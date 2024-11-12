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    Женская «Барса» уничтожит австриек

    «Барселона» (жен) — «Санкт-Пёльтен» (жен). Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Женская Лига чемпионов, 12 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» (жен) — «Санкт-Пёльтен» (жен)
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    Женская «Барселона»
    12 ноября в 3-м туре группового этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» (жен) и «Санкт-Пёльтен» (жен). Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» (жен) — «Санкт-Пёльтен» (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Барселона» (жен)

    Турнирное положение: Каталонки в Лиге чемпионов стартовали не столь успешно. Нынче команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы своего квартета.

    При этом «Барселона» (жен) в двух стартовых турах набрала лишь 3 очка. Каталонки забили 9 мячей при всего 2 пропущенных в свои ворота.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке каталонки победили. «Кулес» уверенно переиграли «Атлетико» (жен) (3:0).

    При этом «Барселона» (жен) чуть ранее сумела одолеть «Эйбар» (жен) (4:0). Плюс поединок с «Леванте» (жен) завершился уверенной викторией (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла. В этих поединках ее игроки настреляли 27 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Каталонки победили в 5 своих последних поединках. При этом в двух последних матчах команда оставила свои владения сухими.

    В своем чемпионате «Барселона» (жен) находится на 1 строчке турнирной таблицы. В 9 матчах испанской Лиги Ф команда настреляла аж 43 мяча.

    Очевидно, что номинальные хозяйки будут стараться продлить свой успешный ход. Да и в Женской Лиге чемпионов команде нужно улучшать свои результаты.

    «Санкт-Пёльтен» (жен)

    Турнирное положение: «Санкт-Пёльтен» (жен) нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В своей группе Женской Лиги чемпионов команда сейчас находится на 4 месте.

    Причем «Санкт-Пёльтен» (жен) в среднем забивает всего гол за матч. В 2 поединках главного женского турнира Старого Света команда забила лишь два раза.

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    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. Победа над «Нойленгбахом» (жен) вышла сверхуверенной (4:0).

    При этом до того команда расписала мировую с «Аустрией» (жен) (1:1). А вот победа над «Кляйнмюнхеном» (жен) получилась весьма уверенной (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Санкт-Пёльтен» (жен) добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: австрийки не проигрывали в 3 своих последних поединках. Причем в этих матчах команда дважды выиграла с разницей в 4 мяча.

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    В Женской Лиге чемпионов команда выглядит не столь уверенно. В двух турах австрийки не набрали ни одного зачетного балла.

    В кадровом плане «Санкт-Пёльтен» (жен) выглядит не особенно выгодно. Зато основные исполнительницы в строю, плюс мотивированы дать бой сильным каталонкам.

    Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Тем паче, оборона соперниц отнюдь небезгрешна.

    Статистика для ставок

    • Каталонки победили в 5 своих последних поединках

    • Австрийки не проигрывали в 3 своих последних матчах

    • «Барселона» (жен) не пропускала в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.03. Ничья оценена в 17.00, а победа оппонента — в скромные 41.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.08 и 7.00.

    Прогноз: «Барселона» (жен) явно сильнее соперника, и наверняка активно понесется в атаку.

    Каталонки в своих последних матчах преуспевали, да и мотивация подтянуться к лидеру квартета у команды огромная.

    Ставка: Фора «Барселоны» (жен) -4.5 за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.20

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    «Барселона» (жен) — «Санкт-Пёльтен» (жен): прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 12.11.2024. Прогнозы на футбол. Женская «Барса» уничтожит австриек
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