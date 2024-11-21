21 ноября в 26-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алай» и «Нефтчи» Кочкор-Ата. Начало игры — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алай» — «Нефтчи» Кочкор-Ата, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Алай»

Турнирное положение: «Алай» сражается за бронзовые медали. Ныне команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Алай» отстает от искомой третьей строчки на 4 очка. При этом команде нужно побеждать в двух последних турах.

Последние матчи: в минувшем туре команда сумела добыть три очка. «Алга» была обыграна со счетом 2:1.

При этом «Алай» до того минимально переиграл «Талант». Зато немногим ранее команда минимально уступила «Дордою».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 5 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Алай» не столь успешен в плане реализации — 34 забитых мяча в 25 матчах. А вот оборона дает сбои в среднем гол за матч.

Матчи с «Нефтчи» Кочкор-Ата для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Алай» проиграл 1 раз при 4 ничьих.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. В случае виктории команда приблизится ко второй строчке на расстояние вытянутой руки.

«Нефтчи» Кочкор-Ата

Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата уже ни на что не претендует. Команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Нефтчи» Кочкор-Ата имеет не столь надежные тылы. В 25 поединках чемпионата Кыргызстана команда пропустила 37 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела коллизию. «Нефтяники» минимально уступили «Илбирсу».

При этом до того команда не смогла переиграть «Кыргызалтын» (2:2). А вот встреча с «Абдыш-Атой» завершилась поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтчи» Кочкор-Ата проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ныне «Нефтчи» Кочкор-Ата находится не в лучших своих кондициях. Последняя виктория датирована еще концом августа.

В двух своих последних выездных матчах чемпионата «Нефтчи» Кочкор-Ата не забил ни разу. Да и атака действует не столь ярко, настреляв 34 мяча.

При этом команда не побеждает «Алай» уже 3 года. Да и мотивация на заключительные туры у «нефтяников» невысокая.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Нефтяники» намерены воспользоваться своими шансами в контригре.

Статистика для ставок

«Алай» в среднем пропускает аккурат гол за матч

«Нефтяники» уже 3 года не побеждали «Алай»

«Нефтчи» Кочкор-Ата не побеждает с конца августа

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.85.

Прогноз: «Алай» явно постарается максимально быстро воспользоваться преимуществом своей арены.

Номинальные хозяева сражаются за бронзовые медали чемпионата, так что стоит ожидать голевого шоу.

Ставка: Победа «Алая» в 1 тайме за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05