19 ноября в Лиге наций по футболу сыграют Босния и Герцеговина и Нидерланды. Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Босния и Герцеговина — Нидерланды, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Босния и Герцеговина

Турнирное положение: после пяти матчей в Лиге наций А в группе 3 Босния и Герцеговина располагается на последнем месте с 1 очком и уже лишилась шансов выйти в плей-офф.

Последние матчи: в 5-м туре Босния и Герцеговина потерпела разгромное поражение от Германии со счетом 0:7. Все было ясно уже в первом тайме, когда немцы забили три мяча.

После перерыва боснийцы совсем поникли и пропустили еще четыре раза, а сами ничего не создали в ответ.

Ранее было домашнее поражение от Венгрии (0:2) и от Германии (1:2).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: все игроки в строю.

Состояние команды: сейчас Босния и Герцеговины переживает не лучшие времена. Поколение Джеко сошло или фактически доигрывает, как сам Эдин, а новых талантов практически нет. Сборной точно нечего сейчас делать в Лиге наций А, где она на голову слабее своих конкурентов.

Нидерланды

Турнирное положение: команда Рональда Кумана идет на втором месте в группе 3 с 8 очками и гарантировала себе место в плей-офф.

Последние матчи: в 5-м туре Нидерланды разгромили прямого конкурента Венгрию со счетом 4:0. Голы в этом матче забивали Вегхорст, Гакпо, Дюмфрис, Копмейнерс. Уже после первого тайма голландцы вели с разницей в два гола, а после перерыва спокойно добили соперника, не дав ему ни единого шанса.

До этого было поражение в гостях от Германии (0:1) и ничья с Венгрией (1:1).

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: сейчас сборная Нидерландов по праву относится к одной из ведущих на европейском континенте. Большинство футболистов находятся в самом соку и играют в топ-клубах, при этом происходит постоянное пополнение состава талантливой молодой порослью, которую Куман никогда не боялся интегрировать в состав.

Статистика для ставок

В первом круге Нидерланды разгромили дома соперника со счетом 5:2

В 2020 году они также играли в Лиге наций, и тогда голландцы выиграли дома (3:1)

Матч на поле Боснии завершился ничейным исходом (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Боснии и Герцеговины дают 9,50, а на Нидерланды — 1,36, ничью букмекеры оценивают в 5,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,20, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,72.

Прогноз: сейчас Нидерланды на голову выше своего соперника и должны добыть уверенную победу. Несмотря на то, что Рональд Куман, скорее всего, выставит не основной состав. В его распоряжении много молодых футболистов, которые стремятся в старт, им точно будет что доказывать.

Ставка: победа Нидерландов с форой -1,5 за 2,0.

Прогноз: Босния после унижения от Германии постарается реабилитироваться перед своими фанатами, и точно не будет сидеть в обороне. Забить гол им точно под силу, тем более Голландия имеет не самую сильную оборону.

Ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 3,50.