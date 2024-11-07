7 ноября в четвертом туре основного этапа Лиги Европы «Будё-Глимт» на своем поле сыграет против «Карабаха». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Карабах», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Будё-Глимт»

Турнирное положение: «Будё-Глимт» после трех туров основного раунда Лиги Европы занимает девятое место в зоне плей-офф, отставая по дополнительным показателям от зоны выхода в 1/8 финала — топ-8.

Команда в стартовом туре турнира на своем поле обыграла «Порту» (3:2), после чего на выезде сыграла вничью с «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:0) и на чужом поле одолел «Брагу» (2:1).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках норвежского первенства «Будё-Глимт» на чужом поле сыграл вничью с «Мольде» (3:3).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 27-ми поединков находится на первой позиции, опережая по дополнительным показателям второй в таблице «Бранн».

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Будё-Глимт» выиграл лишь раз при трех ничьих и одном поражении.

Такие результаты вроде бы не сулят хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, явный перевес в классе, а также фактор своего поля говорят в их пользу.

Йенс Хауге — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

«Карабах»

Турнирное положение: «Карабах» после трех туров основного раунда Лиги Европы выглядит откровенным аутсайдером, занимая последнюю, 36-ю позицию.

Команда в стартовом поединке евротурнира на чужом поле потерпела разгром от «Тоттенхэма» (0:3), после чего в следующих турах дома проиграла «Мальмё» (1:2) и «Аяксу» (0:3).

Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках азербайджанского первенства «Карабах» на выезде сыграла вничью с «Тураном» (0:0).

Коллектив по итогам 11-ти поединков своего национального первенства находится на первой позиции, опережая на три очка своего ближайшего преследователя «Туран», который провел на одну игру меньше.

Не сыграют: травмированых и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на чемпионат Азербайджана и Лигу Европы, «Карабах» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

Такая форма могла бы сулить гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, однако перевес соперника в классе, а также фактор его поля обещает сыграть в пользу хозяев.

Жуниньо — автор пока что единственного гола команды в Лиге Европы текущего сезона.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Будё-Глимт» не выиграл

в трех из пяти последних матчей «Карабах» выиграл

в пяти последних матчах «Карабаха» хотя бы одна команда не забивала.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Будё-Глимт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.58. Ничья — в 4.50, победа «Карабаха» — в 5.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.

Прогноз: в пяти последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

При этом в трех из шести последних поединках хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Карабаха».

Ставка: только одна команда забьет за 2.40