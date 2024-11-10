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    «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл». Ставка (к. 1.77) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 10 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл»
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    «Ноттингем Форест»
    10 ноября в 11-м туре АПЛ «Ноттингем Форест» на своем поле примет «Ньюкасл». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Ноября 2024 года

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 17:00 Ньюкасл

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
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    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: С 19 набранными пунктами данный коллектив разместился на третьем месте в таблице АПЛ и всего на четыре пункта отстает от второй позиции.

    «Ноттингем Форест» отпраздновал пять викторий, раз уступил и расписал аж четыре мировых исхода, разница мячей составляет 14:7.

    Ноттингем Форест — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В предыдущем игровом дне «лесники» на своей территории разгромили «Вест Хэм» со счетом 3:0, продлив тем самым победную серию до трех игр кряду. Ранее они еще дома переиграли 1:0 «Кристал Пэлас» и в гостях 3:1 «Лестер».

    Не сыграют: Данило находится в лазарете команды.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ноттингем Форест» к этой встречи подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией. В этот период коллектив сперва сыграл вничью, а затем добился трех выигрышей подряд, пропустив за все это время лишь два гола при восьми забитых. Всего же в новом сезоне он провел 11 встреч в различных турнирах и в них он потерпел только одно поражение, пять встреч еще выиграл и пять раз играл вничью.

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: С 15 зачетными пунктами данный коллектив находится на 11 строке в турнирной таблице, но от четвертой отстает только на три балла.

    «Ньюкасл» тчетыре матча выиграл, три раза еще сыграл вничью и трижды уступал, забил и пропустил по десять мячей.

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    • Последние матчи: В предыдущем туре чемпионата Англии «сороки» на своем поле смогли минимально выиграть у лондонского «Арсенала» со счетом 1:0. До этого они дважды играли с «Челси», проиграв ему на выезде 1:2 в рамках АПЛ и одолев в родных стенах 2:0 в матче Кубка английской лиги.

    Не сыграют: Джамаль Ласкеллес, Каллам Уилсон и Свен Ботман — травмированы.

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    Состояние команды: В рамках чемпионата Англии «Ньюкасл» смог выиграть свой предыдущий проведенный поединок. Но перед этим он не мог победить на протяжении пяти игр. В данный период коллектив расписал две мировые и трижды уступал. И за все это время он отметился лишь тремя забитыми мячами, а пропустил семь голов. Также стоит отметить, что за последние десять своих встреч команда не смогла забить лишь в одном случае.

    Статистика для ставок

    • «Ньюкасл» выиграл у предстоящего оппонента в трех из пяти предыдущих игр

    • «Ноттингем» смог обыграть «сорок» лишь однажды за минувшие пять очных встреч

    • В четырех предыдущих очных противостояниях данных команд забивали обе стороны

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ноттингем Форест» — 2.79, победа «Ньюкасла» — 2.62, ничья — 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.90 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь от данного противостояния ждем обмена забитыми мячами, ведь они в последнее время всегда в играх между собой забивали друг другу, да и в этом сезоне редко когда уходят с поля без гола.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.77.

    Прогноз: И также ожидаем от данного поединка упорной борьбы и не исключаем, что здесь будет ничья, по крайней мере в первом тайме.

    Ставка: ничья в первом тайме за 2.25.

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    «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на футбол. Ставим здесь на голевой бартер
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