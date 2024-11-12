12 ноября в 3-м туре группового этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» (жен) и «Санкт-Пёльтен» (жен). Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» (жен) — «Санкт-Пёльтен» (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барселона» (жен)

Турнирное положение: Каталонки в Лиге чемпионов стартовали не столь успешно. Нынче команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы своего квартета.

При этом «Барселона» (жен) в двух стартовых турах набрала лишь 3 очка. Каталонки забили 9 мячей при всего 2 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке каталонки победили. «Кулес» уверенно переиграли «Атлетико» (жен) (3:0).

При этом «Барселона» (жен) чуть ранее сумела одолеть «Эйбар» (жен) (4:0). Плюс поединок с «Леванте» (жен) завершился уверенной викторией (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла. В этих поединках ее игроки настреляли 27 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Каталонки победили в 5 своих последних поединках. При этом в двух последних матчах команда оставила свои владения сухими.

В своем чемпионате «Барселона» (жен) находится на 1 строчке турнирной таблицы. В 9 матчах испанской Лиги Ф команда настреляла аж 43 мяча.

Очевидно, что номинальные хозяйки будут стараться продлить свой успешный ход. Да и в Женской Лиге чемпионов команде нужно улучшать свои результаты.

«Санкт-Пёльтен» (жен)

Турнирное положение: «Санкт-Пёльтен» (жен) нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В своей группе Женской Лиги чемпионов команда сейчас находится на 4 месте.

Причем «Санкт-Пёльтен» (жен) в среднем забивает всего гол за матч. В 2 поединках главного женского турнира Старого Света команда забила лишь два раза.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. Победа над «Нойленгбахом» (жен) вышла сверхуверенной (4:0).

При этом до того команда расписала мировую с «Аустрией» (жен) (1:1). А вот победа над «Кляйнмюнхеном» (жен) получилась весьма уверенной (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Санкт-Пёльтен» (жен) добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: австрийки не проигрывали в 3 своих последних поединках. Причем в этих матчах команда дважды выиграла с разницей в 4 мяча.

В Женской Лиге чемпионов команда выглядит не столь уверенно. В двух турах австрийки не набрали ни одного зачетного балла.

В кадровом плане «Санкт-Пёльтен» (жен) выглядит не особенно выгодно. Зато основные исполнительницы в строю, плюс мотивированы дать бой сильным каталонкам.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Тем паче, оборона соперниц отнюдь небезгрешна.

Статистика для ставок

Каталонки победили в 5 своих последних поединках

Австрийки не проигрывали в 3 своих последних матчах

«Барселона» (жен) не пропускала в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.03. Ничья оценена в 17.00, а победа оппонента — в скромные 41.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.08 и 7.00.

Прогноз: «Барселона» (жен) явно сильнее соперника, и наверняка активно понесется в атаку.

Каталонки в своих последних матчах преуспевали, да и мотивация подтянуться к лидеру квартета у команды огромная.

Ставка: Фора «Барселоны» (жен) -4.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.20