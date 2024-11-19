Во вторник, 19 ноября в рамках 12-го тура отборочного цикла к ЧМ-2026 в зоне Южная Америка сборная Боливии на своем поле примет национальную команду Парагвая. Стартовый свисток будет дан в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боливия — Парагвай, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Боливия

Турнирное положение: Боливия по итогам 11-ти туров квалификации на чемпионат мира занимает третью с конца, восьмую позицию с 12-ю очками.

Команда на четыре очка отстает от зоны выхода ЧМ-2026, куда выходят шесть лучших сборных отбора, а также по дополнительным показателям уступает зоне плей-офф (седьмое место).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура квалификации на мундиаль сборная на выезде потерпела разгром от Эквадора (0:4).

Эта крупная неудача стала для «Зеленых» второй кряду — ранее на выезде их попросту деклассировала Аргентина. Этот матч также пришелся на квалификацию на мундиаль-2026.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах (оба — в рамках отбора на мундиаль) Боливия проиграла после победной серии в три поединка.

Такая форма заставляет сомневаться в хороших шансах хозяев на победу, пусть даже и на своем поле, если учесть, что их нынешний соперник сейчас явно на ходу.

Мигель Терсерос — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Парагвай

Турнирное положение: Парагвай по итогам 11-ти туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает шестую позицию с 16-ю очками.

Команда находится в зоне выхода ЧМ-2026, куда выходят шесть лучших сборных отбора, на четыре балла опережая как зону плей-офф, так и нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура квалификации на мундиаль сборная на своем поле сенсационно обыграла действующего чемпиона мира Аргентину (2:1).

Перед этим коллектив также также в домашних стенах с аналогичным результатом оставил не у дел Венесуэлу.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех из четырех последних поединков, которые пришлись на отбор на ЧМ-2026, Парагвай выиграл и не знает поражений пять матчей кряду.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы на победу, или хотя бы на ничью, пусть даже и на чужом поле — уж слишком хорошо сейчас смотрятся «Гуарани».

Антонио Санабрия — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей Боливии забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах Боливии забивала только одна команда

в пяти последних матчах Парагвай не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Боливия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья — в 3.85, успех Парагвая — в 6.70.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.20 и 1.65.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их пяти последних матчах.

Ставка: Парагвай не проиграет за 2.44