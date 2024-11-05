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    «РБ Лейпциг» наконец-то победит?

    «Селтик» — «РБ Лейпциг». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 5 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Селтик» — «РБ Лейпциг»
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    «РБ Лейпциг»
    5 ноября в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов «Селтик» на своем поле сыграет против «РБ Лейпциг». Начало встречи — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Селтик» — «РБ Лейпциг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 05 Ноября 2024 года

    Селтик

  • Лига чемпионов. Этап лиги
    •  Селтик 23:00 РБ Лейпциг

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
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    «Cелтик»

    Турнирное положение: «Cелтик» после трех матчей находится на 20-м месте в таблице. У клуба 4 очка по итогам трех встреч. «Cелтик» на данный момент одержал одну победу.

    Последние матчи: У «Cелтика» трехматчевая выигрышная серия. В трех предыдущих встречах клуб забил 11 голов и ни разу не пропустил.

    Селтик — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров

    Ноябрь «Cелтик» начал с разгромной победы над «Абердином». Команда забила в ворота соперника шесть безответных голов.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Cелтик» силен на своем поле. В домашней встрече команда нацелена набрать очки.

    В Лиге чемпионов-2024/25 «Cелтик» в родных стенах провел один матч. Игра оказалась успешной. «Cелтик» дома разгромил «Cлован» из Братиславы со счетом 5:1.

    В последних трех матчах с участием «Селтика» пробивался ТБ 2.5.

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «РБ Лейпциг» находится в нижней части таблицы. Клуб провалил старт Лиги чемпионов. В трех встречах не набрано ни одного очка.

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    • Последние матчи: В Лиге чемпионов «РБ Лейпциг» проиграл все три матча. Сначала была неудача в игре с «Атлетико» (1:2).

    Затем немецкий коллектив уступил «Ювентусу» (2:3) и «Ливерпулю» (0:1). В Бундеслиге «РБ Лейпциг» идет вторым в таблице, набрав 20 очков в девяти встречах.

    Состояние команды: «РБ Лейпциг» нужно срочно улучшать ситуацию. Болельщики бьют тревогу. Надо срочно набирать очки.

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    У «Селтика» трехматчевая выигрышная серия. И шотландский клуб играет дома. «РБ Лейпциг» будет трудно добиться успеха в Шотландии.

    Статистика для ставок

    • «Селтик» в нынешней Лиге чемпионов одержал одну победу

    • «РБ Лейпциг» в трех турах не набрал ни одного очка.

    • В последних трех матчах с участием «Селтика» пробивался ТБ 2.5

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.06. Ничья — в 3.82, победа «Селтика» — в 3.26.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: У «РБ Лейпциг» кризис, но команда должна наконец-то прервать неудачную серию. С четвертого раза клуб наконец-то завоюет очки.

    Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 2.06.

    Прогноз: еще один прогноз, что команды сыграют результативно и будет забито больше 3 голов.

    Ставка: тотал больше 3 голов за 1.92

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    «Селтик» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 05.11.2024. Прогнозы на футбол. «РБ Лейпциг» наконец-то победит?
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