против «Ризеспора». Начало поединка запланировано на 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Газиантеп» — «Ризеспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 09 Декабря 2024 года

    Газиантеп

  • Газиантеп
    •  Газиантеп 20:00 Ризеспор

    Ризеспор

  • Ризе
    •

    «Газиантеп»

    Турнирное положение: Этот коллектив с 15 зачетными пунктами разместился на 14 строке в таблице и на три балла опережает зону вылета.

    «Газиантеп» отпраздновал четыре виктории, три поединка свел вничью и потерпел шесть поражений, разница забитых и пропущенных составляет 19:21.

    Газиантеп — Ризеспор: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В минувшем туре чемпионата страны «красно-черные» на выезде потерпели фиаско от «Фенербахче» со счетом 1:3. А ранее они в родных стенах разгромили «Башакшехир» 3:0 и в гостях уступили со счетом 1:3 «Хатайспору».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Газиантеп» в отрезке семи предыдущих своих встреч потерпел только два поражения. Два раза за это время он еще играл вничью и добился трех выигрышей, которые пришлись на пять последних поединков команды. Правда, все они были домашними. А вот на выезде в текущем розыгрыше Суперлиги коллектив еще не побеждал, проиграв пять матчей из шести сыгранных при одной ничьей.

    «Ризеспор»

    Турнирное положение: Данная команда с 19 очками идет на девятой строке, уступая пятой позиции три пункта.

    «Ризеспор» по шесть раз в текущем чемпионате побеждал и проигрывал, а также один поединок свел вничью, разница забитых и пропущенных составляет 15:20.

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    • Последние матчи: «Черноморские ястребы» вышли победителями из своих трех предыдущих встреч первенства страны, поочередно обыграв 2:1 на выезде «Эюпспор», а также на своем поле 3:1 «Трабзонспор» и 3:0 «Кайсериспор» в прошлом туре.

    Не сыграют: Хавбек Яннис Папаниколау будет отбывать дисквалификацию.

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    Состояние команды: К этой игре «Ризеспор» подходит с 4-матчевой победной серией с учетом всех турниров. Непосредственно в чемпионате Турции команда за это время отпраздновала три виктории, забив за это время восемь голов при всего двух пропущенных. Всего же в отрезке семи предыдущих матчей во всех соревнованиях коллектив смог выиграть в шести из них и раз уступил.

    Статистика для ставок

    • В прошлом чемпионате эти клубы обменялись домашними викториями — 2:0 и 1:3

    • Три из четырех предыдущих встреч данных команд завершились на ТМ 2,5

    • Только в двух из семи минувших очных поединков этих клубов играла ставка обе забьют

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Газиантепа» — 2.53, победа «Ризеспора» — 2.73, ничья — 3.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.81 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: Ставим здесь на низовой исход, исходя из того, что между собой эти коллективы в последнее время в основном выдавали не особо результативные поединки.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 2.00.

    Прогноз: И также еще здесь поставим на победу «Газиантепа», который в родных стенах выступает сильно и зачастую справляется со своим предстоящим противником.

    Ставка: победа «Газиантепа» за 2.53.

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    «Газиантеп» — «Ризеспор»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.12.2024. Прогнозы на футбол. «Газиантеп» дома сможет обыграть «Ризеспор»
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