16 ноября в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Уфа» и «Сокол». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «Сокол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Уфа»

Турнирное положение: Уфимцы всеми силами пытаются выбраться из группы аутсайдеров. После 18 туров они занимают лишь 17 место в турнирной таблице.

При этом «Уфа» в 18 поединках лучшей лиги мира настрелял 17 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 24 раза.

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Последние матчи: в минувшем туре команда Евгения Харлачёва не разжилась очками. Уфимцы минимально уступили в Хабаровске.

До того уфимцы с трудом переиграли КАМАЗ (2:1). А вот поединок с «Ротором» завершился уверенной победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» победила дважды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Уфимцы лишь на один пункт отстает от спасительной 15 позиции. Кресло под Харлачёвым шатается давно, так что до зимы нужно исправить положение.

Матчи с «Соколом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Уфа» выиграла 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что уфимцы намерены добыть свою третью домашнюю победу кряду. Да и обыгрывать нестабильного оппонента команда просто обязана.

«Сокол»

Турнирное положение: Саратовцы переживают крайне сложный период. По итогам 18 туров первенства команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Сокол» крайне слабо действует в плане реализации. В 18 матчах команда настреляла всего 10 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда откровенно провалилась. Саратовцы не смогли ничего противопоставить КАМАЗу (1:3).

При этом до того команда минимально одолела тульский «Арсенал». А вот встреча с «Нефтехимиком» завершилась сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних поединках «Сокол» победил 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Саратовцы всего на один зачетный балл оторвались от зоны вылета. Так что подопечным Алексея Баги срочно нужно брать очки.

При этом «Сокол» пропускает довольно часто — 21 мяч. Да и белорусский легион команды нынче выглядит не столь уверенно.

Саратовцы не обыгрывали «Уфу» уже 14 лет. Да и в нынешней диспозиции акции команды Баги выглядят весьма скромно.

И уж точно номинальные гости будут цепляться за очки. Вот только забивают саратовцы реже всех в первом дивизионе.

Статистика для ставок

Уфимцы выиграли в 2 своих последних домашних матчах

«Сокол» забивает реже всех в лиге — 10 мячей

«Уфа» в среднем забивает менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Уфа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 2.88, а победа оппонента — в скромные 4.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.44 и 1.53.

Прогноз: Фактор своего поля и последние локальные успехи должны помочь уфимцам победить.

Уфимцы нынче выглядят сильнее соперника, и наверняка активно понесутся в атаку.

Ставка: Победа «Уфы» за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.44