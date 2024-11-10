10 ноября в 11-м туре АПЛ «Ноттингем Форест» на своем поле примет «Ньюкасл». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: С 19 набранными пунктами данный коллектив разместился на третьем месте в таблице АПЛ и всего на четыре пункта отстает от второй позиции.

«Ноттингем Форест» отпраздновал пять викторий, раз уступил и расписал аж четыре мировых исхода, разница мячей составляет 14:7.

Последние матчи: В предыдущем игровом дне «лесники» на своей территории разгромили «Вест Хэм» со счетом 3:0, продлив тем самым победную серию до трех игр кряду. Ранее они еще дома переиграли 1:0 «Кристал Пэлас» и в гостях 3:1 «Лестер».

Не сыграют: Данило находится в лазарете команды.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ноттингем Форест» к этой встречи подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией. В этот период коллектив сперва сыграл вничью, а затем добился трех выигрышей подряд, пропустив за все это время лишь два гола при восьми забитых. Всего же в новом сезоне он провел 11 встреч в различных турнирах и в них он потерпел только одно поражение, пять встреч еще выиграл и пять раз играл вничью.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: С 15 зачетными пунктами данный коллектив находится на 11 строке в турнирной таблице, но от четвертой отстает только на три балла.

«Ньюкасл» тчетыре матча выиграл, три раза еще сыграл вничью и трижды уступал, забил и пропустил по десять мячей.

Последние матчи: В предыдущем туре чемпионата Англии «сороки» на своем поле смогли минимально выиграть у лондонского «Арсенала» со счетом 1:0. До этого они дважды играли с «Челси», проиграв ему на выезде 1:2 в рамках АПЛ и одолев в родных стенах 2:0 в матче Кубка английской лиги.

Не сыграют: Джамаль Ласкеллес, Каллам Уилсон и Свен Ботман — травмированы.

Состояние команды: В рамках чемпионата Англии «Ньюкасл» смог выиграть свой предыдущий проведенный поединок. Но перед этим он не мог победить на протяжении пяти игр. В данный период коллектив расписал две мировые и трижды уступал. И за все это время он отметился лишь тремя забитыми мячами, а пропустил семь голов. Также стоит отметить, что за последние десять своих встреч команда не смогла забить лишь в одном случае.

Статистика для ставок

«Ньюкасл» выиграл у предстоящего оппонента в трех из пяти предыдущих игр

«Ноттингем» смог обыграть «сорок» лишь однажды за минувшие пять очных встреч

В четырех предыдущих очных противостояниях данных команд забивали обе стороны

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ноттингем Форест» — 2.79, победа «Ньюкасла» — 2.62, ничья — 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.90 соответственно.

Прогноз: В первую очередь от данного противостояния ждем обмена забитыми мячами, ведь они в последнее время всегда в играх между собой забивали друг другу, да и в этом сезоне редко когда уходят с поля без гола.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.77.

Прогноз: И также ожидаем от данного поединка упорной борьбы и не исключаем, что здесь будет ничья, по крайней мере в первом тайме.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.25.