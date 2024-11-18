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    Нигер не даст себя в обиду

    Гана — Нигер. Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 18 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гана — Нигер
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    Сборная Нигера
    18 ноября в 6-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Гана и Нигер. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гана — Нигер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 18 Ноября 2024 года

    Гана

  • Аккра
    •  Гана 19:00 Нигер

    Нигер

  • Ниамей
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    Гана

    Турнирное положение: Ганцы провалили нынешний отбор. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Гана в 5 турах квалификации разжилась всего лишь 3 очками. При этом некогда мощная сборная отличилась всего 2 голами.

    Гана — Нигер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась одним баллом. Матч с Анголой принес ничью (1:1).

    А вот до того Гана уступила Судану (0:2). При этом чуть раньше команда не смогла переиграть тех же суданцев (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 2 раза. При этом ее игроки отличились 2 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Ганцам уже не светит попадание в финальную часть турнира. Для «черных звезд» такой результат сродни катастрофе.

    Матчи с Нигером для команды традиционно складываются сложно. В пяти очных поединках Гана выиграла и проиграла по 2 раза.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться финишировать хотя бы третьими. Вот только сборную Нигера команда не обыгрывает уже 7 лет.

    Нигер

    Турнирное положение: Нигер нынешний отбор проводит неудачно. На текущий момент команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    Причем Нигер в 5 матчах группы набрал 4 очка. Отставание от искомой второй позиции составляет три зачетных балла.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла уверенную викторию. Нигер разнес в щепки оборону суданцев (4:0).

    До того команда минимально уступила Анголе. А вот поединок с тем же оппонентом чуть ранее также завершился поражением (0:2).

    Вообще же, Нигер в 5 своих последних матчах победил 1 раз. Забила в них команда 5 мячей при 5 же пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Нигер до последней победы уступил 2 раза кряду. Да и вообще, результаты команды стабильными явно не назовешь.

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    При этом Нигер во всем полагается не только на себя. Команде нужно, чтобы Ангола переиграла сборную Судана.

    Наверняка в этой встрече номинальные гости будут максимально активно атаковать. При этом даже победа не гарантирует команде искомую вторую позицию.

    И уж точно Нигер предстанет в фактически оптимальном составе. Вот только во встрече с раздосадованными ганцами команде нужно исключительно рисковать.

    Статистика для ставок

    • Ганцы не побеждали в 5 своих последних поединках

    • Нигер в среднем забивает аккурат гол за матч

    • Ганцы в среднем забивают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Гана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 6.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.05 и 1.66.

    Прогноз: Нигер, в отличие от ганцев, еще имеет турнирную мотивацию.

    Ганцы в последних своих поединках выглядели не столь уверенно, да и забивают маловато.

    Ставка: Нигер не проиграет за 2.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

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