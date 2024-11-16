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    Добудут ли уфимцы три очка?

    «Уфа» — «Сокол». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Первая лига, 16 ноября 2024 года

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    «Уфа»
    16 ноября в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Уфа» и «Сокол». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «Сокол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 16 Ноября 2024 года

    Уфа

  • Уфа
    •  Уфа 13:00 Сокол

    Сокол

  • Саратов
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    «Уфа»

    Турнирное положение: Уфимцы всеми силами пытаются выбраться из группы аутсайдеров. После 18 туров они занимают лишь 17 место в турнирной таблице.

    При этом «Уфа» в 18 поединках лучшей лиги мира настрелял 17 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 24 раза.

    Уфа — Сокол: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в минувшем туре команда Евгения Харлачёва не разжилась очками. Уфимцы минимально уступили в Хабаровске.

    До того уфимцы с трудом переиграли КАМАЗ (2:1). А вот поединок с «Ротором» завершился уверенной победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» победила дважды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Уфимцы лишь на один пункт отстает от спасительной 15 позиции. Кресло под Харлачёвым шатается давно, так что до зимы нужно исправить положение.

    Матчи с «Соколом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Уфа» выиграла 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что уфимцы намерены добыть свою третью домашнюю победу кряду. Да и обыгрывать нестабильного оппонента команда просто обязана.

    «Сокол»

    Турнирное положение: Саратовцы переживают крайне сложный период. По итогам 18 туров первенства команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сокол» крайне слабо действует в плане реализации. В 18 матчах команда настреляла всего 10 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда откровенно провалилась. Саратовцы не смогли ничего противопоставить КАМАЗу (1:3).

    При этом до того команда минимально одолела тульский «Арсенал». А вот встреча с «Нефтехимиком» завершилась сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних поединках «Сокол» победил 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Саратовцы всего на один зачетный балл оторвались от зоны вылета. Так что подопечным Алексея Баги срочно нужно брать очки.

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    При этом «Сокол» пропускает довольно часто — 21 мяч. Да и белорусский легион команды нынче выглядит не столь уверенно.

    Саратовцы не обыгрывали «Уфу» уже 14 лет. Да и в нынешней диспозиции акции команды Баги выглядят весьма скромно.

    И уж точно номинальные гости будут цепляться за очки. Вот только забивают саратовцы реже всех в первом дивизионе.

    Статистика для ставок

    • Уфимцы выиграли в 2 своих последних домашних матчах

    • «Сокол» забивает реже всех в лиге — 10 мячей

    • «Уфа» в среднем забивает менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Уфа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 2.88, а победа оппонента — в скромные 4.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.44 и 1.53.

    Прогноз: Фактор своего поля и последние локальные успехи должны помочь уфимцам победить.

    Уфимцы нынче выглядят сильнее соперника, и наверняка активно понесутся в атаку.

    Ставка: Победа «Уфы» за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.44

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    «Уфа» — «Сокол»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 16.11.2024. Прогнозы на футбол. Добудут ли уфимцы три очка?
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