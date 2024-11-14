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    Иранцы не оставят шансов КНДР

    КНДР — Иран. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 14 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на КНДР — Иран
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    Сердар Азмун
    14 ноября в 5-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют КНДР и Иран. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч КНДР — Иран, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    КНДР

    Турнирное положение: Северокорейцы нынешний отбор проводят крайне слабо. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы азиатской отборочной группы.

    При этом КНДР в 4 турах квалификации разжилась всего 2 очками. А вот забила команда всего 3 мяча в ворота соперников.

    Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела неудачно. КНДР минимально уступила киргизам.

    А вот до того КНДР подписал мировую с ОАЭ (1:1). Да и чуть раньше команда поделила баллы с Катаром (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. При этом ее игроки отличились 4 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: северокорейцы крайне нестабильны. При этом в 4 поединках отбора команда пропустила всего 5 мячей.

    Матчи против Ирана для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков КНДР проиграла 4 раза при одной ничьей.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Да и вообще, в плане реализации у команды имеются проблемы.

    Иран

    Турнирное положение: Иранцы нынешний отбор проводят весьма уверенно. На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем Иран в 4 матчах группы набрал 10 зачетных баллов. При этом команда забила 6 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота всего раз.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три зачетных балла. Иранцы дома учинили разгром катарцам (4:1).

    До того команда расписала мировую с крепкими узбеками (0:0). А вот поединок с ОАЭ завершился непростой победой (1:0).

    Вообще же, Иран в 5 своих последних матчах победил 3 раза. Забила в них команда 6 мячей при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда не преуспевает в плане реализации. Зато в свои ворота иранцы пропускают крайне редко.

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    При этом Иран имеет поровну очков с Узбекистаном. Да и отрыв от 3 места выглядит весьма комфортно — 6 очков.

    Наверняка команда постарается оторваться от преследователей на еще более приличное расстояние. Состав у иранцев по азиатским меркам суперзвездный.

    Нет сомнений, что гости будут максимально активны в атаке. Да и северокорейцев команда побивает весьма регулярно.

    Статистика для ставок

    • КНДР имеет худшую атаку в группе — 3 забитых мяча

    • Иранцы не пропускали от КНДР в 3 последних очных встречах

    • Иран обыграл КНДР в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Иран — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.95 и 1.90.

    Прогноз: Иран выглядит в разы монолитнее соперника, и явно не собирается терять очки на ровном месте.

    Северокорейцы имеют явные проблемы с реализацией, да и вообще, не блещут в текущей квалификации.

    Ставка: Фора Ирана -1.5 за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники огорчат друг друга.

    Ставка: Обе забьют за 2.38

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