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    Увезет ли Парагвай победу из Боливии?

    Боливия — Парагвай. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, ЧМ-2026, 19 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Боливия — Парагвай
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    Антонио Санабрия
    Во вторник, 19 ноября в рамках 12-го тура отборочного цикла к ЧМ-2026 в зоне Южная Америка сборная Боливии на своем поле примет национальную команду Парагвая. Стартовый свисток будет дан в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боливия — Парагвай, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Боливия

    Турнирное положение: Боливия по итогам 11-ти туров квалификации на чемпионат мира занимает третью с конца, восьмую позицию с 12-ю очками.

    Команда на четыре очка отстает от зоны выхода ЧМ-2026, куда выходят шесть лучших сборных отбора, а также по дополнительным показателям уступает зоне плей-офф (седьмое место).

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура квалификации на мундиаль сборная на выезде потерпела разгром от Эквадора (0:4).

    Эта крупная неудача стала для «Зеленых» второй кряду — ранее на выезде их попросту деклассировала Аргентина. Этот матч также пришелся на квалификацию на мундиаль-2026.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах (оба — в рамках отбора на мундиаль) Боливия проиграла после победной серии в три поединка.

    Такая форма заставляет сомневаться в хороших шансах хозяев на победу, пусть даже и на своем поле, если учесть, что их нынешний соперник сейчас явно на ходу.

    Мигель Терсерос — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

    Парагвай

    Турнирное положение: Парагвай по итогам 11-ти туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает шестую позицию с 16-ю очками.

    Команда находится в зоне выхода ЧМ-2026, куда выходят шесть лучших сборных отбора, на четыре балла опережая как зону плей-офф, так и нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура квалификации на мундиаль сборная на своем поле сенсационно обыграла действующего чемпиона мира Аргентину (2:1).

    Перед этим коллектив также также в домашних стенах с аналогичным результатом оставил не у дел Венесуэлу.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех из четырех последних поединков, которые пришлись на отбор на ЧМ-2026, Парагвай выиграл и не знает поражений пять матчей кряду.

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    Такая форма сулит гостям неплохие шансы на победу, или хотя бы на ничью, пусть даже и на чужом поле — уж слишком хорошо сейчас смотрятся «Гуарани».

    Антонио Санабрия — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей Боливии забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах Боливии забивала только одна команда

    • в пяти последних матчах Парагвай не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Боливия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья — в 3.85, успех Парагвая — в 6.70.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.20 и 1.65.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

    При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их пяти последних матчах.

    Ставка: Парагвай не проиграет за 2.44

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    Боливия — Парагвай: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 19.11.2024. Прогнозы на футбол. Увезет ли Парагвай победу из Боливии?
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