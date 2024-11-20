20 ноября в 34-м туре бразильской Серии А «Коринтианс» на своем поле примет «Крузейро». Начало поединка запланировано на 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Коринтианс» — «Крузейро», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Коринтианс»

Турнирное положение: Коллектив из Сан-Паулу с 41 баллом за пять туров до финиша чемпионата идет на 11 строке, но зону вылета опережает всего на четыре очка.

«Коринтианс» выиграл 10 матчей из 33 проведенных, 11 встреч свел вничью и 12 раз проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 39:41.

Последние матчи: «Всемогущие» вышли победителями из трех своих последних игр чемпионата. В прошлом туре они на выезде смогли переиграть «Виторию» со счетом 2:1. А перед этим они поочередно обыграли с сухим счетом в гостях «Куябу» и на своей территории «Палмейрас» 2:0.

Не сыграют: Лазарет команды переполнен. И среди потерь есть несколько ведущих исполнителей.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В рамках Серии А «Коринтианс» не знает горечи поражений вот уже на протяжении пяти матчей. За этот удачный период коллектив расписал одну мировую и четыре поединка смог выиграть. А проиграла команда только раз за предыдущие восемь встреч с учетом всех турниров, уступив аргентинскому «Расингу» 1:2 в полуфинале южноамериканского кубка и не вышли в финал.

«Крузейро»

Турнирное положение: Клуб из города Белу-Оризонти с 47 очками разместился на седьмой строке в турнирной таблице, но от восьмой оторвался всего лишь на пункт.

«Крузейро» выиграл 13 игр из 33 проведенных, восемь раз сыграл вничью и 12 встреч проиграл, разница мячей составляет 38:35.

Последние матчи: «Лисы» смогли выиграть свой последний поединок в чемпионате страны, переиграв в родных стенах «Крисиуму» со счетом 2:1. А вот перед этим они уступили в двух поединках подряд, поочередно проиграв в гостях «Атлетико Паранаэнсе» 0:3 и на своем поле «Фламенго» 0:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Крузейро» вышел победителем из своей предыдущей игры чемпионата Бразилией. И данной викторией коллектив прервал свою 7-матчевую безвыигрышную серию в рамках Серии А, в которой расписал три мировых исхода и потерпел четыре фиаско. И отметим ,что в отличие от своего предстоящего оппонента «Крузейро» смог выйти в финал южноамериканского кубка, одолев в полуфинале аргентинский «Ланус».

Статистика для ставок

В первом круге этого чемпионата «Крузейро» разгромил на своем поле «Коринтианс» со счетом 3:0

«Коринтианс» дома обыграл «Крузейро» только раз за предыдущие три игры

В трех из четырех минувших очных противостояниях этих клубов забивали обе стороны

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Коринтианса» букмекеры дают коэффициент 1.40. Ничья оценена в 4.40, а победа «Крузейро» оценена в 9.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.66 соответственно.

Прогноз: Исходя из очной статистики противостояний этих клубов, рекомендуем здесь ставить на обмен голами, ведь в трех из четырех предыдущих встреч между собой забивали обе стороны.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.60.

Прогноз: И еще поставим здесь на гостей с Х, так как «Крузейро» весьма неплохо выступает против «Коринтианса» на его поле.

Ставка: Х2 за 3.00.