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    «Алай» начнет без увертюр

    «Алай» — «Нефтчи» Кочкор-Ата. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 21 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Алай» — «Нефтчи» Кочкор-Ата
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    «Алай»
    21 ноября в 26-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алай» и «Нефтчи» Кочкор-Ата. Начало игры — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алай» — «Нефтчи» Кочкор-Ата, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 21 Ноября 2024 года

    Алай

  • Ош
    •  Алай 11:00 Нефтчи Кочкор-Ата

    Нефтчи Кочкор-Ата

  • Кочкор-Ата
    •

    «Алай»

    Турнирное положение: «Алай» сражается за бронзовые медали. Ныне команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алай» отстает от искомой третьей строчки на 4 очка. При этом команде нужно побеждать в двух последних турах.

    Последние матчи: в минувшем туре команда сумела добыть три очка. «Алга» была обыграна со счетом 2:1.

    При этом «Алай» до того минимально переиграл «Талант». Зато немногим ранее команда минимально уступила «Дордою».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 5 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Алай» не столь успешен в плане реализации — 34 забитых мяча в 25 матчах. А вот оборона дает сбои в среднем гол за матч.

    Матчи с «Нефтчи» Кочкор-Ата для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Алай» проиграл 1 раз при 4 ничьих.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. В случае виктории команда приблизится ко второй строчке на расстояние вытянутой руки.

    «Нефтчи» Кочкор-Ата

    Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата уже ни на что не претендует. Команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Нефтчи» Кочкор-Ата имеет не столь надежные тылы. В 25 поединках чемпионата Кыргызстана команда пропустила 37 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела коллизию. «Нефтяники» минимально уступили «Илбирсу».

    При этом до того команда не смогла переиграть «Кыргызалтын» (2:2). А вот встреча с «Абдыш-Атой» завершилась поражением (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтчи» Кочкор-Ата проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ныне «Нефтчи» Кочкор-Ата находится не в лучших своих кондициях. Последняя виктория датирована еще концом августа.

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    В двух своих последних выездных матчах чемпионата «Нефтчи» Кочкор-Ата не забил ни разу. Да и атака действует не столь ярко, настреляв 34 мяча.

    При этом команда не побеждает «Алай» уже 3 года. Да и мотивация на заключительные туры у «нефтяников» невысокая.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Нефтяники» намерены воспользоваться своими шансами в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Алай» в среднем пропускает аккурат гол за матч

    • «Нефтяники» уже 3 года не побеждали «Алай»

    • «Нефтчи» Кочкор-Ата не побеждает с конца августа

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.85.

    Прогноз: «Алай» явно постарается максимально быстро воспользоваться преимуществом своей арены.

    Номинальные хозяева сражаются за бронзовые медали чемпионата, так что стоит ожидать голевого шоу.

    Ставка: Победа «Алая» в 1 тайме за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

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    «Алай» — «Нефтчи» Кочкор-Ата: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 21.11.2024. Прогнозы на футбол. «Алай» начнет без увертюр
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