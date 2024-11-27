27 ноября в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» на своем поле сыграет против «Штутгарта». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Штутгарт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: «Црвена Звезда» после четырех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 35-е место с отставанием в пять очков от зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда не набрала ни одного балла, потерпев поражения на выезде от «Интера» (0:4) и «Монако»(1:5), а также дома от «Бенфики» (1:2) и «Барселоны» (2:5).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках сербского первенства «Црвена Звезда» на чужом поле обыграла «ОФК Белград» (1:0).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 14-ти поединков находится на первой позиции, опережая на 11 очков от «Младост Лучани», который провел на два поединка больше.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Црвена Звезда» выиграла четыре раза при одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам вроде как неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее, соперник все же превосходит его в классе.

Милсон — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с двумя голами.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» после четырех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 27-ю позицию с отставанием в один балл от зоны плей-офф (9-24 места).

Команда набрала четыре очка после того, как в первых турах на выезде проиграла «Реалу» (1:1) и «Аталанте» (0:2), а также дома сыграла вничью со «Спартой» Прага (1:1) и одолела «Ювентус» (1:0).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках немецкого первенства «Штутгарт» на своем поле обыграл «Бохум» (2:0).

Коллектив в своем национальном чемпионате занимает девятую строчку, отставая на один балл от зоны еврокубков, а также на четыре очка от зоны Лиги чемпионов.

Не сыграют: травмированы — Аль Дахиль, Туре, Оливьер, левелинг, Раймунд, Загаду, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Штутгарт» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде как не обещает гостям хороших шансов на три очка, тем не менее, вряд ли этот фактор будет решающим, если учесть преимущество швабов в классе.

Три гола команды в Лиге чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Црвена Звезда» не проиграла, а даже выиграла

в трех из четырех последних матчей «Црвены Звезды» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Штутгарта» забивали меньше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 4.00, победа «Црвены Звезды» — в 4.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.25.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.

При этом в последнем поединке хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в трех из четырех последних матчей гостей.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.25